Nuovo telecomando TV di ricambio RMT-TX100D per Sony Bravia Telecomando adatto per Sony Smart TV - RMT-TX100D RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D - Nessuna impostazione richiesta € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Identico all'originale: la funzione e l'aspetto, la dimensione dei pulsanti, ecc. Sono esattamente gli stessi del telecomando originale. Completamente compatibile con la TV. Leggero, proprio come il tuo vecchio telecomando. Soluzione perfetta per sostituire il telecomando della TV vecchio o rotto.

Sostituto perfetto: TV sostitutiva per telecomando Sony RMT-TX100D di alta qualità, compatibile con alcuni modelli: KD-43X8301C RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL -65W858C KDL -65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C

Nessuna impostazione richiesta: leggera e perfettamente funzionante. Solido e ben fatto, nessuna necessità di programmazione / tuning, funziona perfettamente senza codice complicato, buona trasmissione, comando di risposta perfetto. Basta inserire le batterie (non fornite)

Facile da impugnare: il design leggero ed ergonomico lo rende molto confortevole. Perfetto per tutti, particolarmente adatto a bambini, anziani. Il telecomando è robusto e leggero, è facile da installare, i pulsanti sono morbidi e robusti, il pulsante ha una buona elasticità, è sufficiente premere leggermente il pulsante, funziona perfettamente

Qualità garantita: realizzato in ABS di alta qualità, è molto resistente e non ha odore. È disponibile un telecomando sostitutivo di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze e offriamo una politica di restituzione di 10 anni. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento in caso di problemi con il nostro prodotto o servizio.

Telecomando universale per tutti i televisori SONY pronto all'uso non richiede programmazione. € 11.00

€ 9.80 in stock 23 new from €5.99

6 used from €8.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pronto all'uso non richiede programmazione

Compatibile con tutte le TV SONY

Compatibile con le funzioni SMART TV

LFYSJTX Sostitutivo telecomando sony RMT-TX300E per sony Bravia TV con pulsanti Netflix e You Tube € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sostitutivo telecomando sony RMT-TX300E per sony Bravia TV RMT-TX200E RMT-TX100D RMT-TX102D per telecomando universale sony

Sostitutivo RMT-TX300E telecomando Sony bravia Pulsante di scelta rapida: Netflix, You Tube! Le scorciatoie da tastiera consentono di accedere in modo rapido ed efficace alle più popolari funzionalità TV di Sony.

Sostitutivo telecomando universale sony RMT-TX300E per TV Sony TV: KDL-40WE663 KDL-40WE665 KDL-43WE754 KDL-43WE755 KDL-49WE660 KDL-49WE663 KDL-49WE665 KDL-49WE750 KDL-49WE5E5

Sostitutivo telecomando tv sony Manutenzione a vita: un telecomando sostitutivo di alta qualità soddisfa le tue esigenze con una garanzia a vita.

telecomando sony rmt-tx300e Servizio post-vendita: si prega di contattarci in qualsiasi momento se c'è un problema con il nostro prodotto o servizio.

Telecomandi Sony. RMT-TX300E € 17.26 in stock 5 new from €17.26

1 used from €20.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RMT-TX300E

allimity RM-ED054 Sostituito il Telecomando adatto per SONY TV KDL-32R420A KDL-32R421A KDL-32R423A KDL-32R424A KDL-40R470A KDL-40R471A KDL-40R473A KDL-40R474A KDL-46R470A KDL-46R473A € 9.94 in stock 2 new from €9.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RM-ED054 sostituire il telecomando compatibile con SONY TV KDL-32R420A KDL-32R421A KDL-32R423A KDL-32R424A KDL-40R470A KDL-40R471A KDL-40R473A KDL-40R474A KDL-46R470A KDL-46R473A

Non è necessario alcun set up

Basta inserire le batterie alcaline da usare.

Spedizione di magazzino locale, consegna veloce

90 giorni di garanzia! READ Miglior Radio Portatile Digitale: le migliori scelte per ogni budget

RMT-TX100D telecomando universale Sony per Sony TV compatibile con telecomando per sony Bravia TV € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LMZMYTX telecomando Sony bravia RMT-TX100D per Sony TV compatibile con telecomando Sony per sony universale tv RMT-TX102D RMT-TX300E RMT-TX200E

LMZMYTX sostitutivo telecomando universale Sony RMT-T100D per sony bravia tv KDL-32R400C 43X8305C KD-49X8005C KDL-50W808C KD-55X9005C KD-65X8505C FW-75X8570C

Nessuna programmazione richiesta: inserire due batterie da utilizzare (batteria non inclusa)

LMZMYTX Il telecomando è facile da usare, affidabile in termini di qualità, stabile in termini di prestazioni e può sostituire perfettamente il telecomando originale

Manutenzione del prodotto: quando si utilizza, se si riscontrano problemi di qualità, è possibile contattarci in qualsiasi momento

Nuovo telecomando TV di ricambio RM-ED047 per Sony Bravia Telecomando adatto per SONY TV - RM-ED052 RM-ED050 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED046 RM-ED044 KDL-65S995A KDL-65W855A RM-YD103 KDL22EX553 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Identico all'originale: la funzione e l'aspetto, la dimensione dei pulsanti, ecc. Sono esattamente gli stessi del telecomando originale. Completamente compatibile con la TV. Leggero, proprio come il tuo vecchio telecomando. Soluzione perfetta per sostituire il telecomando della TV vecchio o rotto.

Sostituto perfetto: TV sostitutiva per telecomando Sony RM-ED047 di alta qualità, compatibile con alcuni modelli: RM-ED050 /RM-ED060 /RM-ED061 /KDL-46S4100 / KDL-52S4100 / KDL-55HX855 /KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-22BX320 KDL-22BX321 KDL-32R300B KDL-32BX320 KDL-32BX321 KDL-32BX420 KDL-32BX421 KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-46BX420 KDL-46BX421 KDL-55BX520 KDL-65X830B / KDL-65X830B / KDL-70W830B / KDL-70W840B / KDL-70W850B / KDL-70X830B

Nessuna impostazione richiesta: leggera e perfettamente funzionante. Solido e ben fatto, nessuna necessità di programmazione / tuning, funziona perfettamente senza codice complicato, buona trasmissione, comando di risposta perfetto. Basta inserire le batterie (non fornite)

Facile da impugnare: il design leggero ed ergonomico lo rende molto confortevole. Perfetto per tutti, particolarmente adatto a bambini, anziani. Il telecomando è robusto e leggero, è facile da installare, i pulsanti sono morbidi e robusti, il pulsante ha una buona elasticità, è sufficiente premere leggermente il pulsante, funziona perfettamente

Qualità garantita: realizzato in ABS di alta qualità, è molto resistente e non ha odore. È disponibile un telecomando sostitutivo di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze e offriamo una politica di restituzione di 10 anni. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento in caso di problemi con il nostro prodotto o servizio.

Sostituzione Telecomando Universale Sony RM-ED047 per Telecomando Sony Bravia TV LED LCD Smart TV - Nessuna configurazione necessaria € 6.98 in stock 1 new from €6.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Uguale all'originale: Tutte le funzioni dei pulsanti sono esattamente le stesse del telecomando originale, perfettamente funzionante e durevole.Sostituzione perfetta per il telecomando Sony originale.

Telecomando per Sony Bravia: Sostitutivo Telecomando sony universale RM-ED047 per telecomando sony bravia KDL-22EX553 KDL-32EX653 KDL-32HX750 KDL-32HX751 KDL-32HX753 KDL-32HX755 KDL-32HX757 KDL-32HX758. KDL-32HX759 KDL-40EX653 KDL-40HX750 KDL-40HX751 KDL-40HX753 KDL-40HX755. KDL-40HX756 KDL-40HX759 KDL-40HX75G KDL-40HX850 KDL-40HX853 KDL-46HX753 KDL-46HX755.

Nessuna configurazione richiesta: nessuna programmazione o configurazione richiesta, è possibile utilizzare il telecomando direttamente dopo aver inserito 2 batterie AAA (non fornite).

Telecomando di alta qualità: Realizzato in ABS di alta qualità, nessun odore, il design leggero ed ergonomico lo rende molto comodo, i pulsanti sono morbidi e reattivi. Può sostituire perfettamente il vecchio telecomando originale danneggiato.

5 anni di garanzia: forniamo un servizio post-vendita con 5 anni di garanzia. Puoi acquistare i nostri prodotti con fiducia. In caso di domande sul prodotto, non esitate a contattarci.

LMZMYTX sostitutivo telecomando Sony bravia RMT-TX300E per Sony TV adatto per telecomando sony per sony bravia tv € 7.36 in stock 1 new from €7.36

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LMZMYTX telecomando Sony RMT-TX300E per Sony universale TV adatto per telecomando bravia per Sony RMT-TX300E

LMZMYTX sostitutivo RMT-TX300E telecomando sony bravia per Sony TV adatto per telecomando sony per sony bravia tv KDL-32W660E KDL40W660E KDL KD-43X7000E KD-49X7000 KD-49X7000F

LMZMYTX telecomando universale Sony Nessuna programmazione richiesta: inserire due batterie da utilizzare (batteria non inclusa)

LMZMYTX Il telecomando tv sony è facile da usare, affidabile in termini di qualità, stabile in termini di prestazioni e può sostituire perfettamente il telecomando originale

LMZMYTX telecomando Sony RMT-TX300E Manutenzione del prodotto: quando si utilizza, se si riscontrano problemi di qualità, è possibile contattarci in qualsiasi momento

ALLIMITY RM-ED062 Telecomando Sostituito per Sony Bravia LED LCD Smart TV KD-43XE7077 KD-49XE7077 KDL-32R424A KDL-32R430B KDL-32RE405 KDL-40R353C KDL-40R483B KDL-40R485B € 9.74 in stock 1 new from €9.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RM-ED062 Sostituito per Sony Bravia LED LCD Smart TV KD-43XE7077 KD-49XE7077 KDL-32R400A KDL-32R403C KDL-32R405C KDL-32R410B KDL-32R413B KDL-32R415 KDL-32R415B KDL-32RD430 KDL-32RD430BAEP KDL-32RD433 KDL-32RD435 KDL-32RE400 KDL-32RE403 KDL-32RE405 KDL-40R353C KDL-40R450A KDL-40R450B KDL-40R450C KDL-40R453B KDL-40R453C KDL-40R455C KDL-40R470A KDL-40R471A KDL-40R473A KDL-40R474A KDL-40R480B KDL-40R483B KDL-40R485B KDL-40R550C

KDL-48R550C KDL-48R553C KDL-48R555C KDL-48R55XC KDL-32R420A KDL-32R420B KDL-32R421A KDL-32R423A KDL-32R424A KDL-32R430B KDL-32R433B KDL-32R435B KDL-32R500C KDL-32R503C KDL-32R505C KDL-40R553C KDL-40R555C KDL-40RD450 KDL-40RD453 KDL-40RD455 KDL-40RE450 KDL-40RE453 KDL-40RE455 KDL-46R470A KDL-46R473A KDL-48R483B

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

EAESE Telecomando TV Sony RMT-TX100D per Universale Sony Bravia Smart TV - Compatibile RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TELECOMANDO SONY PERFETTO:Sono esattamente gli stessi del telecomando Sony bravia originale, Tutti i televisori Sony universale sono abbinati al 100%: KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C.

PRESTAZIONI STABILI:Soluzione perfetta per sostituire il telecomando Sony vecchio o rotto, coprendo tutte le funzioni del telecomando originale.

NESSUNA IMPOSTAZIONE RICHIESTA:Solido e ben fatto, nessuna necessità di programmazione / tuning telecomando Sony, funziona perfettamente senza codice complicato, buona trasmissione, comando di risposta perfetto. Basta inserire le batterie (non fornite).

FACILE DA USARE:Il design leggero ed ergonomico lo rende molto confortevole. Questo telecomando è facile da impugnare e difficile da far scorrere. Adatto a tutti bambini, adulti, anziani. RMT-TX100D i pulsanti sono morbidi e robusti, il pulsante ha una buona elasticità, è sufficiente premere leggermente il pulsante, funziona perfettamente.

PROGRAMMA DI GARANZIA: Realizzato in ABS di alta qualità, è molto resistente e non ha odore. Un telecomando sostitutivo di alta qualità che soddisfa le tue esigenze e offre una garanzia 5 anni. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento in caso di problemi con il nostro prodotto o servizio.

ALLIMITY RM-ED022 Telecomando Sostituito per Sony LCD Bravia TV RMED022 KDL-22BX200 KDL-22BX200/W KDL-22EX302 KDL-26EX302 KDL-32BX300 KDL-32BX300U2 KDL-32BX301CEI KDL-32BX400 € 9.75 in stock 1 new from €9.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RM-ED022 Sostituito per Sony LCD Bravia TV RMED022 KDL-22BX200 KDL-22BX200/W KDL-22EX302 KDL-26EX302 KDL-32BX300 KDL-32BX300U2 KDL-32BX301CEI KDL-32BX400

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

Spedizione veloce!

90 giorni di garanzia con un eccellente servizio di reso.

Sentiti libero di contattarci se hai bisogno di assistenza.

LFYSJTX Sostitutivo telecomando Sony RMT-TX100D per Sony bravia TV RMT-TX100D € 7.69 in stock 1 new from €7.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sostitutivo telecomando Sony bravia RMT-TX100D per sony bravia tv: KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C

Sostitutivo telecomando sony rmt-tx100d perfetto telecomando per sony, senza necessità di programmazione o configurazione. Facile da usare. Richiede 2 batterie AA (non incluse).

Sostitutivo telecomando universale Sony FACILE da prendere in mano: le sue dimensioni ridotte e compatte rendono questo telecomando facile da maneggiare e difficile da far scorrere.

Sostitutivo telecomando tv sony Manutenzione a vita: è disponibile un telecomando sostitutivo di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze e la manutenzione a vita.

Sostitutivo telecomando Sony bravia RMT-TX100D Servizio post-vendita: in caso di problemi con i nostri prodotti o servizi, non esitate a contattarci.

MYHGRC Nuovo telecomando sony universale RMT-TX100D di ricambio per telecomando sony bravia smart tv LED LCD Adatto per RMF-TX200E RMF-TX300E RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D Semplice da usare € 9.25 in stock 1 new from €9.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [UNA SOSTITUZIONE PERFETTA] Sostituzione TV per telecomando di alta qualità per Sony RMT-TX100D, compatibile con alcuni modelli: KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C

[NESSUN IMPOSTAZIONE BISOGNO] Nessuna programmazione o impostazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie (non in dotazione) e iniziare a utilizzare il telecomando Sony per la sostituzione del televisore

[PERFETTO PER L'UTILIZZO] Il design leggero ed ergonomico rende questo telecomando facile da impugnare e difficile da scivolare. Perfetto per tutti

[STABILE PRESTAZIONE] Più lontano, la distanza di trasmissione, sostituisce perfettamente il danneggiato o vecchio e copre tutte le funzioni del telecomando originale

[GARANZIA A VITA] Clienti soddisfatti al 100%. Non esitate a contattarci se avete bisogno di qualche suggerimento

ALLIMITY RMED062 RM-ED062 Telecomando Sostituito per Sony Bravia TV KDL-48R55XC KDL-48R555C KDL-40R553C KDL-40R550C KDL-40R450A KDL-40R353C KDL-32R433B KDL-32R430B KDL-32R400A KD-49XE7077 € 9.74 in stock 1 new from €9.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RMED062 RM-ED062 Sostituito per Sony Bravia TV KDL-48R55XC KDL-48R555C KDL-48R553C KDL-48R550C KDL-48R483B KDL-46R473A KDL-46R470A KDL-40RE455 KDL-40RE453 KDL-40RE450 KDL-32RE400 KDL-32RD435 KDL-32RD433 KDL-32RD430BAEP KDL-32RD430 KDL-32R505C KDL-32R503C KDL-32R500C KDL-32R435B KDL-32R433B KDL-32R430B KDL-32R424A KDL-32R423A KDL-32R421A KDL-32R420B KDL-32R420A KDL-32R415B KDL-32R415 KDL-32R413B KDL-32R410B KDL-32R405C KDL-32R403C

KDL-40R353C KDL-32RE405 KDL-32RE403 KDL-32R400A KD-49XE7077 KD-43XE7077 KDL-40R471A KDL-40R470A KDL-40R455C KDL-40R453C KDL-40R453B KDL-40R450C KDL-40R450B KDL-40R450A KDL-40RD455 KDL-40RD453 KDL-40RD450 KDL-40R555C KDL-40R553C KDL-40R550C KDL-40R485B KDL-40R483B KDL-40R480B KDL-40R474A KDL-40R473A

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

ALLIMITY RMF-TX310E Telecomando Sostituito per Sony Bravia LED LCD TV KD-43XF8096 KD-43XF7596 KD-43XE8396 KD-43XE8099 KD-43XE8096 KD-43XE8088 KD-43XE8077 KD-43XE8005 KD-43XE8004 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RMF-TX310E Sostituito per Sony Bravia LED LCD TV KD-43XF8096 KD-43XF7596 KD-43XE8396 KD-43XE8099 KD-43XE8096 KD-43XE8088 KD-43XE8077 KD-43XE8005 KD-43XE8004

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

Spedizione veloce!

90 giorni di garanzia con un eccellente servizio di reso.

Sentiti libero di contattarci se hai bisogno di assistenza.

RMF-TX520E Telecomando di ricambio per Sony TV RMFTX520E 100995321 KD-43X80J KD-43X82J KD-55X81J XR-50X90J KD-43X89J KD-55X89J XR-65X95J XR-75X95J XR-85X95J KD-50X82J KD-50X81J KD-65X81J KD-50X89J € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuovo RMF TX520E Telecomando per SONY RMF-TX520E Remote Control, RMFTX520E telecomando per Sony TV RMF-TX520E.

Compatibile con alcuni modelli: Per Sony Smart TV android RMF-TX520E | RMFTX520E, 100995321 KD-43X80J KD-43X81J KD-43X82J KD-50X80J, KD-50X81J KD-50X82J KD-55X80J KD-55X81J, KD-55X82J KD-65X80J KD-65X81J KD-65X82J, KD-75X81J KD-75X82J XR-50X90J XR-55X90J, XR-65X90J XR-75X90J, KD-43X89J KD-50X89J KD-55X89J KD-65X89J KD-75X89J, XR-65X95J XR-75X95J XR-85X95J, XR-65X95JU XR-75X95JU XR-85X95JU e altro.

Il telecomando e' robusto e leggero si installa facilmente , I tasti sono morbidi e robusti, Il bottone ha una buona elasticità, è sufficiente premere leggermente il pulsante, soluzione perfetta per sostituire il telecomando TV vecchio o rotto.

Di alta qualità,Questo telecomando è molto resistente. Nuovo di zecca! Si prega di abbinare il telecomando alla TV dopo averlo acceso.

Consegna rapida! 90 giorni di garanzia! Si prega di contattarci in qualsiasi momento se c'è un problema con il nostro prodotto o servizio. READ Miglior Caricatore Iphone 6S: le migliori scelte per ogni budget

ALLIMITY RM-ED035 Telecomando Sostituito per Sony Bravia LCD TV KDL-37EX500 KDL-37EX500E KDL-40BX400 KDL-40EX402 KDL-40EX500 KDL-40EX710 KDL-46EX401 KDL-46EX402 KDL-46EX711 KDL-40HX800 € 9.94 in stock 2 new from €9.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RM-ED035 Sostituito per Sony Bravia LCD TV KDL-37EX500 KDL-37EX500E KDL-40BX400 KDL-40EX402 KDL-40EX500 KDL-40EX710 KDL-46EX401 KDL-46EX402 KDL-46EX711 KDL-40HX800

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

Spedizione veloce!

90 giorni di garanzia con un eccellente servizio di reso.

Sentiti libero di contattarci se hai bisogno di assistenza.

SIUMAL Sostitutivo RMT-TX100D Telecomando Sony per Sony Bravia LED LCD Smart TV per Sony RMT-TX101D RMT-TX102D RMT-TX102U RMT-TX200E RMT-TX300E € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Uguale all'originale: Tutte le funzioni dei pulsanti sono esattamente le stesse del telecomando originale, perfettamente funzionante e durevole.Sostituzione perfetta per il telecomando Sony originale.

Telecomando per Sony: Sostitutivo telecomando sony RMT-TX100D per Sony bravia tv KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C.

Nessuna configurazione richiesta: nessuna programmazione o configurazione richiesta, è possibile utilizzare il telecomando direttamente dopo aver inserito 2 batterie AAA (non fornite).

Telecomando di alta qualità: Realizzato in ABS di alta qualità, nessun odore, il design leggero ed ergonomico lo rende molto comodo, i pulsanti sono morbidi e reattivi. Può sostituire perfettamente il vecchio telecomando originale danneggiato.

5 anni di garanzia: forniamo un servizio post-vendita con 5 anni di garanzia. Puoi acquistare i nostri prodotti con fiducia. In caso di domande sul prodotto, non esitate a contattarci.

MYHGRC Nuovo telecomando sony sostitutivo RM-ED060 per telecomando Sony Bravia Smart TV KDL-40W5800 KDL-40W5730 KDL-46W5820 KDL-32W5710 KDL-52W5500 KDL-32W5830 € 9.29 in stock 1 new from €9.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [PERFETTA SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO SONY] Soluzione perfetta per sostituire il telecomando della TV vecchio o rotto. Le funzioni sono uguali al 100% a quelle originali PERFETTA SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO SONY Soluzione perfetta per sostituire il telecomando della TV vecchio o rotto.

[NESSUN SETUP RICHIESTO] Basta inserire le batterie (non fornite) e iniziare a usare il telecomando sostitutivo Sharp TV.

[PRODOTTO SPECIFICAMENTE PER SONY]Il telecomando sostitutivo SONY TV è compatibile con la maggior parte dei TV SONY KDL-40W5800 KDL-40W5730 KDL-46W5820 KDL-32W5710 KDL-52W5500 KDL-32W5830 KD49X8505B KD55X8505B KD65X8505B KD70X8505B KDL50W805B KD49X8505B KD55X8505B KD65X8505B

[FACILE DA USARE] Facile e semplice da usare, facile e completo accesso a tutti i tasti e i pulsanti. È la scelta ideale quando è necessario sostituire un telecomando originale.

[PROGRAMMA DI GARANZIA A VITA] Telecomando sostitutivo di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze, viene fornito con una garanzia a vita

ALLIMITY RMED045 RM-ED045 Telecomando Sostituito per Sony Bravia TV KDL-46EX525 KDL-26EX320 KDL-32EX525 KDL-46EX720 KDL-32CX523 KDL-37EX521 KDL-46HX720 KDL-40HX723 KDL-24EX320 KDL-32EX421 € 9.94 in stock 1 new from €9.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telecomando RMED045 RM-ED045 Sostituito per Sony Bravia TV KDL22EX320 KDL-22EX320 KDL24EX320 KDL-24EX320 KDL24EX325 KDL-24EX325 KDL26EX320 KDL-26EX320 KDL32CX523 KDL-32CX523 KDL-37EX720 KDL40HX723 KDL-40HX723 KDL46EX525 KDL-46EX525 KDL46EX720 KDL-46EX720 KDL46HX720 KDL-46HX720 KDL60NX720 KDL-60NX720 KDL32EX320 KDL-32EX320 KDL32EX420 KDL-32EX420 KDL32EX421 KDL-32EX421 KDL32EX525 KDL-32EX525 KDL37EX521 KDL-37EX521 KDL37EX720

Nessuna configurazione richiesta, è sufficiente inserire le batterie perché funzioni bene.

ALLIMITY Voice Sostituzione del Telecomando per Sony Bravia TV RMF-TX300E RMF-TX200E RMFTX300E RMFTX200E € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Voice telecomando copre tutte le funzioni del tuo vecchio telecomando.

Non è richiesta alcuna programmazione: basta inserire le batterie alcaline, funziona immediatamente per i modelli seguenti:

FW-49XE8001 KD-43XD8005 KD-43XD8077 KD-43XD8088 KD-43XD8099 KD-43XD8305 KD-43XE8004 KD-43XE8005 KD-43XE8077 KD-43XE8096 KD-49XD8005 KD55XD9305 KD55XE8096 KD55XE8505 KD55XE8577 KD55XE9005 KD55XE9305 KD65XD8505 KD65XD8577 KD65XD8599 KD65XD9305 KD65XE8505 KD65XE9005 KD65XE9305 KD65ZD9 KD75XD8505 KD75XD9405 KD75XE8596 KD75XE9005 KD75XE9405 KD85XD8505

KD-55XD8588 KD-55XD8599 KD-55XD9305 KD-55XE8096 KD-55XE8505 KD-55XE8577 KD-55XE9005 KD-55XE9305 KD-65XD8505 KD-65XD8577 KD-65XD8599 KD-65XD9305 KD-65XE8505 KD-65XE9005 KD-65XE9305 KD-65ZD9 KD-75XD8505 KD-75XD9405 KD-75XE8596 KD-75XE9005 KD-75XE9405 KD-85XD8505 FW49XE8001 KD43XD8005 KD43XD8077 KD43XD8088 KD43XD8099 KD43XD8305 KD43XE8004 KD43XE8005 KD43XE8077 KD43XE8096 KD49XD8005 KD49XD8077

KD-49XD8077 KD-49XD8088 KD-49XD8099 KD-49XE8004 KD-49XE8096 KD-55SD8505 KD-55XD8005 KD-55XD8005 KD-55XD8005BAEP KD-55XD8505 KD-55XD8577 KD49XD8088 KD49XD8099 KD49XE8004 KD49XE8096 KD55SD8505 KD55XD8005 KD55XD8005 KD55XD8005BAEP KD55XD8505 KD55XD8577 KD55XD8588 KD55XD8599

MYHGRC telecomando universale di ricambio per Sony Bravia RM-ED047 adatto per telecomando tv sony bravia smart 4K 3D LCD LED TV RM-YD103 RM-ED052 RM-ED050 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED046 € 8.25 in stock 1 new from €8.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RM-ED047 telecomando universale di ricambio per SONY TV rm-ed050 rm-ed053 RM-ED060 rm-ed046 RM-ED044 kdl-65s995 a kdl-65 W855 a

All our remotes have passed Europe CE Testing, all remotes have CE logo, the remotes do not need any program, only put into new battery can work well.

Non c'è bisogno di un ulteriore programma, basta inserire le nuove batterie, funziona bene.è possibile utilizzarlo direttamente dopo l' installazione della batteria, richiede 2 x batterie AAA (non incluse).

Realizzata in morbido materiale, sicurezza e durevole.100% nuovo, se c' è un problema con il prodotto, ti invitiamo a contattarci.

30 giorni di garanzia inclusi. Qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio clienti

Nuovo RMF-TX600E Telecomando di ricambio - VINABTY RMFTX600E Bravia TV Telecomando per SONY Bravia TV Smart TV RMF-TX600E RMF TX600E RMFTX600E KD-55XG9505 XG95 AG9 series Remote Controller € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuovo RMF-TX600E Telecomando per Sony Bravia TV Smart TV Remote Control, telecomando per Sony RMF-TX600E Bravia TV con controllo vocale e Bluetooth.

Compatibile con alcuni modelli: Per SONY RMF-TX600E RMF TX600E RMFTX600E KD-55XG9505 XG95 AG9 series e altro.

Il telecomando e' robusto e leggero si installa facilmente , I tasti sono morbidi e robusti, Il bottone ha una buona elasticità, è sufficiente premere leggermente il pulsante, soluzione perfetta per sostituire il telecomando TV vecchio o rotto.

Di alta qualità,Questo telecomando è molto resistente. Non è necessario impostare, basta mettere nuova batteria(non in dotazione) alcalina da usare.

Consegna rapida! 90 giorni di garanzia! Si prega di contattarci in qualsiasi momento se c'è un problema con il nostro prodotto o servizio.

Meliconi telecomando per TV SONY, Personal 3 Plus, Pronto all’uso, non necessita di programmazione, Nero € 23.69

€ 12.00 in stock 18 new from €12.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Già preprogrammato per tutte le TV digitali Sony

Corpo in gomma antishock, protegge il telecomando da urti e cadute

Ha tutte le funzioni ad infrarossi dei telecomandi originali – inoltre, tramite la funzione LEARN (Apprendimento), può acquisire altre funzioni ad es. della sound bar o dell’Home Theater

Supporto web completo (tra cui: tabella di corrispondenza tra i tasti del telecomando e le funzioni comandate, accesso a ulteriori funzionalità del telecomando, e altro ancora) sul sito cme.it (consultabile da PC Smartphone e Tablet)

Assistenza tecnica telefonica 100% italiana - specializzata nei telecomandi

FireRune telecomando TV di ricambio RMT-TX100D per Sony Bravia Telecomando adatto per Sony Smart TV - RMT-TX100D RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D - Nessuna impostazione richiesta € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【TELECOMANDO SONY Perfetto】: questa funzione è compatibile con tutti i telecomandi Sony ed è al 100% uguale alla funzione originale. La corrispondenza al 100% è compatibile con i modelli di TV Sony: XBR-43X830C, XBR-49X830C, XBR-55X850C, XBR-55X890C, XBR-65X850C, XBR65X855C, XBR-65X890C, XBR65X905C, XBR-75X.

【Stabilità】: telecomando sostitutivo perfetto, sostituto perfetto per la funzione del telecomando originale.

【NESSUNA CONFIGURAZIONE】: non è necessario utilizzare alcuna impostazione di CONFIGURAZIONE programmata o richiesta, è sufficiente collegare la batteria (non in dotazione) e utilizzare il telecomando Sony sostitutivo. Questa è la scelta ideale quando è necessario sostituire il telecomando originale.

【Facile da impugnare】: il design leggero ed ergonomico lo rende molto confortevole. Questo telecomando è facile da afferrare e difficile da spostare. Adatto a tutti (bambini, adulti, anziani, ecc.).

【Programma di garanzia a vita】: sostituzione di qualità per le tue esigenze e garanzia a vita. Se hai suggerimenti, non esitare a contattarci.

Nuovo Telecomando universale di Ricambio per Sony Smart TV/Bravia TV, Non è Necessario Impostare il Telecomando Universale RMT-TX100D RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Telecomando Sony perfetto】: compatibile con tutti i telecomandi Sony, questa funzione è identica al 100% alla funzione originale. Tutti i televisori Panasonic sono abbinati al 100%: KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C.

【Prestazioni stabili】: il perfetto telecomando Sony sostitutivo, la distanza di trasmissione è perfetta per sostituire il telecomando danneggiato o vecchio, coprendo tutte le funzioni del telecomando originale.

【Nessuna impostazione richiesta】: Non è necessaria alcuna programmazione o impostazione, basta collegare la batteria (non in dotazione) e iniziare a utilizzare il telecomando Sony sostitutivo. È la scelta ideale quando è necessario sostituire il telecomando originale.

【Facile da afferrare】: Il design leggero ed ergonomico lo rende molto confortevole. Questo telecomando è facile da impugnare e difficile da far scorrere. Adatto a tutti (bambini, adulti, anziani, ecc.).

【Programma di garanzia a vita】: Un telecomando sostitutivo di alta qualità che soddisfa le tue esigenze e offre una garanzia a vita. Se avete suggerimenti, non esitate a contattarci.

FYCJI Nuovo Sostituito Telecomando Sony Bravia RMT-TX300E/149331411 per Sony Bravia TV RMT-TX100D RMT-TX200E RMT-TX102D RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX200U RMT-TX100U, con Netflix, pulsanti Youtube € 7.29 in stock 1 new from €7.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuovo Sostituito Telecomando Sony Bravia RMT-TX300E/149331411 per Sony Bravia TV con pulsanti Netflix e You Tube, Sebbene non sia originale, è lo stesso del telecomando TV Sony originale RMT-TX300E e copre tutte le funzioni del telecomando TV Sony.

Modelli compatibili sostitutivo telecomando Sony RMT-TX300E per Sony LED LCD Bravia TVS: RMT-TX100D RMT-TX200E RMT-TX102D RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX200U RMT-TX100U KDL-40WE663 KDL-40WE665 KDL-43WE754 KDL-43WE755 KDL-49WE660 KDL-49WE663 KDL-49WE665 KDL-49WE750 KDL-49WE755 e altro ancora.

Nessuna configurazione richiesta, Inserisci la 2 batterie AAA batteria direttamente (non incluse) e usala direttamente sostitutivo telecomando tv Sony Bravia RMT-TX300E. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il lettore che blocca la trasmissione del segnale.

RMT-TX300E/149331411 Il telecomando è facile da usare, affidabile nella qualità e stabile nelle prestazioni, che può sostituire perfettamente il telecomando originale. Adatto a tutti.

Realizzato in ABS di alta qualità, è molto resistente e inodore. E offriamo una politica di restituzione di 3 anni. Se hai domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattarci. READ Miglior Kindle Paperwhite Cover: le migliori scelte per ogni budget

Garsent Telecomando universale TV per Sony All Series LCD TV, RM-L1165, in ABS, piccolo e compatto, facile da impugnare, DC 3 V € 13.35 in stock 1 new from €13.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto per TV Sony tutte le serie LCD.

Realizzato in materiale ABS di alta qualità, resistente e durevole.

La distanza di controllo è superiore a 8 metri, la distanza di controllo varia a seconda dei diversi tipi di dispositivo.

Abbastanza distanza di trasmissione, prestazioni stabili e basso consumo energetico.

Facile da usare, basta utilizzare le batterie nuove (batteria non inclusa).

Telecomando di ricambio universale per Sony Smart TV RM-ED052 RM-ED050 RM-ED047 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED046 RM-ED044 KDL-65S995A KDL-65W855A € 11.59 in stock 3 new from €11.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♣【Modello compatibile】Il telecomando RM-ED052 è di ricambio per Sony TV RM-ED050 RM-ED047 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED046 RM-ED044 KDL-65S995A KDL-65W855A

♣【Alte prestazioni】La distanza remota è fino a 10 m con un segnale stabile.

♣【Direttamente da usare】È possibile utilizzarlo direttamente dopo l'installazione della batteria, richiede 2 batterie AAA (non incluse).

♣【Pratico】Realizzato in materiale morbido, sicuro e durevole.

♣【Contattaci】100% nuovo, se c'è qualche problema con il prodotto, non esitate a contattarci.

