Tipmant Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Bambini Smart Watch con SIM Card Slot Fotocamera Contapassi Cronometro Fitness Tracker Orologio Telefono per Samsung Huawei Xiaomi Android (Nero) € 38.98 in stock 1 new from €38.98

€ 38.98 in stock 1 new from €38.98

Amazon.it Features 【Smartwatch Funzioni】: Chiamata e SMS, Fitness Tracker ( Pedometro, Calories, Distanza), Monitoraggio del Sonno, Notifica Messaggio Chiamata e SMS, Notifica Messaggi APP (Facebook, WhatsAPP, Skype, Messenger, Twitter, LinkedIn. ..), Controllo Remoto Fotocamera e Musica, Promemoria Sedentaria, Allarme, Calcolatrice, Calendario, Registrazione, Anti-Smarrimento, Trova il Telefono.

【Ampia compatibilità】: questo orologio intelligente supporta tutti gli smartphone Android. Come Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi, Honor, Google, LG, SONY, HTC, Nexus, Motorola, Nokia, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, OnePlus, Coolpad, ASUS, MEIZU e altri telefoni Android.

【Telefonare con lo Smartwatch】: Questo orologio può essere utilizzato come un telefono. se si inserisce una scheda SIM GSM di rete nello smartwatch, è possibile effettuare una chiamata direttamente dallo smart watch, tra cui risposta e composizione, invio e ricezione di messaggi SMS, ecc. Consigliamo la scheda SIM Vodafone, la scheda SIM Tim e la scheda SIM WIND.

【Smartwatch Bluetooth senza scheda SIM】: Se colleghi questo smartwatch al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth, lo smartwatch vibrerà per avvisarti quando lo smartphone riceve una chiamata, SMS oppure messaggi da parte delle app come Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, messaggero, ecc. Così non si perderanno mai chiamate e messaggi importanti.

【Garanzia】: Garanzia 100% di Soddisfazione, Reso gratuito senza preoccupazioni entro 30 giorni. Ci impegniamo a testare completamente ogni smartwatch prima di inviarlo nel magazzino di Amazon. se non sei soddisfatto o hai qualche problema con il prodotto, contattaci per aiuto, ti risponderemo entro 24 ore e ti offriremo un servizio clienti cordiale. questo smartwatch è un bel regalo di Natale per uomo, donna e bambino.

Smartwatch Uomo Donna,Phipuds Orologio Fitness Impermeabile IP67, Chiamata Bluetooth, Cardiofrequenzimetro da Polso, Activity Tracker Sportivi Contapassi Controllo Musica Cronometro per Android iOS € 59.99 in stock 1 new from €59.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.it Features ‍【Smartwatch Fitness uomo】 Quadrante a colori HD da 1,3 pollici, aspetto elegante e comodo cinturino in gomma, una varietà di eleganti superfici dell'orologio tra cui scegliere, che puoi anche personalizzare nell'immagine di sfondo dell'APP Smart Watch all'aperto, business, sportivo oa casa, puoi cambiare lo stile liberamente in base al tuo umore. Gli Phipuds smartwatch sono pratici compagni per l'uso quotidiano e sono più adatti per i regali.

【7 modalità sport】 Smartwatch Supporto tapis roulant / jogging / camminata / badminton / calcio / pallacanestro, ecc. Puoi anche controllare i dati di allenamento completi nell'app DaFit. Collegando il GPS del telefono cellulare, è possibile tenere traccia di tutti i percorsi, le distanze e lo stato fisico durante l'esercizio. con cui puoi comprendere la tua salute in modo più intuitivo rendendo i tuoi dati sportivi chiari e facilmente accessibili.

【Batteria e compatibilità】 Gli orologi intelligenti sono compatibili con i telefoni IOS e Android: scarica e installa l'app scansionando i codici QR o cercando Google Play o Apple App Store. Supporto iOS 9. 0 o superiore, Android 4. 4 o superiore, Bluetooth 5. 0

【IP67 Impermeabile e altre funzioni】 Con la tecnologia del IP67 impermeabile, puoi indossarla mentre ti lavi le mani e fai la doccia (NO HOT WATER). Puoi fare sport senza preoccuparti di pioggia e nuoto. Altre funzioni importanti come la funzione femminile, la telecamera remota, l'allarme, il promemoria sedentario, ecc.

【Funzioni più pratiche】 Chiamata Bluetooth, chiamata, e-mail, modalità non disturbare, allarme vibrazione, timer, cronometro e altre funzioni, supporto di più funzioni, rendono la tua vita migliore e più interessante. Phipuds garantisce la soddisfazione del cliente a lungo termine. Se hai domande su Phipuds, ti preghiamo di contattarci. Garantiamo una risposta entro 24 ore.

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smart Watch Contapassi Cardiofrequenzimetro da Polso,Activity Tracker Cronometro, Notifiche Messaggi, Controller Fotocamera Musicale-con un cinturino nero extra € 39.99

€ 39.99
€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multifunzionale--Questo Smartwatch include funzioni più pratiche, Activity Tracker (Contapassi , Calorie , Distanza), Cardiofrequenzimetro, 8 Modalità Sportive, Monitoraggio del Sonno, Saturimetro, Misuratore Pressione, Notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP ( WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram. ..), Controllo della Musica e fotocamera, regolazione della luminosità, Promemoria Sedentari, Gmail, Sveglia, Cronometro, Trova Telefono, rende la tua vita molto più semplice e intelligente.

1,4 Pollici Touch Screen Completo--Questo sport watch è dotato di un display a colori TFT da 1,4 pollici per una qualità HD eccezionale. La tecnologia touch screen completa rende il tuo funzionamento facile e veloce. Con 5 livelli di luminosità, è anche possibile regolare la luminosità per vedere chiaramente il display. Ci sono multiplo tra cui scegliere, puoi anche personalizzare il quadrante per mostrare la tua personalità.

Cardiofrequenzimetro e Monitor del Sonno--Questo smart watch monitora la frequenza cardiaca e le ore di sonno, i sensori di movimento ad alte prestazioni monitorano la frequenza cardiaca, lo stato del sonno, sonno profondo, sonno superficiale, sonno sveglio, rilevano automaticamente la frequenza cardiaca e forniscono un analisi completa della qualità del sonno per aiutarti a creare uno stile di vita più sano. Puoi visualizzare un riepilogo delle tue statistiche nell app Hero Band III.

Notifica del Messaggio e Compatibili--Quando il smartwatch è collegato al tuo cellulare, se il tuo cellulare riceve una chiamata, un messaggio SMS o SNS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Instagram, ecc, Lo smartwatch vibrerà per ricordarti. Non perderai mai chiamate o messaggi importanti. Puoi anche rifiutare le chiamate dal tuo orologio. Questo smart watch compatibile con Android 4.4 and phone 9.0 o versioni successive.

Impermeabile IP67--la funzione impermeabile dello smartwatch è conforme allo standard impermeabile ip67 internazionale . con la tecnologia di ip67 impermeabile, l'orologio non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti indossando il fitness orologio. soddisfa le tue esigenze quotidiane. (nota: l'orologio non impedisce l'acqua calda e l'acqua di mare.) dopo esserti connesso al telefono, puoi anche vedere le previsioni del tempo in tempo reale.

Bambini Smartwatch Impermeabile con GPS Tracker, Touch screen HD Orologio Telefono con Localizzatore GPS Chat Vocale SOS Gioco Sveglia da Polso Regalo Ragazzi Ragazze (W003-Pink) € 139.99 in stock 1 new from €139.99

€ 139.99 in stock 1 new from €139.99

Amazon.it Features Rete ad alta velocità 4G: smartwatch bambini Chat video senza indugio, comunicazione video sempre e ovunque, le chiamate vocali sono chiare, le foto vengono inviate rapidamente. La qualità del suono è completa e rotonda e l'orologio per bambini è il miglior sostituto del telefono cellulare per i bambini.

Orologio digitale multifunzione 4G: posizione GPS, chat vocale / video, 3 stili di schermo, rubrica, allarme, zona di sicurezza, avviso di emergenza SOS, bassa potenza, fotocamera, gioco, allarme, illuminazione, spegnimento remoto, album fotografico , tema, cronometro, composizione automatica, luminosità e lingua dello schermo regolabili.

Connessione WiFi Smartwatch, posizionamento in tempo reale GPS 4G Wifi, posizionamento più preciso rispetto all'orologio di rete 2G. Può anche controllare il record di posizione del bambino durante il giorno.Sai sempre dove si trova tuo figlio.

Batteria ad alta capacità: orologio smart GPS per bambini Utilizzando la tecnologia della batteria avanzata al mondo, con volume e sicurezza costanti, la capacità viene aumentata a 800 mAh. La durata della batteria è stata notevolmente migliorata. Il braccialetto Smartwatch per bambini è realizzato in morbido silicone. Durevole e comodo da indossare.

Servizio clienti assoluto: il posizionamento GPS 4G Smart Watch è più preciso, la chiamata è più chiara, il sistema impermeabile è più rigoroso e la funzione è più completa. Questo è un orologio mobile per bambini che inserisce semplicemente una carta SIM e offre il regalo perfetto per i bambini. Tutti i prodotti PTHTECHUS sono garantiti per due anni. In caso di domande, si prega di contattare il servizio clienti. Ti contatteremo al più presto per risolvere il problema. Questo orologio da este

AGPTEK LW11 Smartwatch Donna Orologio Fitness 1,3" Full Touch, Controllo Musica Cronometro, Cardiofrequenzimetro Polso, Salute della Donna, Orologio Fitness Impermeabile IP68, per Android iOS (Rosa) € 59.99

€ 59.99
€ 43.99 in stock 3 new from €43.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⌚ [FUNZIONE] Orologio Fitness (contapassi, calorie, distanza), Monitoraggio del Sonno, Cardiofrequenzimetro, Notifica del Messaggio, Cronometro, Avvisi di Sedentarietà, Sveglia, Controllo Fotocamera, Controllo Musica.※Nota: Si prega di ricaricare il prodotto prima dell'inizio utilizzo.

❤ [SALUTE FEMMINILE] AGPTEK smartwatch donna ha il monitoraggio automatico dinamico della frequenza cardiaca in tempo reale e il monitoraggio del sonno. Nuovo aggiornamento: Salute Femminile, una funzione di promemoria unica del ciclo mestruale. Note: Dopo essersi collegati all'APP fitcloudpro in successo, ci sarà un monitoraggio e una registrazione accurati.

[PERSONALIZZATO & IP68] Schermo a colori IPS full-touch da 1,3 pollici, il watchface può essere sostituito e personalizzato, puoi personalizzarlo con le tue foto preferite. L'IMPERMEABILITÀ NON È PERMANENTE, PUÒ DEGRADARSI GRADUALMENTE A CAUSA DELL'USURA QUOTIDIANA. NON INDOSSANDOLO FARE LA DOCCIA.

[NOTIFICHE & BATTERIA] AGPTEK Smartwatch riceve i messaggi di chiamate in entrata, SMS, Email e alcuni app App con autorizzazione alla notifica in tempo e vibra per ricordartelo. (Note: mostra SOLO contenuti di testo, non emoticon). Dopo aver caricato l'orologio per due ore, puoi essere certo di utilizzarlo per 10 giorni.

[MODALITA' MULTI-SPORT] Supporta più modalità sportive: camminata, corsa, escursionismo, ciclismo, basket, attrezzature per esercizi, yoga. Puoi leggere visivamente i dati di allenamento, il consumo di calorie e altri dati e registrare ogni momento di esercizio. CINTURINO di Ricambio per LW11[B08PYGNNP3]

Smartwatch, IOWODO 1,3'' Touch Schermo Orologio Fitness Uomo Donna Con 2 Cinturino in Silicone, Impermeabile IP68,Cardiofrequenzimetro da Polso, Sportivi Contapassi Cronometro per Android iOS € 65.99

€ 65.99
€ 39.99 in stock 3 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⌚ [Impermeabile IP68 e antipolvere e anti-collisione]: Realizzato con guscio anteriore in metallo, tecnica IML e design a tenuta stagna, IOWODO mira a raggiungere il livello militare e presenta quasi tre protezioni (impermeabile / antipolvere / anti-collisione) e ha superato i severi test in laboratorio. La sua costruzione solida ti consente di affrontare con calma vari ambienti esterni difficili.

⌚ [Corpo ultraleggero da 32 g e oltre 50 quadranti dell'orologio con interfaccia utente creativa]: Lo smartwatch IOWODO pesa solo 32 g. È inaspettatamente leggero da indossare e non farà pressione sul polso. Il touch screen HD a colori da 1,3 "ti consente di avere un effetto visivo migliore. Più quadranti dell'orologio online e sfondi animati nello smartwatch IOWODO. Può essere scaricato e sostituito nell'APP e puoi anche impostare la tua foto preferita dal tuo telefono.

⌚ [Cardiofrequenzimetro accurato e 9 modalità per lo sport]: Processore di rilevamento del corpo a infrarossi a bassa potenza incorporato negli, monitora automaticamente i passaggi della giornata, monitora la frequenza cardiaca e il monitoraggio della fase del sonno e fornisce un'analisi completa del sonno ( sonno profondo, sonno leggero e tempo per svegliarsi). Puoi vederlo in tempo reale direttamente sull'orologio, permettendoti di capire meglio la tua forma fisica.

⌚ [Orologio intelligente per smartphone IOS e Android]: quando ricevi una nuova chiamata, SMS o messaggio online, tutti i messaggi verranno inviati al tuo smartwatch, te lo ricorderà vibrando e illuminando automaticamente lo schermo. Sebbene lo smartwatch non possa rispondere alle chiamate in arrivo, è sufficiente per farti conoscere il contenuto del messaggio. Adatto per smartphone Android 5.0 / iOS 9 o successivi come iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi ecc.,

⌚ [Il tuo assistente intelligente personale e 30 giorni Tempo di standby lungo]: Rilevatore di attività (contapassi, calorie, distanza), frequenza cardiaca, calcolo del ciclo mestruale per le donne, monitoraggio del sonno, Notifiche di chiamate, SMS e messaggi APP, controllo remoto di musica e telecamere, bollettino meteorologico, promemoria sedentario, sveglia, cronometro, trova telefono, rifiuto chiamata, regolazione della luminosità e altre funzioni per soddisfare le tue esigenze quotidiane. READ Miglior Tutore Spalla Destra Uomo: le migliori scelte per ogni budget

Smartwatch, YONMIG 1,69'' Full Touch Schermo Orologio Fitness con Alexa Integrata/Saturimetro(SpO2), Cardiofrequenzimetro da polso Donna Uomo, Activity Tracker 5ATM Sportivo Calorie per Android iOS € 59.99

€ 59.99
€ 49.98 in stock 2 new from €49.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuovo schermo e servizio vocale intelligente Alexa: Lo schermo a colori extra large da 1,69" con tocco a schermo intero è dotato di quattro diversi stili di interfaccia utente. Con il quadrante personalizzato, puoi caricare la tua immagine preferita come interfaccia di quadrante dello. Il servizio vocale intelligente Alexa fornisce agli utenti un servizio vocale e ti aiuterà a implementare i tuoi comandi vocali, come riprodurre musica, avviare la modalità sport, impostare una sveglia, ecc.

Frequenza cardiaca / Ossigeno nel sangue / Monitoraggio del sonno: il Smartwatch YONMIG può monitorare la frequenza cardiaca e i dati sull'ossigeno nel sangue durante l'esercizio fisico. Inoltre, cardiofrequenzimetro da polso può monitorare la qualità del sonno per farti capire meglio la tua salute fisica. (Nota: l'orologio fitness non è uno strumento specializzato e i dati misurati sono solo di riferimento.)

14 modalità sportive: Lo smartwatch YONMIG ha 14 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, yoga, nuoto, cricket e così via. Smart watch può seguire i dati delle attività quotidiane, come passaggi, calorie bruciate, distanza e tempo, e generare dati. Inoltre, con il riconoscimento sportivo automatico, i corsi di corsa, l'avversario di corsa virtuale e altre funzioni, activity tracker può rendere la tua forma fisica più scientifica.

Capacità della batteria ultra-grande ed impermeabile 5ATM : Adottando una capacità della batteria ultra-grande di 320 mAh, lo orologio fitness tracker ha una capacità maggiore rispetto al tradizionale orologio da 210 mAh. Dopo essere stato addebitato per due ore, può funzionare per 10 giorni o essere in standby per 30-40 giorni. Con 5ATM impermeabile, puoi indossarlo per lavarti le mani, fare la doccia o nuotare, soddisfacendo meglio le tue esigenze quotidiane.

Altre funzioni: Il tracker di attività YONGIM è compatibile con smartphone con iOS 8.0 / Android OS 4.4 o versioni avanzate e Bluetooth 5.0 o versioni avanzate. Allo stesso tempo, il tracker di attività fornisce prompt intelligente, allarme, timer, cronometro, prompt sedentario, controllo musicale e altre funzioni. In caso di problemi di qualità o utilizzo in uso, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Nota: Questo orologio deve scaricare "veryfit"app (non "veryfitpro"app)

AGPTEK Fitness Tracker Braccialetto Bluetooth Impermeabile con Contatore Passi, Monitor Ritmico, Calorie, Sonno ECC per Uomo Donna Bambini, Nero € 29.99

€ 29.99
€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Activity Tracker Multifunzionale】Monitor della frequenza cardiaca, monitor del sonno, data e ora, Pedometro, Contatore calorie, Promemoria sedentario, messaggi e chiamate, Notifiche social media, ecc, Alza la mano e lo schermo si illumina, Adatto per una vasta gamma di polso circonferenziale di 18-24 cm.(NOTA:Prima della ricarica ci vuole togliere il cinturino) ※Nota: Si prega di ricaricare il prodotto prima dell'inizio utilizzo.

【Sveglia e Registra il Sonno】Il Bracciale Fitness le aiuta a apprendere il suo tempo di leggero e profondo sonno. Per Le fare sapere di più sul tuo stato di sonno, il periodo di controllo automatico del sonno dalle 18:00 alle 12:00 del giorno successivo, Il sveglio in modo a vibrazione può svegliarti senza disturbare gli altri.

【Impermeabilità IP67 & Funzione GPS】Non preoccuparti di lavarti le mani o lavare il frutto, grazie al braccialetto è impermeabile e non deve sempre toglierlo, è possibile connettersi all'APP per vedere il tuo tempo sportivo, velocità, distanza, calorie, una mappa del percorso dopo l'esercizio durante il ciclismo e la modalità di corsa.

【Modalità Sportive Multiplo】L’orologio fitness gps con schermo LED da 0,87 pollici, che mostra i dati di varie modalità sportive come corsa, camminata, squat, ecc. Si propone un obiettivo, monitorare il suo stato atletico.

【Garanzia e Ampia Compatibilità】compatibile con iOS 8.0, Android 4.4, Bluetooth 4.0 e versioni successive (non adatto per PC, iPad o tablet), l'APP supporta la lingua italiano; Offriamo un mese di sostituzione gratuita.

10 Toppa per Cordino del Telefono Porta Cordino per Cellulare Cordino per Telefono per Custodia per Telefono Cordino per Cellulare Cinturino da Collo con Toppa e Cinturino da Polso Tether € 14.59 in stock 1 new from €14.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il pacchetto include: riceverai 2 cinturini da collo per telefono e 2 cinturini da polso per telefono, entrambi in colore nero e stampa leopardo, dotati di 6 cuscinetti resistenti bianchi, sono adatti per la maggior parte degli smartphone; Una quantità sufficiente e una bella combinazione possono soddisfare l'uso quotidiano e la sostituzione

Facile da usare: senza altri strumenti, devi solo rimuovere la pellicola del pad del telefono e fissarlo tra il telefono e la custodia del telefono, passare il cavo attraverso il foro di ricarica, che può facilmente collegare o rimuovere il cordino del telefono, portarti bella esperienza d'uso

Design accurato: la larghezza di ogni cordino del cordino telefonico è di 2 cm/ 0,8 pollici, comodo da indossare, non darà la sensazione di moderazione; Il cordino è realizzato in morbido poliestere e con ganci in metallo antiruggine (colore casuale), che è durevole, non facile da rompere o sbiadire e può rilassare le mani

Non influirà sulla ricarica: la toppa del cordino del telefono è abbastanza sottile e non bloccherà la porta di ricarica, può supportare la ricarica wireless e cablata; Adatto per lavorare, camminare, fare shopping, viaggiare e altre attività all'aperto

Bellissimo design: questi cordini per smartphone sono squisiti ed eleganti, la stampa leopardata ti aiuterà a distinguerti in mezzo alla folla e il colore nero può abbinarsi a una varietà di stili e colori di abbigliamento, appropriato per molte occasioni e può impedire al telefono di cadere accidentalmente

Smartwatch, 1,69'' Orologio Fitness Uomo Donna Smart Watch sportivo con 24 Ore Cardiofrequenzimetro da Polso, Contapassi, Notifiche Messaggi, Activity Tracker Impermeabile IP68, 24 Modalità Sportive € 49.99

€ 49.99
€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1,69" Pollici Nuovo Touchscreen Schermo: Questo fitness tracker è dotato di un display a colori TFT da 1,69 pollici per una qualità hd eccezionale. Con il quadrante personalizzato e 5 livelli di luminosità, puoi cambiare l’interfaccia come vuoi e leggere chiaramente l'ora e i dati anche in presenza di bagliore, rendendo i colori più realistici. Carica la tua foto come quadrante dell'orologio, questo è un orologio smartwatch personalizzato completamente tuo.

24 Modalità Sportive e IP68 Impermeabile: Orologio contapassi ci sono 24modalità sportive tra cui scegliere: camminare, correre, andare in bicicletta, pallacanestro, badminton, calcio, corda saltando, nuoto e così via. Il grado di impermeabilità IP68 rende il tracker di attività adatto per tutte le occasioni quotidiane e di allenamento. (nota: l'sport watch non impedisce l'acqua calda.) Quindi è il tuo miglior allenatore personale sul polso, può rendere la tua forma fisica più scientifica.

Molteplici Intelligente Caratteristiche: Questo orologio fitness uomo include funzioni più pratiche, activity tracker (passi, calorie, distanza), cardiofrequenzimetro per 24 ore, monitoraggio del sonno, promemoria delle chiamate e messaggi (WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram,etc), controllo della musica, controllo fotocamera, promemoria sedentari, trova il telefono, cronometro, previsioni del tempo, modalità multilingue include italiano, rende la tua vita molto più semplice e intelligente.

Health Monitor: I sensori di movimento ad alte prestazioni fornisce un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore ad alta precisione ​e tracciare le calorie bruciate per ottimizzare gli allenamenti e rilevare le tendenze di salute, spirandoti a migliorare i tuoi obiettivi di salute e fitness. Inoltre, gli smartwatch dormire possono monitorare efficacemente il tuo sonno e fornire un'analisi completa della qualità del sonno in modo da poter sviluppare uno stile di vita migliore.

Nuova base di ricarica: Per migliorare la tua esperienza, viene fornita una nuova base di ricarica fissa per evitare che l'orologio fitness tremi durante la ricarica. Con il chip Bluetooth a bassa potenza incorporato per orologio smartwatch uomo e capacità della batteria di 200 mAh, dopo una ricarica di 1,5 ore, l'orologio può essere utilizzato per 5 -7 giorni, modalità standby per 30 giorni. (Nota: Questo orologio deve scaricare "GloryFit"app.)

SmartWatch Orologio Fitness Tracker Uomo, Chiamata Bluetooth Activity Tracker Contapassi Cardiofrequenzimetro Pressione Ossigeno nel Sangue Meteo Interfacce Personalizzate per Android iOS € 55.99 in stock 1 new from €55.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99

Amazon.it Features ⌚【Smart watch Orologio Fitness per uomo】 Quadrante a colori HD da 1,28 pollici, aspetto elegante e comodo cinturino in gomma, una varietà di eleganti superfici dell'orologio tra cui scegliere, che puoi anche personalizzare nell'immagine di sfondo dell'APP Smart Watch all'aperto, business, sportivo oa casa, puoi cambiare lo stile liberamente in base al tuo umore. Gli smartwatch sono pratici compagni per l'uso quotidiano e sono più adatti per i regali.

⌚【Tracciamento GPS e multi modalità sport】 Il tuo percorso sportivo verrà tracciato sull'APP “Da Fit” tramite GPS, multi modalità sportive professionali: camminare,correre,ciclismo,saltare,badminton,pallacanestro, calcio. I tracker di attività possono registrare accuratamente i tuoi dati sportivi e le attività di tutto il giorno, come contapassi, calorie, velocità, distanza, tempo attivo.

⌚【OROLOGI MULTIFUNZIONALI E ALTA COMPATIBILITÀ】 - Oltre alle funzioni di monitoraggio dello sport e della salute, i nostri smartwatch supportano anche weather forcase, nitifiche sui social media, Promemoria sedentaria, e bluetooth dial. Inoltre, il nostro smartwatch è compatibile con la maggior parte degli smartphone iOS 8. 0 e Android 4. 4 o superiori (non per PC, iPad o tablet), supporta iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus ecc.

⌚【Monitoraggio Sangue Ossigeno / Cardiofrequenzimetro da Polso / Monitoraggio del Sonno】Gestione della salute sensors I sensori di movimento ad alte prestazioni monitorano la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la pressione sanguigna e i livelli di ossigeno nel sangue in tempo reale e registreranno e analizzeranno i dati nell'app “Da Fit”. Puoi visualizzare la situazione quotidiana sul telefono per aiutarti a sviluppare uno stile di vita più sano.

⌚【Batteria durevole】 5 giorni di durata della batteria in uno scenario di utilizzo tipico, 30 giorni in uno scenario di utilizzo semplice e 20 ore in una chiamata Bluetooth a uso continuo per iOS Android. si è sicuramente la scelta perfetta per le attività all'aperto. Puoi essere vicino alla natura e libero di trascorrere la maggior parte del tempo all'aperto, con la pioggia o con il sole.

€ 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.it Features Perle di radice di Bodhi naturali: la tradizionale tecnologia delle perle di macinazione a secco e la trama naturale delle perle di agata calcedonio hanno una buona consistenza Sono ottimi accessori per realizzare braccialetti di preghiera, collane, ciondoli e altri regali di gioielli alla moda.

Materiale: lucidato con cura con calcedonio naturale, la qualità è cristallina e abbagliante. Il calcedonio, con il suo colore intenso e la sua trama accurata, l'aspetto raffinato e la forma alla moda, fa sì che ogni accessorio mostri il suo fascino e diventa la decorazione perfetta per auto, telefoni cellulari, borse e chiavi.

Il cordino ad alta densità intrecciato a mano è forte e infrangibile e ha una durata maggiore. Ogni bodhi è selezionato a mano, morbido e pieno e tessuto a mano, mostrando la squisita maestria. Implica una carriera di successo e una carriera prospera.

Pendente Lotus: il loto lascia il fango senza macchiare, promuove l'energia positiva e migliora gli effetti della guarigione reiki, dell'equilibrio dei chakra e della meditazione yoga. Allo stesso tempo, aiuta a migliorare la fiducia in se stessi e la creatività e mostra l'affascinante fascino della moda di chi lo indossa.

regali squisiti --- compleanno, Natale, San Valentino e qualsiasi altra occasione per fare un grande regalo agli amici. Può essere utilizzato come ciondolo ideale per decorare chiavi, borse, borsette, portafogli; può essere appeso in macchina, a casa, in ufficio o dove vuoi.

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Charm per telefono con perline】 Personalizza e accessoria il tuo telefono cellulare con questi adorabili cordini per telefono. Presenta ciondoli acrilici colorati con faccine sorridenti, graziose perline di argilla polimerica, perline di frutta, perline di stelle, perline di fiori, perle e cristalli, con un design particolare ed elegante, la combinazione casuale di una varietà di perline può soddisfare i requisiti di corrispondenza dei colori del tuo diverso.

【Cordino per telefono anti-smarrimento】 Questo cinturino da polso creativo per telefono cellulare può essere facilmente fissato sulla custodia del telefono o sul telefono cellulare e il cinturino può essere appeso al polso al telefono in caso di caduta o perdita.

【Materiale di alta qualità】 Perle finte + perline acriliche + argilla polimerica, stringa insieme a una forte corda di nylon, non facile da rompere. Cari clienti, si prega di notare: questo ciondolo per telefono è fatto a mano puro, materiale e dimensioni più uniformi, il colore delle perline è casuale. Se alcuni dei prodotti hanno problemi di qualità, risolveremo i tuoi problemi.

【Dimensioni del prodotto】 Circonferenza della catena del telefono con perline 20 - 30 CM. A causa della misurazione manuale, si prega di consentire 1-2 cm di differenza. Due dei cordini per telefoni cellulari con le lettere HAPPY e SMILE hanno una circonferenza di soli 20 cm e sono più adatti per essere tenuti in mano come cordino per telefono cellulare piuttosto che al polso.

【Regalo perfetto】 Come regalo squisito per i tuoi amici o familiari, moglie, fidanzata, figlia, ecc. Questo è anche un simpatico accessorio quotidiano, che può essere abbinato a vestiti estetici cyber y2k vestiti anni '90 per farti evidenziare l'atmosfera giovanile.

Goigrn Porta Cellulare da Corsa, Porta Telefono Corsa per Jogging, Traspirante 360° Rotazione Universale porta cellulare braccio Compatibile con iPhone 13 Pro Max 13 12 Pro 11, Samsung S21 S20 S10 € 13.99 in stock 2 new from €13.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.it Features Compatibilità Universale: Si perfettamente compatibile con iPhone 13 Pro Max /13 Pro /13 Mini /12 Pro Max /12 Mini /12 Pro /12 / 11 Pro Max/ 11 Pro/ 11/ X/ XS Max, Samsung Galaxy S21 /S21+ /S20+ /S20 /Note 8 /S9 /S8 Plus /S8 /S7 Edge, e tutti i 10,2 - 16,5 cm schermo telefoni intelligenti. Adatto anche per l' uso con sottile custodia protettiva.

Rotazione di 360°: L'innovativo design rotante a 360° lo distingue da altri prodotti simili sul mercato. Puoi regolare liberamente l'angolazione sulla posizione di visione più appropriata con questo braccialetto che si appoggia comodamente al tuo polso.

Pieno Accesso e unzione Mani Libere: Open-Face consente di completamente l' accesso a tutti i tasti e schermo; Elastico in silicone supporto protegge il telefono al tuo polso, liberare le mani senza dover tenere il telefono in mano durante l' esecuzione.

Comodo: Realizzata in lycra traspirante di alta qualità, questo braccialetto in neoprene fornisce inodore, morbido e leggero sulla pelle indossare esperienza; altamente elastico e velcro regolabile si adatta per la maggior parte delle diverse dimensioni dei polsi.

Ideale Compagno Sports: Se ti piace stare all' aperto o al chiuso, è possibile utilizzare la fascia da braccio per passeggiate, jogging, ciclismo, trekking, arrampicata, pesca e fare le faccende domestiche piace cucinare, mowing o pulizia.

MoK 10 Pezzi Laccetto per Cellulare Regolabile, Cinturino da Polso Paracord, Cinghie da Polso Regolabili per Telefono, per Cellulare, Chiavetta USB, Torce Elettrice, Fotocamera Digitale € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.it Features Materiale di alta qualità: il cordino per cinturini da polso è realizzato in fibra e plastica di alta qualità, è morbido e comodo da indossare, adatto per l'uso ovunque. Con una forza di trazione massima di 6 kg.

Design regolabile: la lunghezza totale del cordino per cinturini da polso è 23 cm/9,05 pollici. Con pulsante regolabile e puoi regolare la lunghezza del cinturino in base alle dimensioni del tuo polso.

Facile da usare: il cordino per cinturini da polso è facile da usare, basta attaccare e staccare con gli oggetti tramite la porta o il foro del cordino. Facile da attaccare agli accessori con foro per cinturino.

Facile da trasportare: il cordino per cinturini da polso è leggero e facile da collegare, il che potrebbe mantenere i tuoi piccoli oggetti comodi da trasportare e prevenire la perdita.

Ampia applicazione: il cordino per cinturini da polso è adatto per chiavetta USB flash, portachiavi, porta badge identificativo, targhetta con nome, lettore MP3, telefono cellulare e altri oggetti portatili. READ Miglior Kway Uomo Invernale: le migliori scelte per ogni budget

PTHTECHUS Smartwatch Telefono per Bambini, Orologio Telefono Ragazzo e Ragazza Touchscreen con SOS Lettore Musicale Giochi Sveglia Fotocamera Smart Watch Bambino 4-12 Anni Regalo € 41.99 in stock 1 new from €41.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.it Features [Orologio telefono per bambini] Questo telefono smartwatch è progettato per ragazze e ragazzi tra i 4 e i 12 anni. I bambini possono ricevere ed effettuare telefonate per tenersi in contatto con amici e familiari. Il telefono dell'orologio ha anche un lettore musicale, videogiochi e contapassi, divertimento, una fotocamera, una torcia, una sveglia, una funzione SOS e molto altro. È un regalo perfetto per i bambini.

[Facile da usare] Non è necessario scaricare alcuna app o connettersi al telefono cellulare dei tuoi genitori. Samrtwatch per bambini è molto facile da usare. Con una scheda SIM 2G, l'orologio aggiunge funzioni di chiamata e SOS. Senza una scheda SIM, è ancora possibile utilizzare le seguenti funzioni, come: impostare l'ora corretta, ascoltare musica, scattare foto, giocare, sveglie, calcolatrici, ecc. (Nota: non forniamo la scheda Nano SIM)

[Ascolta musica e torcia] Il telefono smartwatch ha memoria sufficiente per memorizzare musica MP3 (la scheda di memoria non può essere rimossa) È perfetto per mantenere i tuoi bambini attivi e creativi. Rispetto al suo predecessore, abbiamo aggiunto una torcia in modo che i bambini possano illuminare il buio sempre e ovunque.

[Video e pedometro] Il telefono smartwatch appena equipaggiato con funzioni video e pedometro, in modo che il tuo piccolo fotografo possa registrare la gioia del bambino sempre e ovunque e godersi il processo di esercizio con l'aiuto dell'orologio.

[Modalità gioco e classe] Il telefono smartwatch ha giochi divertenti che alleneranno la coordinazione e il pensiero di tuo figlio nel tempo libero. Dopo aver impostato le ore di lezione l'orologio verrà bloccato. Durante questa modalità l'orologio non può ricevere chiamate e i giochi non sono disponibili. Le chiamate di emergenza possono essere effettuate durante la modalità lezione.

ibasenice 5 Pezzi Cordino per Cellulare con Perline Cinturino da Polso Lungo Portachiavi Portachiavi Regali per Le Donne Ragazze Chiavi Del Telefono Cellulare Borse Portafogli Borse € 14.99 in stock 1 new from €14.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.it Features Portachiavi con perline Anche un regalo perfetto per il compleanno, il Ringraziamento, il Natale, la laurea e ogni occasione.

Cordino per telefono da ragazza Design alla moda e delicato perline di cristallo, buona consistenza con pregevole fattura, una buona decorazione.

Cinturino da polso per telefono È un ciondolo perfetto per la tua borsa, zaino, chiave, cellulare o altri meravigliosi oggetti.

Cinturino per telefono in cristallo Creativo e accattivante, simpatico ciondolo portachiavi per te.

cordino per telefono con perline Realizzato in materiale di cristallo di alta qualità per un uso prolungato e durevole.

Smart Watch per uomo donna, tracker fitness full touch da 1,57 pollici con monitoraggio della frequenza cardiaca dell'ossigeno nel sangue, smartwatch impermeabile IP68 per telefoni Android IOS € 69.99 in stock 1 new from €69.99

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

Amazon.it Features 【Schermo microcurvo e quadrante personalizzato】 Schermo microcurvo a striscia lunga da 1,57 pollici, per un'esperienza visiva e utente unica. Schermo tattile completo con risoluzione 240 * 360, chiaro e luminoso. Cinque opzioni di luminosità consentono di leggere facilmente le informazioni al sole. Inoltre, ci sono quattro quadranti tra cui scegliere. Puoi personalizzare il quadrante tramite l'APP "DaFit APP" e scegliere il tuo stile di quadrante preferito.

【Monitor della frequenza cardiaca e tracker del sonno 24/7】 Monitora automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale e rileva manualmente l'ossigeno nel sangue (SpO2) e fornisce un'analisi completa della qualità del sonno (sonno profondo, sonno leggero e tempo di sveglia) per aiutarti sviluppare uno stile di vita più sano. (NOTA: i dati non possono essere utilizzati per scopi medici, È solo per RIFERIMENTO).

【Orologio fitness impermeabile e monitoraggio accurato delle attività】 Questo orologio intelligente è progettato con impermeabilità IP68 che ti consente di lavarti le mani senza togliere l'orologio (ma non usarlo in ACQUA CALDA). Supporta 8 modalità sportive (corsa, camminata, badminton, ciclismo, basket, calcio, nuoto, corda per saltare), l'orologio mostra i tuoi passi precisi, le calorie bruciate, il chilometraggio sportivo, la frequenza cardiaca e puoi vedere dati più dettagliati sull'app.

【Notifica dei messaggi e strumenti più pratici】 Collegando questo smartwatch al telefono, puoi ricevere notifiche di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e altro, persino riagganciare le chiamate in arrivo. Non ti farà mai perdere nulla di importante. Inoltre ce ne sono molti comode funzioni come Timer, Cronometro, Trova dispositivo, Promemoria sedentarietà, Controllo musica e Visualizzazione meteo.

【Elevata durata della batteria e forte compatibilità】 Il nostro orologio è compatibile con smartphone con IOS 10/Android 5.0/Bluetooth 4.0 e versioni successive. Collega il tuo cellulare scaricando l'applicazione "DaFit APP". Super durata della batteria, devi solo caricare per due ore, puoi usarlo per 4-6 giorni, il tempo di standby è di 8-10 giorni, il 220mAh integrato risolve l'ansia della batteria e ti offre una maggiore durata della batteria.

LATEC Smartwatch Smart Watch Notifiche Messaggi per iPhone Android Telefono Orologio Fitness Tracker Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Calorie Cronometro GPS Percorso Impermeabile € 39.99 in stock 1 new from €39.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.it Features 【La funzione principale】:Orologio Fitness Tracker (contapassi, distanza, calorie), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, molteplici modalità sportive (camminata, corsa, escursionismo, ciclismo, ecc.), Notifica del messaggio (chiamata, SMS, Facebook ecc. ), promemoria allarme, ricerca di telefono cellulare, controllo della musica, rifiuto delle chiamate, regolazione della luminosità, modalità di risparmio energetico e altre funzioni per soddisfare le esigenze quotidiane.

【9 Modalità Sportive & Cronometri】Scegli tra corsa, bici, nuoto, yoga e molti altri esercizi, imposta un obiettivo e ottieni statistiche in tempo reale. I dati sportivi possono anche essere sincronizzati con Health, Google Fit e Strava. Accedi con un tocco agli strumenti che ti semplificano la vita, come un cronometro per gli esercizi in palestra.

【IP68 impermeabile e 40 giorni di durata della batteria】Funzione super impermeabile IP68 leader del settore, può essere indossato mentre si nuota, non c'è bisogno di toglierlo spesso (AVVISO: non è possibile tenere traccia dei dati di nuoto). Fitness Tracker costruito con una batteria da 210 mAh, la ricarica richiede solo 2,5 ore e può essere utilizzata per un massimo di 10 giorni con un tempo di attesa fino a 40 giorni.

【Funzione di Notifiche】 Consente di restare connesso al telefono quando il telefono è lontano, di ricevere notifiche di chiamate, SMS, Calendario e SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e Twitter) sul display, lo smartwatch dispone anche di altre funzioni più pratiche, tra qui svegli; Trovare il cellulare; Avviso di sedentarietà; allenamento respiratorio; controllo della musica; cronometro, compatibile con IOS 8.0 e versioni successive e Android 4.4 e versioni successive.

【Funzioni più Interessanti】 Fitness Tracker Orologio si basa su sveglia, timer e conto alla rovescia. È possibile utilizzare il tracciamento della salute femminile nell'app VeryFitPro per registrare periodi e sintomi allo scopo di conoscere ulteriori informazioni sul proprio corpo. Fornisce anche allenamento del respiro e controllo musicale del telefono.

Smartwatch, Orologio Fitness Uomo Donna,Smart Watch con Contapassi Saturimetro (SpO2) Misuratore Pressione/Sonno Cardiofrequenzimetro da Polso, Fitness Tracker Sport Impermeabile IP67 per Android iOS € 35.99 in stock 1 new from €35.99

1 used from €32.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♡ Orologio intelligente con microfono, altoparlante e funzione di chiamata.【Tutorial sulla connessione】premi a lungo il pulsante di accensione dell'orologio, assicurati che il Bluetooth del telefono cellulare sia acceso (Android deve attivare il GPS) - Apri l'APP "HryFine"-aggiungi l'orologio "P6" del dispositivo - imposta la pagina di connessione Bluetooth sul telefono e connettiti al Bluetooth "Hry3.0". puoi comporre/ rispondi alle chiamate e riproduci musica Bluetooth.

♡Monitoraggio della salute 24 ore: Orologio intelligente con frequenza cardiaca, pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, ma i dati sono solo usati per riferimento, può anche misurare il sonno automaticamente,il che aiuta a conoscere i dati di veglia, luce e sonno profondo. Utilizzando la tecnologia impermeabile IP67, indossare un orologio fitness non danneggerà l'orologio anche se ti lavi le mani. (Nota: non indossare l'orologio durante il bagno o il nuoto)

♡ Molteplici opzioni di fitness: smartwatch sportivi con 8 diverse modalità di attività: (camminare, correre, andare in bicicletta, saltare, badminton, basket, calcio). Questo eccellente orologio può riconoscere automaticamente la tua attività e tenere traccia dei tuoi passi, distanza, calorie, ecc. Sia che tu voglia solo tenere traccia delle tue attività quotidiane o sforzarti di raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, terrà traccia dei tuoi progressi e ti motiverà ad allenarti ogni giorno.

♡ Carta da parati personalizzata e funzione di notifica intelligente: l'orologio intelligente supporta carta da parati personalizzata, Messaggi e chiamate ben informati, alzare il polso visibile, Lo smartwatch vibrerà per ricordarti. Non ti perderai nessuna notizia importante. Questo orologio ha anche funzioni come sveglia, cronometro, controllo remoto della fotocamera, promemoria sedentario, torcia elettrica, ricerca sul cellulare, previsioni del tempo e 5 regolazioni della luminosità.

♡ Compatibile con iOS e Android: scarica e installa l'app gratuita "HryFine" scansionando il codice QR o effettuando una ricerca. questo orologio è compatibile con smartphone che utilizzano iOS 9.0/Android OS 5.0 o superiore, e Bluetooth 4.0 o superiore.L'orologio è garantito per 18 mesi.Se hai domande, non esitare a contattarci e lo risolveremo per te entro 12 ore.▶Nota: si prega di caricare per 1 ora per il primo utilizzo!

Popglory Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smart Watch con Saturimetro (SpO2)/Misuratore Pressione/Cardiofrequenzimetro Impermeabile IP67 Orologio Sportivo con Notifiche Messaggi per Android iOS € 32.99

€ 32.99
€ 28.04 in stock 2 new from €28.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il movimento è sotto il tuo controllo: lo smart watch Popglory ha 8 modalità sportive (camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, pallacanestro, calcio), che mantengono il tuo allenatore più scientifico. E può tenere traccia dei dati di attività quotidiane come passi, calorie, distanza e minuti attivi e generare dati.

Monitoraggio della salute 24 ore : Orologio intelligente Popglory con frequenza cardiaca, pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, prestare sempre attenzione alla salute fisica, ma i dati sono solo usati per riferimento. Questo orologio intelligente può anche misurare il sonno automaticamente, il che aiuta a conoscere i dati di veglia, luce e sonno profondo.

Carta da parati personalizzata e funzione di notifica intelligente: l'orologio intelligente Popglory supporta carta da parati personalizzata, è anche possibile impostare la posizione e il colore in base all'immagine. Messaggi e chiamate ben informati, alzare il polso visibile, che è possibile impostare sull'app "HeroBandIII".

Controllo della musica e impermeabilità IP67: è possibile controllare il lettore musicale del telefono su questo orologio (brano precedente, brano successivo e pausa). Con il design impermeabile IP67, puoi indossarlo mentre ti lavi le mani.

Compatibilità e altre caratteristiche: questo orologio è compatibile con smartphone che utilizzano iOS 9.0/Android OS 4.4 o superiore, e Bluetooth 4.0 o superiore. Questo orologio ha anche funzioni di allarme, cronometro, controllo remoto della fotocamera, previsioni meteo e regolazione della luminosità. (Non compatibile con iPad)

Cocoda Porta Cellulare da Corsa Staccabile, Porta Telefono Corsa Ruotabile a 360° con Auricolare e Portachiavi, Portacellulare per Fitness, Palestra, per iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi e Altro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features PROGETTATO IN OGNI DETTAGLIO: Preoccupato di perdere le chiamate importanti? Il nostro speciale porta telefono corsa con design staccabile è perfetto per leggere le e-mail, le chiamate e l'autodiagnosi durante la corsa o la pedalata senza dover smontare l'intera fascia da braccio. Perfetto per la corsa, il ciclismo, l'escursionismo e altri sport.

ROTAZIONE A 360° ED ACCESSIBILITà COMPLETA: Rispetto ad altre fasce da braccio monoblocco, il supporto per telefono Cocoda con rotazione a 360° consente di controllare il telefono da qualsiasi angolazione! Il nostro porta telefono per corsa, offre in dotazione una protezione complete e permette anche un facile accesso alle funzionalità touch screen del vostro telefono, al jack delle cuffie e alla porta per la ricarica.

AMPIA COMPATIBILITÀ: la fascia da braccio Cocoda gym si adatta in modo sicuro a qualsiasi telefono cellulare che abbia le dimensioni dello schermo del telefono 4.0"-6.5": per iPhone 13 Pro/13 Mini/13/SE/11 Pro Max/11 Pro/11/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6/6 Plus, Samsung S20/S10/S10/S10 Plus/S10e/S9/S9 Plus/S8/S8 Plus/S7 Edge, e altri Smartphone Android. Non si avranno più problemi relative all’acquisto di una nuova fazcia da braccio, anche se si cambia il telefono.

SI ADATTA ALLA MAGGIOR PARTE DELLE BRACCIA: La fascia da braccio per la corsa insieme alla robusta gomma elastica di utima generazione, si adattano a qualunque sia la dimensione del braccio, il supporto del telefono è sicuro e non cadrà mai durante le attività energiche. Non preoccupatevi mai di non riuscire a trovare la vestibilità perfetta, poiché questa fascia per il fitness è dotata di chiusure in velcro regolabili per adattarsi a qualsiasi misura di braccio da 7.87" a 14.17".

DESIGN CONOFORTEVOLE: La fascia da braccio da corsa è realizzata in neoprene elastico e traspirante, che porta un comfort ineguagliabile alla pelle, e si asciuga rapidamente e facilmente pulibile. Il comodo portachiavi ed auricolari assicura una maggiore libertà di movimento, senza mai preoccuparsi di doversi portare le chiavi in tasca o di doverle perdere in palestra o durante la corsa.

AIMIUVEI Smartwatch Donna, Orologio Fitness Donna Full Touch 1,4 Pollici Cardiofrequenzimetro da Polso Pressione Sanguigna Contapassi Calorie Notifiche Messaggi Smart Watch IP67 per Android iOS Rosa € 56.99

€ 51.99 in stock 3 new from €51.99

1 used from €44.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⌚【Nuovo Design Ingenioso】⌚ 2021 nuovo AIMIUVEI P4 Smartwatch è dotato di 1.4" full touch TFT schermo, fa si che si abbia un'eccellente qualità dell’immagine. Ti forniamo più di 160 tipi di qudranti, puoi anche personalizzare un quadrante esclusivo caricando le tue immagini. 2 cinturini sostituibili ultra comodi e leggeri (silicone e acciaio indossabile) sono adatti con te per tutte le occasioni, che lo rende la prima scelta per te.

【Panoramica delle Funzioni】 Sistema in italiano, Activity Tracker (passi, km, calorie), 7 Modalità esercizio con GPS record, Notifiche intelligente (chiamate, SMS, Social), Frequenza cardiaca 24 ore, Pressione sanguigna, Ossigeno nel sangue, Monitor del sonno, Funzione femminile, Controllo della musica, Fotocamera remota, Promemoria sedentario, Sveglia, Meteo, Visualizzazione rapida, ecc. L'impermeabilità IP67 soddisfa le tue esigenze quotidiane.

‍♀️【Prenditi Cura della Salute】‍♀️ AIMIUVEI Smart Watch è dotato del sensore di movimento ad alte prestazioni, che integra la nuova tecnologia di misurazione ad alta tecnologia per misurare la frequenza cardiaca (in tempo reale), l'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna per farti comprendere meglio la tua salute fisica. Ogni giorno si sincronizzano i dati con l'app DA FIT, puoi visualizzare tutto sul tuo cellulare.

【Notifiche a Portata di Mano】 L’orologio fitness vibrerà leggermente quando ricevi le notifiche di chiamate, calendario, SMS e SNS (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram,Twitter, ecc) sullo schermo. P4 Smart Watch è comodo per leggere in qualsiasi momento le notifiche, in modo che non ne perderai mai i messaggi che contano. Inoltre, ha la funzione delle previsioni del tempo per conoscere le condizioni meteorologiche.

【Batteria & Compatibilità】 AIMIUVEI Smartwatch è dotato di una batteria da 170 mAh con la ricarica rapida: con 2 - 3 ore di ricarica puoi utilizzarlo 5 - 7 giorni e in standby 10 - 15 giorni. Funziona bene con la maggior parte degli smartphone, compatibile con Android 5.1/ iOS 8.0 o versioni successive. Si prega di scaricare l'app DA FIT scansionando il codice QR o effettuando una ricerca su Google Play / Apple Store.

Smartwatch, 1,69" Full Touch Orologio Fitness Uomo Donna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Fitness Tracker Impermeabile IP68 Orologio Sportivo Calorie Notifiche Messaggi Cronometro Contapassi € 49.99 in stock 3 new from €49.99

€ 49.99 in stock 3 new from €49.99

Amazon.it Features display cristallino: lo orologio smartwatch ha un display a colori TFT da 1,69 pollici, risoluzione di 240 x 280p offre un'eccellente qualità dell'immagine, sei tipi di luminosità possono essere regolati arbitrariamente, il quadrante può essere sostituito e personalizzato, puoi personalizzarlo con le tue foto preferite.

smartwatch donna uomo multifunzionale: questo orologio include funzioni più pratiche, guida respiratoria, controllo della musica, promemoria sedentari, sveglia, contapassi, calorie, monitoraggio del sonno eccetera. ogni volta che ricevi una notifica push, sms, chiamate o, messaggi da app dallo smartphone, lo sport watch vibra leggermente.

cardiofrequenzimetro e monitor del sonno: Il orologio smartwatch donna uomo con sensori ottici intelligenti possono monitorare la frequenza cardiaca per l'allenamento e per la vita quotidiana, inoltre, gli orologio fitness possono monitorare efficacemente il tuo sonno e fornire un'analisi completa della qualità, aiutarti a sviluppare uno stile di vita più sano.

8 modalità sportive e ip68 impermeabile: orologio sportivo ha 8 modalità sportive tra cui fitness camminata, ciclismo, badminton, nuoto, basket e così via. puoi leggere visivamente i dati di allenamento, il consumo di calorie e altri dati. la funzione impermeabile ip68 consente di indossare con sicurezza l'orologio quando si lavano le mani e si nuota.

maggiore durata della batteria e compatibilità: fitness watch è dotato di una batteria da 200mAh con la ricarica rapida, con 1.5 ore di ricarica puoi utilizzarlo 5-7 giorni e in standby 30 giorni, questo activity tracker compatibile con android 5.0, ios 9.0 o versioni successive.

2 Pezzi Borsello da Polso con Cerniera Portafogli da Polso Borsello da Polso da Corsa per Telefono Cellulare, Ciclismo, Carte,Riporre Chiavi, Banconote, Monete € 11.43 in stock 1 new from €11.43

€ 11.43 in stock 1 new from €11.43

Amazon.it Features Confezione:2 pezzi portafoglio da polso. il portafoglio da polso è un ottimo sostituto per una borsa o un baule pesante.Risparmia tempo e mantiene gli articoli chiusi con questa custodia a portafoglio da polso per la corsa.

Materiale:Realizzato con il nostro resistente tessuto elastico, il portafoglio da polso è molto leggero.Il portafoglio da polso è un ottimo sostituto per una borsa o una borsa pesante.

Il portafoglio da polso ha 2 tasche, 1 tasca con cerniera e 1 tasca ripiegabile. La tasca con cerniera può essere utilizzata per i vostri oggetti più preziosi.La tasca pieghevole può essere utilizzata per telefoni e altri oggetti più ingombranti.

Questo cinturino con cerniera è adatto per essere utilizzato come borsa da polso o fascia da polso. La chiusura con cerniera è comoda, veloce e sicura da usare, non essendo facile da scivolare, può anche adattarsi comodamente al polso. È un'ottima scelta per tutti gli utenti.

Il portafoglio da polso non è adatto solo per i viaggi, ma anche per molte altre attività. Altri usi comuni dei portafogli da polso includono ma non sono limitati a: corsa, camminata, pesca, gare, campeggio, escursionismo, festival / concerti di musica, ecc. READ Miglior Dosatore Cibo Gatti: le migliori scelte per ogni budget

Smartwatch, Orologio Fitness Schermo Tattile da 1,7 Pollici, Tracker Attività da Uomo e Donna, Smartwatch Sportivo Bluetooth Impermeabile IP68 Cardiofrequenzimetro Contapassi da Polso per Android iOS € 49.98

€ 42.48 in stock 1 new from €42.48

€ 49.98
€ 42.48 in stock 1 new from €42.48

Amazon.it Features [Schermo Tattile Completo da 1,7 pollici] Questo smartwatch donna sportivo utilizza uno schermo PPI abbastanza grande da 1,7 pollici per una migliore esperienza di visione. Ha un quadrante elegante e un’alta sensibilità di tocco. L'orologio fitness offre 6 quadranti tra cui scegliere e supporta anche quadranti personalizzati per indicare uno stile personale.

[Assistente per Salute Personale] Lo smartwatch uomo ha tecnologia del sensore fotoelettrico PPG, che fornisce monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue e monitoraggio della qualità di sonno e del livello di stress. Puoi vedere questi dati su APP GloryFit. Inoltre, APP GloryFit ha anche un sistema di valutazione in base ai dati sul sonno e sul monitoraggio di stress per aiutarti a capire chiaramente il tuo stato di salute.

[Monitoraggio di Sport e 24 Modalità Sportive] Il nostro orologio intelligente monitora i dati delle tue attività quotidiane, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, passi, calorie, distanza, traccia del movimento e durata di esercizio. Supporta 24 modalità sportive: camminata, corsa, ciclismo, yoga, escursione, bicicletta, tapis roulant, ecc.

[Design Impermeabile IP68 e Funzioni Più Pratiche] Questo orologio smartwatch ha un design impermeabile IP68, che ti consente di lavare le mani, fare il bagno o nuotare. Questo orologio ha anche altre funzioni pratiche: previsioni meteo/consumo di calorie/sveglia ad alta pressione/controllo della musica/tempo di rilassamento e meditazione/promemoria di seduta/sveglia/timer, ecc. L'orologio smartwatch uomo è compatibile con gli smartphone con iOS 8.0/Android OS 4.3 o versioni successive.

[Notifica Intelligente e Capacità di Batteria Grande] Il fitness watch ha funzione di promemoria intelligente. Quando ricevi messaggi e chiamate(Facebook/Twitter/Line/Skype/WhatsApp/SMS/QQ/Wechat, ecc.), l'orologio polso vibrerà per notificarti, non perderai mai nessuna notizia importante. Il chip da fitness dello smartband donna ha Bluetooth integrato a basso consumo. La capacità di batteria 200 mAh supporta un lavoro normale di 2-3 ore in circa 14 giorni, il tempo di standby è di 30 giorni.

Smartwatch Orologio Donna, Fitness Watch Uomo, Fitness Tracker Impermeabile IP68 Cardiofrequenzimetro, Sport Smartband con Pedometro Cronometro Calorie Sonno Notifiche Messaggi, Regalo per Halloween € 40.00

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

€ 40.00
€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.it Features 【Monitoraggio della salute e dell'attività fisica】 Il AITES fitness tracker monitora la frequenza cardiaca durante il giorno. Tiene traccia del tuo sonno durante la notte (sonno leggero, sonno profondo, tempo di veglia). Il orologio fitness può monitorare i tuoi passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività. Puoi visualizzare i dati dettagliati nell'app Wofit. Aiutarti a sviluppare uno stile di vita più sano.

【6 modalità sportive e funzione impermeabile IP68】L'AITES smatwatch uomo e donna ha 6 modalità sportive tra cui scegliere liberamente, come corsa indoor, corsa all'aperto, ciclismo, camminata, ecc. È possibile visualizzare i dati sportivi sullo schermo dell'activity tracker o sull'APP. Il AITES smatwatch ha prestazioni di impermeabilità IP68. Puoi indossare braccialetti in piscine, acque libere e docce (non adatto per l'uso in acqua calda o acqua di mare)

【DIY quadrante dell'smartwatch】 Il AITES fitness tracker è dotato di uno schermo IPS ad alta definizione da 0,96 pollici. Attraverso il controllo touch a cursore a punto singolo, puoi vedere chiaramente l'ora, le informazioni e i dati sanitari. Questo fitness tracker è dotato di 7 quadranti preimpostati. Puoi anche personalizzare i quadranti impostandoli tramite l'app Wofit.

【Notifica messaggio】Associa l'orologio fitness tracker allo smartphone. Quando ricevi notifiche da chiamate in arrivo, e-mail, SMS e SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ecc.), L'orologio fitness vibrerà per ricordartelo, ma non può rispondere. Il AITES smartwatch funziona con APP (Wofit) e supporta Bluetooth 5.0. Compatibile con la maggior parte degli smartphone tradizionali.

【Più funzioni e ricarica conveniente】 Il fitness tracker ha anche funzioni come sveglia, cronometro, promemoria sedentario, monitoraggio della pressione sanguigna e fotografia a distanza. Estrarre la parte superiore della cintura, collegare l'orologio intelligente direttamente alla porta USB per la ricarica, quindi sarà completamente carico entro 2 ore.

Canmixs Smartwatch Donna Uomo Orologio Fitness tracker IP68 Impermeabile Bluetooth Digitale Orologio Smart Watch con Cardiofrequenzimetro Da Polso Saturimetro Pressione Contapassi Calorie Android ios € 54.99 in stock 1 new from €54.99

€ 54.99 in stock 1 new from €54.99

Amazon.it Features Monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno: Smartwatch pressione sanguigna è in grado di monitorare automaticamente la frequenza cardiaca nell’arco dell’intera giornata, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e orologio misura pressione sanguigna.La funzione di monitoraggio del sonno registra il tempo di addormentarsi, il tempo di veglia, il tempo di sonno totale.Orologio fitness donna uomo aiutarti a conoscere meglio la qualità del tuo sonno e ad adottare misur

Comode Smartwatch Notifiche: Smartwatch metallo vibrerà leggermente quando ricevi le notifiche di chiamate, calendario, SMS e SNS (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram,ecc) sullo schermo. Smart Watch è comodo per leggere in qualsiasi momento le notifiche, in modo che non ne perderai mai i messaggi che contano.Inoltre, ha la funzione delle previsioni del tempo per conoscere le condizioni meteorologiche.Orologio compatibile con la maggior parte degli smartphone iOS 9.0 e Android 5.0sopra

Orologio fitness donna uomo multifunzione: Orologio fitness tracker (contapassi, distanza, calorie), monitor della frequenza cardiaca e del sonno, smartwatch pressione sanguigna e saturimetro (Spo2),Notifica del messaggio,sveglia,orologio cronometro sport, promemoria sedentario, videocamera remota,Controlla il meteo,controllo musica e altre funzioni per soddisfare le esigenze quotidiane.Smartwatch è 260mAh,può essere utilizzata per un di 7-15 giorni e in stand-by per 45 giorni

Orologio running con 24 modalità sportive: Orologio conta calorie può tracciare con precisione passi, distanza,calorie bruciate e minuti attivi,orologio telefono ha 24 modalità sportive per selezionare:camminare, correre,andare in bicicletta,nuotare,yoga,ecc.È possibile registrare e visualizzare i dati in tempo reale in esercizio. Smartwatch cinturino acciaio con più di 160 tipi di qudranti, puoi anche personalizzare un quadrante esclusivo caricando le tue immagini

1,3" Touch Screen Completo Orologio Grande Uomo Donna: Questo Orologi donna uomo è dotato di un display a colori TFT da 1,3 pollici 46 mm per una qualità HD eccezionale. La tecnologia touch screen completa rende il tuo funzionamento facile e veloce. la funzione impermeabile dello orologio nuoto piscina è conforme allo standard impermeabile IP68 internazionale, semplice elegante orologio non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti indossando il orologio sportivo

Yizemay Ciondolo per Telefono con Perline, Cordino per Telefono con Perline Cinturini da Polso Perline Acriliche Portachiavi con Catena per Telefono per Accessori Fai da Te (3pcs). € 13.99 in stock 1 new from €13.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.it Features Pratico: con i nostri cordini per telefono al polso, puoi indossare in modo sicuro telefono, carta di credito, contanti e documenti d'identità al polso senza compromettere il comfort.

Materiale di alta qualità: braccialetto acrilico + ceramica morbida, la corda è realizzata con perline artificiali in acrilico di alta qualità e ceramica morbida, forte e solida, non facile da rompere. È molto adatto per donne e ragazze.

Struttura leggera: la corda è abbastanza forte da resistere a oggetti come telefoni, fotocamere, MP3, portachiavi, carte d'identità, dischi U, iPod, flash, accessori elettronici leggeri, borse e altri oggetti.

Design raffinato: non è solo un semplice cordino, ma anche un buon accessorio quotidiano, che può essere abbinato a vestiti femminili per farti evidenziare l'atmosfera giovanile.

Miglior regalo: i nostri cordini per telefono sono utili per tutti e offrono un accesso comodo e facile al telefono. È una buona scelta come regalo per i tuoi amici o familiari, moglie, fidanzata, figlia.

Hemobllo Cinturino da Polso per Smartphone - Cinturino da Polso per Telefono con Perline di Cristallo con Ciondolo a Fiore Braccialetto Antiscivolo Cordino per Telefono Cordino per Cellulare € 13.60 in stock 1 new from €13.60 Controlla il prezzo su Amazon

€ 13.60 in stock 1 new from €13.60

Cinturino da polso multiuso, adatto per telefoni cellulari, fotocamere, MP3, portachiavi, dischi U e altri accessori elettronici leggeri.

Il cordino per telefono in cristallo è molto adatto per decorare il telefono, le chiavi o altri oggetti.

Questo braccialetto per telefono cellulare adotta perline e corde di cristallo di alta qualità, che non è facile da rompere e ha una lunga durata.

Il nostro cordino per cellulare è dotato di un ciondolo a fiore, che può decorare bene il tuo cellulare e può anche essere un ottimo regalo per i tuoi amici o familiari.

