Exo Terra teca per allevamento € 22.15 in stock 1 new from €22.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideale per trasportare animali da terrario o cibi vivi.

Porta di alimentazione speciale

Impilabile per esposizione o riproduzione

Fessure di ventilazione laterali

Grande porta per un facile accesso.

Tartarium 80, teca in vetro per rettili, tartarughe d’acqua e di terra, con 2 rampe € 104.00 in stock 4 new from €104.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tartarium 80, teca in vetro per rettili, tartarughe d’acqua e di terra, con 2 rampe

La teca in vetro Tartarium 80 è dotata di supporti e zona asciutta, realizzata in plastica bianca con finiture lucide, con coperchio in plastica per favorire il riposo delle tartarughe e per una ottimale esposizione al calore, essenziale per il loro benessere e la loro crescita. Supporti di plastica; 2 rampe in plastica; con coperchio in plastica trasparente, per impedire che la tartaruga salti fuori. Coperchio superiore presente solo sulla rampa. Tappetino nero sulla rampa non incluso.

Dimensioni dell’acquario: lunghezza: 79 cm x larghezza 29,7 cm x altezza 24,5 cm, dimensioni della rampa: lunghezza 22,5 x larghezza 13 cm x altezza 15,7 cm.

Spessore vetro: 4 mm Peso: 8,5 kg.

-

Gellvann Rettile Termometro Sensore di umidit¨¤ e temperatura Indicatori Termometro digitale per rettili Termometro digitale per serbatoi per rettili Igrometro con gancio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Igrometro termometro per rettili essenziale: monitora la temperatura e l'umidit¨¤ dei serbatoi con questo igrometro termometro per rettili facile da usare.

Design elegante: termometro digitale per rettili dall'aspetto elegante con gancio per il monitoraggio della temperatura e dell'umidit¨¤. Facile da leggere, installare e utilizzare; questo gadget ¨¨ dotato di uno schermo digitale che visualizza la lettura sia in Fahrenheit che in Celsius.

Fantastico valore per aiutare a mantenere l'ambiente ideale per mantenere sani i rettili: mentre ti prendi cura dei tuoi amati reppies, la temperatura gioca un ruolo fondamentale; Quando si tratta di vasche per rettili, offriamo solo la migliore qualit¨¤ e precisione. Reptile Digital Thermometer ti permette di monitorare da vicino la giusta temperatura per mantenerli in perfette condizioni.

Qualit¨¤ garantita e misurazione accurata della temperatura: gli animali a sangue freddo come i rettili regolano la loro temperatura da fonti esterne. La nostra gamma di termoigrometri accuratamente selezionati ¨¨ prodotta secondo gli standard pi¨´ elevati che i nostri clienti si aspettano

Servizio clienti eccezionale: con dimensioni di soli 2,08 ?¡À x 1,3 ?¡À x 0,68 ?¡À, questo pu¨° essere visualizzato ovunque nel serbatoio senza intralciare la vista del tuo amico. Con una vasta esperienza, il nostro team di Thermometer World ¨¨ qui per aiutarti con qualsiasi domanda.

Terrario grande rettile terrario Ventilazione interna lato terrario per serpenti e lucertole, beige, 120x60x60x60cm € 124.95 in stock 1 new from €124.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni 120 x 60 x 60 cm - Questo vivarium è la custodia ideale per il tuo rettile. Si tratta di un serpente, geco, scorpione o qualsiasi altro animale – Questo terrario è sicuro di essere l'habitat ideale per il vostro animale domestico.

Indoor reptile-terrarium con ventilazione frontale – tutti i materiali utilizzati in questo maniglie sono assolutamente sicuri per il vostro animale domestico. Il reptile-vivarium non venire con ulteriori accessori ma offre spazio sufficiente per termometri, luci UV e decorazioni.

Questo terrario viene consegnato senza resina epossidica.

Questo grande, in legno terrario è realizzato in legno of12 mm Thick OSB e è garantita formaldehyde-free e non provocare danni al vostro animale domestico rettili.

Repiterra vivai sono semplici da costruire, anche se siete senza esperienza nella lavorazione del legno o nel lavoro fai da te. Avrete solo bisogno di una carta e sarete al sicuro. Ogni terrario viene fornito con pannelli in vetro galleggiante che può essere aperto e chiuso per raggiungere i vostri rettili o posizionare il cibo o decorazione in vivario. Convincetevi di Repiterra qualità. READ Miglior Prolunga Jack 3.5: le migliori scelte per ogni budget

Vinnykud Mini terrario in acrilico Portatile per Insetti di Allevamento per Rettile Terrario Habitat per Spide, Lucertola, Scorpion, Centopiedi, Rana Cornuta, Scarafaggio(37.5×24.6×19.4cm) € 40.16 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale ecologico】 Realizzato in acrilico, vista completa a 360 gradi Otticamente completamente trasparente, chiaro e luminoso e facile da osservare e facile da pulire, in modo da poter vedere il comportamento di piccoli animali domestici sempre e ovunque.

【Dimensioni perfette】 Dimensioni perfette per i piccoli rettili. Questi includono ragni, lucertole domestiche, scorpioni, millepiedi, rane cornute, piccole tartarughe, scarafaggi, serpenti di mais e altri piccoli animali.

【Design unico】 Design scorrevole per una facile alimentazione, il design del foro di ventilazione fa fluire l'aria fresca nello spazio abitativo. Design con cursore superiore per alimentazione e fuga facili.

【Facile da installare】 Facile da installare e utilizzare, materiali sicuri ed ecologici che creano una casa calda per rettili / anfibi. Questa scatola può anche creare acqua, terra, foreste pluviali, deserti e altri ambienti.

【Suggerimenti caldi】 Questa scatola per l'alimentazione degli insetti deve essere assemblata. C'è una pellicola protettiva sulla superficie di ogni accessorio. Si prega di strapparlo prima del montaggio. La bolla di accompagnamento non contiene accessori o termometri!

Exo Terra Terrario in Vetro 60X45X30 Cm Inclusa Parete Posteriore, Pavimento impermeabile, 60x45x30cm € 143.00 in stock 4 new from €143.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Habitat ideale per rettili e anfibi

La finestra anteriore permette la ventilazione

Pavimento impermeabile

Due porte per un accesso sicuro che impedisce la fuga agli animali

Lo sfondo del terrario è incluso

Vivexotic - Box per tartaruga, 90 x 45 x 21 cm € 115.34

€ 109.68 in stock 1 new from €109.68

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il box per tartarughe è dotato di un'area di riposo chiusa e rimovibile

Ampio spazio di movimento

Un lato è realizzato in vetro serigrafato per facilitare la pulizia

Possibilità di utilizzare gli accessori Exo-terra per completare questo terrario

Rectiles Planet - Supporto per Lampada Doppio con riflettori Twindome, 14 x 16 cm € 33.84 in stock 1 new from €33.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 2 supporti in 1 (uno per l'illuminazione, l'altro per il riscaldamento)

2 cavi di alimentazione, due regolazioni possibili.

Max 2x100W

Gancio di sospensione incluso.

Terrario in legno, terrari in legno ventilazione frontale 100 x 40 x 40 cm // Per rettili € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo terrario di Repiterra con aerazione frontale ha una parte frontale in vetro con cornice in legno, con in tutto 3 lastre di vetro Float con bordi levigati (4 mm), di cui una ancorata al telaio. La parte frontale del terrario, in vetro, è completamente montata, devono essere inserite solo le ante scorrevoli.

Il corpo è composto da pannelli di OSB, privi di formaldeide, dello spessore di 12 mm. Le dimensioni totali del terrario montato sono pari a 100 cm x 40 cm x 40 cm (larghezza x altezza x profondità). 2 griglie di ventilazione si trovano sulla parte frontale sul lato sinistro e destro. Il livello di riempimento della base nella zona inferiore è alto almeno 10 cm.

Il terrario è parzialmente premontato; gli accessori e le istruzioni dettagliate per il montaggio sono inclusi nella confezione (versione in lingua italiana non garantita). Avete bisogno solo di un cacciavite a croce (l'ideale è un avvitatore a batteria).

Il terrario è prodotto nella UE.

Il terrario viene fornito senza accessori (per esempio lampade) né decorazioni (ad esempio sfondi, piante).

Liuer 2PCS Tappetino Riscaldante per Rettili Animali Domestici Mat Tappetino Riscaldante Terrario con Regolatore di Temperatura per Tartaruga,Serpenti,Lucertola,Geco,Ragno (14W) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Basso consumo energetico, impermeabile e resistente all'umidità】 - Design a basso consumo energetico.La potenza è di 14 watt.Può regolare la temperatura da 0 a 35 gradi. Progettato per resistere all'acqua e all'umidità, può essere pulito con un asciugamano umido. ma per favore non usarlo in acqua.

【Rendi il tuo animale domestico più comodo】 - Il termoforo è adatto per riscaldare il fondo di vari cilindri di vetro e può fornire ai rettili il calore necessario.

【Comodo da usare】 - Questo pad può essere utilizzato sotto una vasca o un vivarium.In alternativa, inseriscilo all'interno di una vasca con uno strato di sabbia / pezzi di corteccia. Come precauzione di sicurezza, è meglio mettere qualcosa di sottile nel mezzo in modo che la temperatura possa non essere perso.

【Adatto per la maggior parte dei rettili】 - Adatto per tartarughe, serpenti, lucertole, gechi, ragni, piccoli mammiferi, cingoli e qualsiasi animale che richieda calore della pancia. Garantisce la soddisfazione al 100% del tuo acquisto. In caso di problemi con il prodotto.

【Assistenza】 - Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci; Ti ricontatteremo entro 24 ore. Ti forniremo un reso o l'elaborazione del rimborso.

Exo Terra - Micro terrario in vetro con ambientazione per rettili, dimensioni 20 x 20 x 20 cm € 44.46 in stock 5 new from €44.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Terrario in vetro per rettili o anfibi.

Ventilazione tramite finestra anteriore brevettata.

Telaio inferiore sollevato da terra in modo da adattarsi al riscaldamento a pavimento, base impermeabile.

Porta con chiusura a prova di fuga per evitare evasioni.

Ingressi richiudibili per la gestione di cavi e/o tubi.

Terrario in Legno, terrari in Legno, Ventilazione Laterale, 100 x 40 x 40 cm, Rettile € 104.95 in stock 1 new from €104.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo terrario con aerazione laterale di Repiterra ha una cornice in legno, vetro frontale con totale 4 vetri float con bordi levigati (4 mm), di cui 2 fissi ancorati al telaio. Il vetro frontale del terrario è completamente montato, devono essere inserite solo le ante scorrevoli.

Il corpo è composto da pannelli di OSB, privi di formaldeide, dello spessore di 12 mm. Le dimensioni totali del terrario montato sono pari a 100 cm x 40 cm x 40 cm (lunghezza x larghezza x altezza). 2 griglie di ventilazione si trovano sul lato sinistro e destro. Il livello di riempimento della base nella zona inferiore è di almeno 10 cm.

Il terrario è parzialmente premontato; gli accessori e le istruzioni dettagliate per il montaggio sono inclusi nella confezione (versione in lingua italiana non garantita). Avete bisogno solo di un cacciavite a croce (l'ideale è un avvitatore a batteria).

Il terrario è prodotto nella UE.

Il terrario viene fornito senza accessori (per esempio lampade) né decorazioni (ad esempio sfondi, piante).

Braleto Terrario Rettili Scatola di Alimentazione in Acrilico per Insetti Ragni Lucertole Rana Cornuta Scorpione Millepiedi Scarabeo (30cm*20cm*15cm) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale ecologico: realizzato in acrilico, c'è una pellicola protettiva sulla superficie di ogni accessorio. Si prega di strapparlo prima di assemblarlo.

360 gradi completamente trasparente: chiaro e luminoso e facile da osservare e facile da pulire, così puoi vedere il comportamento dei piccoli animali domestici sempre e ovunque.

Design anti-fuga: il blocco a rotazione facilita l'apertura della scatola, impedisce la fuga degli animali domestici ed è più facile da curare.

Dimensioni perfette: 30 cm × 20 cm × 15 cm Dimensioni perfette per i rettili del bambino. Compreso per l'allevamento di rettili di piccola e media taglia come ragni, scorpioni, mantidi religiose, rane cornute, coleotteri.

Suggerimenti caldi: questa scatola di alimentazione per insetti deve essere assemblata. La lista di imballaggio non contiene accessori o termometri!

Exo Terra - Faunarium, Terrario Multiuso per Rettili/Anfibi, Multicolore, 45.7 cm x 30.5 cm x 16.5 cm € 35.08 in stock 2 new from €35.08

1 used from €32.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideale per trasportare animali da terrario o cibi vivi

Ideale per alloggio temporaneo o quarantena

Porta in plastica trasparente per un facile accesso

Grande ventilazione; facile da pulire e disinfettare

Dimensioni: 45,7 cm di lunghezza x 30,5 cm di larghezza x 16,5 cm di altezza

AIHOME - Scatola per allevamento di rettili in acrilico trasparente - per alimenti vivi e insetti, per ragni, grilli e lumache, granchi eremiti, tarantole, gechi € 31.65 in stock 2 new from €31.65 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale acrilico trasparente: sicuro e atossico, robusto e non deformato, puoi vedere il comportamento del tuo animale domestico sempre e ovunque.

Progettazione di piccoli fori d'aria intorno: ventilazione e dissipazione del calore per evitare che gli animali domestici scappino.

Apertura a conchiglia: la scatola viene fornita con un'apertura a conchiglia per un facile riempimento, ed è possibile osservare i crawler in qualsiasi momento.

Facile da montare e da utilizzare: può essere utilizzato con lampade di riscaldamento, ecc. Ed è molto bello.

Scatola da allevamento per rettili: molto adatta per allevare o trasportare ragni, scorpioni, casalinghe in preghiera, piccoli serpenti e altri insetti rettili.

Keweni Contenitore per l'alimentazione degli Insetti, Contenitori per Terrari in Acrilico per Ragno Rana Scorpione, Habitat per Rettili Animali Domestici Striscianti, Design Anti-Fuga (chiaro1) € 17.48 in stock 1 new from €17.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 20X12X12 cm. Nota: strappare il film sulla scatola, è possibile ottenere una scatola trasparente

Materiale acrilico trasparente: sicuro e non tossico, robusto e non deformato, puoi vedere il comportamento del tuo animale domestico sempre e ovunque.

Fori di ventilazione: ci sono più fori di ventilazione su entrambi i lati e la rete da arrampicata sulla parte superiore può fornire una circolazione d'aria sufficiente.

Design anti-fuga: il blocco rotante facilita l'apertura della scatola e può impedire la fuga degli animali domestici ed è più facile da curare.

Box per l'allevamento rettile: questo box è adatto per l'allevamento di rettili piccoli e medi, come ragni, scorpioni, mantidi religiose, rane cornute, coleotteri e piccoli serpenti ornamentali. Può creare foreste pluviali o ambienti desertici ed è molto adatto per il trasporto o l'allevamento di animali. READ Miglior Grattatoio Per Gatti: le migliori scelte per ogni budget

Pilvnar 25W Lampada Riscaldante per Rettili,Lampada di Calore con Supporto,Lampada basking UVA UVB,con Clip Girevole a 360 ° e Adattatore di Alimentazione per rettili,Lucertola,Acquario con Tartaruga € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta resa UVB simile agli ambienti naturali del deserto dove c'è più luce solare diretta e più esposizione ai raggi UV, ideale per tutti i rettili dell'abitazione del deserto.

I rettili richiedono luce UVB per assorbire e metabolizzare il calcio che è essenziale per la crescita ossea sana e prevenire le malattie metaboliche.

​​​​​​​Con una lampadina di ricambio da 25 W. Supporta lampadine con potenza nominale fino a 75 watt.

Clip a clip girevole a 360 °, facile da installare e pratico da usare.

Il portalampada incluso può essere utilizzato per più lampade E27, come lampade fluorescenti, a incandescenza, riscaldatori in ceramica, lampade UV, LED, ecc. Adatto per rettili, anfibi, pesci, mammiferi, ecc.

2 x 650g di Fibra di Cocco rettili substrato Biancheria da Letto per Humus terrario di Cocco € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 18 litro terrario lettiera cocco lettiera - porzionato grazie CROSS-CUT - Substrato per terrario Reptile lettiera Cocoground mattoni di base di cocco cocco humus di cocco cocco bricchette

Substrato di cocco molto assorbente per il vostro terrario. Lega liquidi e odori. Assicura la massima igiene nel terrario.

Lascia semplicemente gonfiare un mattone con circa 4 litri di acqua.

Il prodotto è terreno privo di torba e non fecondato. Privo di pietre e altre impurità.

Può essere facilmente smaltiti nei rifiuti domestici o nel letto giardino dopo l'uso.

PeSandy Tappetino Riscaldanti Rettili Regolabile, 28 x 15cm Termoforo Non Adesivo per Tartaruga Serpenti Lucertola Geco Granchio Eremita Anfibi - Tappetini Riscaldanti Rimovibile sotto Il Serbatoio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [MATERIALE AGGIORNATO, RISCALDAMENTO SICURO ED EQUILIBRATO] - Il cuscino riscaldante per rettili PeSandy è una distribuzione della temperatura sicura ed equilibrata, fornisce un calore delicato e caldo per il tuo animale domestico amorevole o per l'allevamento di insetti. Nota: non appoggiare rettili o insetti direttamente sopra il tappetino.

[PROTEZIONE DAL SURRISCALDAMENTO, RISCALDAMENTO LENTO] - Il riscaldamento lento del tappetino riscaldante per rettili PeSandy è stato progettato per prevenire il surriscaldamento, ci vuole circa mezz'ora per riscaldarsi correttamente. E i serbatoi di vetro invernali e freddi possono causare consumo di calore, è possibile regolare il controller sulla posizione MAX o mettere alcune pellicole sottili di isolamento termico sul fondo del pad. Nota: nessun display digitale sul quadrante.

[FACILE DA USARE E INSTALLARE] - Supporto termico opzionale per rettili sul fondo o sul lato del terrario o del terrario. Si consiglia vivamente di utilizzare questo termoforo con un termostato e impostare la sonda di temperatura più vicina al termoforo.

[RIMOVIBILE, SENZA COLLA] - PeSandy sotto il riscaldatore del serbatoio senza carta adesiva. Può essere utilizzato all'interno o sotto il serbatoio come desideri o cambio di serbatoio. Non c'è bisogno di preoccuparsi che il tuo carro armato si rovini per il bastone. Nota: non coprire il termoforo con oggetti non termicamente conduttivi come trucioli di legno, terra di cocco e asciugamani per trapunte.

[ADATTO PER LA MAGGIOR PARTE DELL'ALLEVAMENTO DI RETTILI E INSETTI] - Adatto per tartarughe, serpenti, lucertole, gechi, granchi eremiti, tartarughe, ragni, allevamenti di insetti e altri anfibi che richiedono calore della pancia.

Ciano - Teca in vetro Tartarium 60 per rettili, con rampa € 73.90 in stock 3 new from €73.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ciano - Teca in vetro Tartarium 60 per rettili, con rampa

La teca in vetro Tartarium 60 è dotata di supporti e zona asciutta, realizzata in plastica bianca con finiture lucide, con coperchio in plastica per garantire il riposo delle tartarughe e per una ottimale esposizione al calore, essenziale per il loro benessere e la loro crescita. Supporti e rampa in plastica, con coperchio in plastica trasparente, per impedire che la tartaruga salti fuori.

Dimensioni dell’acquario: lunghezza: 60 cm x larghezza 29,6 cm x altezza 19,5 cm, dimensioni della rampa: lunghezza 22,5 x larghezza 13 cm x altezza 15,7 cm.

Spessore del vetro: 4 mm. Peso: 5,42 kg

Disponibile in 3 misure.

Habitat per terrario per rettili a doppio strato, scatola per alimentazione in acrilico trasparente, scatola per allevamento di rettili, con piccoli fori per l'aria, per tartaruga rana lucertola rana € 41.88 in stock 1 new from €41.88 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☀ Isolamento separato: ogni stanza è dotata di isolamento separato, può allevare 2 o più rettili contemporaneamente per evitare morsi, combattimenti e altri comportamenti.

☀ Contenitore per l'alimentazione dei rettili a doppio strato: molto adatto per l'alimentazione o il trasporto di ragni, scorpioni, mantide religiosa, serpenti e altri insetti rettili allo stesso tempo.

☀ Materiali di alta qualità: sicuri, non tossici, inodori, resistenti all'umidità e alla muffa, puoi vedere il comportamento del tuo animale domestico sempre e ovunque.Piccoli fori d'aria intorno: ventilazione e dissipazione del calore; ogni strato è progettato con porte separate, che è conveniente per il riempimento e la pulizia.

☀ Facile da montare e utilizzare: non assorbente, facile da pulire e può essere utilizzato con l'abbellimento.

✈ Negozio Hdee - Spedizione affidabile 14-20 giorni ✈

Exo Terra PT2610 Terrario in Vetro 60X45X45 Cm Inclusa Parete Posteriore € 156.00 in stock 3 new from €156.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Habitat ideale per rettili e anfibi

La finestra anteriore permette la ventilazione

Pavimento impermeabile

Due porte per un accesso sicuro che impedisce la fuga agli animali

Lo sfondo del terrario è incluso

Askoll 281583 EXOTERRA Glass Terrarium 30X30X30, S € 73.66 in stock 4 new from €73.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto in Italia

Facile da usare

Prodotto di qualita

Prodotto ottimo

Horolas Teschio Acquario Decorativo, Ornamento Paesaggio Grotta Acquario Decoro per Acquario Decorazioni € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le dimensioni di questa decorazioni per il serbatoio di pesce sono 11 * 14 * 10 cm, ben adattati per il tuo piccolo o grande acquario, danno al tuo animale domestico un ambiente naturale e lo spazio di vita di rettili

Le decorazioni del serbatoio di pesce di Horolas sono realizzate in resina artificiale, non facile da rompere, non tossiche e senza dissolvenza, sicure per la vita acquatica

Design del cranio dell'acquario, vivido e realistico, arredamento perfettamente il tuo serbatoio di pesce, acquario, casa o festa di Hallowmas; Può essere utilizzato per acquari, rifugi rettili, acquari ecc

Non galleggerà, queste decorazioni per il serbatoio di pesce possono stare in acquario facilmente e costantemente; Anche facile da pulire, lavarsi con acqua

Questo serbatoio di pesce decorazioni può anche adattare per tartaruga, lucertola, rana, geco o altri rettili di piccole dimensioni

Keweni Terrario Insetti, 360° Trasparente Acrilico Contenitore Animali Rettili per Spide, Lucertola, Scorpione Contenitori € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Dimensioni】: 15X15X15 cm. Nota: strappare il film sulla scatola, è possibile ottenere una scatola trasparente

【Materiale acrilico trasparente】: sicuro e non tossico, robusto e non deformato, puoi vedere il comportamento del tuo animale domestico sempre e ovunque.

【Design anti-fuga】: il blocco rotante facilita l'apertura della scatola e può impedire la fuga degli animali domestici ed è più facile da curare.

【Fori di ventilazione】: sono presenti più fori di ventilazione su entrambi i lati e la rete da arrampicata sulla parte superiore può fornire una circolazione d'aria sufficiente.

【Box per l'allevamento di rettili】: Questo box è adatto per l'allevamento di rettili piccoli e medi, come ragni, scorpioni, mantidi religiose, rane cornute, coleotteri e piccoli serpenti ornamentali. Può creare foreste pluviali o ambienti desertici ed è molto adatto per il trasporto o l'allevamento di animali.

Exo Terra, Teschio nascondiglio per rettili € 21.92 in stock 3 new from €21.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features The Exo Terra Skull hides are extremely realistic and add an exciting accent to any type of terrarium, dessert, rainforest or aquatic. These hides offer multiple entrances for easy access and add an extra dimension to the terrarium setup. Available in

three types: Primate, Buffalo and Crocodile.

Scatola di Alimentazione per Insetti, 12x12x20cm Acrilico Rettile Caso di Allevamento per Spide, Lucertola, Scorpion, Centopiedi, Rana Cornuta, Scarafaggio. € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ➤Materiale: La scatola per l'alimentazione dei rettili è realizzata in acrilico, che è buono per la crescita del tuo adorabile animale domestico. Visualizzazione a 360 gradi, completamente trasparente, chiara e luminosa, in modo da poter vedere il comportamento dei piccoli animali domestici sempre e ovunque. È facile da osservare e da pulire.

➤Design unico: Sono previste 195 prese d'aria e fori di ventilazione da 1-1,2 mm per garantire un'adeguata circolazione dell'aria. I piccoli fori d'aria attorno al design, ventilati e dissipatori di calore per impedire all'animale di scappare. Sono previste prese d'aria multiple per garantire un'adeguata circolazione dell'aria.

➤Montare e facile da usare: Chiusura magnetica superiore per una facile alimentazione e fuga. È facile da assemblare e utilizzare e può essere utilizzato con abbellimenti, lampade riscaldanti, ecc. Buona traspirabilità, forte resistenza all'umidità.

➤Ampia gamma di applicazioni: È adatto a tutti i tipi di animali domestici da arrampicata, lucertole, ragni, scorpioni, rane cornute, scarafaggi, grilli e altri insetti. È molto adatto per l'alimentazione o il trasporto di insetti rettili.

➤Dimensione: 12x12x20cm, leggero e portatile, adatto per il trasporto all'aperto. NOTA: Questa mangiatoia per insetti deve essere assemblata. C'è una pellicola protettiva sulla superficie di ogni accessorio. Si prega di smontarlo prima del montaggio. La lista di imballaggio non include accessori e termometro!

Repti-Selva KRS115 Kit per Terrario Vetro € 178.07 in stock 1 new from €178.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 115 litri

La nostra esperienza ci avala

Prodotto di alta qualità

Terrario: terrario in legno per rettili. Ventilazione ai lati della parte frontale, 100 x 60 x 60 cm, di alta qualità, in legno OSB, facile da montare € 119.95 in stock READ Miglior Sigillatrice A Caldo: le migliori scelte per ogni budget 1 new from €119.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo terrario di Repiterra con aerazione frontale ha una parte frontale in vetro, incorniciata di legno, con in tutto 3 lastre di vetro Float con bordi levigati (4 mm), di cui una ancorata al telaio. La parte frontale del terrario, in vetro, è completamente montata, devono essere inserite solo le ante scorrevoli.

Il corpo è composto da pannelli di OSB, privi di formaldeide, dello spessore di 12 mm. Le dimensioni totali del terrario montato sono pari a 100 cm x 60 cm x 60 cm (larghezza x altezza x profondità). 2 griglie di ventilazione si trovano sulla parte frontale sul lato sinistro e destro. Il livello di riempimento della base nella zona inferiore è alto almeno 10 cm.

Il terrario è parzialmente premontato; gli accessori e le istruzioni dettagliate per il montaggio sono inclusi nella confezione (versione in lingua italiana non garantita). Avete bisogno solo di un cacciavite a croce (l'ideale è un avvitatore a batteria).

Tutti terrari dal nostro assortimento sono prodotti nella UE.

Il terrario viene fornito senza accessori (per esempio lampade) né decorazioni (ad esempio sfondi, piante).

21 pezzi Rettile Lucertola Habitat Accessori, PietyPet Barbuto Drago Amaca, Seagrass Rettile Amaca con Rampicanti Artificiali e Piante per Anfibi, Camaleonte, Lucertole, Geco, Serpenti € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contenuto della confezione: 1 x amaca rettile, 1 x pieghevole ramo di vite, 1 x pieghevole ramo di vite con foglie, 1 x Piante artificiali, 15 x ventose grandi e 1 x appeso corda (10 m / 3,22 piedi). Facile da installare e regolare. il drago barbuto amaca nella gabbia dei rettili, crea una divertente palestra giungla multi-livello.

Viene con 15 pezzi forte, grandi ventose e corda di canapa per fissare Arredi habitat Decor al serbatoio; Può essere fissato a pareti di terrari in vetro, plastica o acrilico.

L'amaca rettile è fatto di alga marina ( con normale odore di alga marina ), non tossico, 100% tessuto a mano e durevole.

L'amaca lucertola è adatto a qualsiasi età di rettile e arricchisce la qualità della loro vita.

Pieghevole ramo di vite: modellabile, facile da modellare. Facile da finalizzare il design. Grande per lucertola, camaleonti, raganelle, gechi, tartarughe, serpenti.

