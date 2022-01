Home » Abbigliamento Miglior Telo Mare Ragazza: le migliori scelte per ogni budget Abbigliamento Miglior Telo Mare Ragazza: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Telo Mare Ragazza perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Telo Mare Ragazza. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Telo Mare Ragazza più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Telo Mare Ragazza e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Halantex Bambola Vestito Blu Mare Esclusivo Asciugamano Telo Mare in Cotone 75 x 150 cm Bambina Ragazza

Amazon.it Features Dimensioni: 75 x 150 cm

Materiale: 100% cotone

Esclusivo asciugamano adatto a bambini

stampa unilaterale

WERNNSAI Asciugamano da Spiaggia Unicorno - 76 x 152 cm Microfibra Rosa Assorbimento dell'Acqua Telo da Spiaggia per Ragazze Nuoto Piscina Regalo da Viaggio per Le Vacanze in Spiaggia

Amazon.it Features 【Sogno Rosa】- Unicorno, arcobaleno, stellina! Ottieni più occhi concerd con il nostro esclusivo telo mare unicorno da ora in poi, ti piacerà assolutamente.

【Asciugamano da Spiaggia】- Attenzione! Microfibra di alta qualità, 88% poliestere e 12% nylon. Non è un normale materiale per asciugamani. Funzionalità priva di sabbia e super assorbente, asciugatura rapida, leggera e occupa molto meno spazio

【Il nostro vantaggio】- Progettato e prodotto da WERNNSAI. Processo di stampa avanzato, materiale extra morbido e senza sbiadimento, traspirante e lavabile in lavatrice

【Il suo Vantaggio】 - La sabbia non si attacca, senza pilling, occupa quasi zero spazio nella borsa, 76 x 152 cm per un'ottima copertura e assorbenza

【Politica di Rimborso】- Il miglior prodotto e servizio per te! È possibile ottenere il rimborso per qualsiasi motivo spiacevole. E saremo lieti di ricevere suggerimenti anche da te

WERNNSAI Asciugamano da Spiaggia all'anguria - 76 x 152 cm Microfibra Assorbimento dell'Acqua Telo da Spiaggia Regalo da Viaggio per Le Vacanze in Spiaggia per Ragazze Nuoto Piscina

Amazon.it Features 【Relax Estivo】- Uno in un melone! L'ora legale è felice, andiamo in spiaggia, nuotiamo, facciamo festa! L'anguria rosa caldo si abbina perfettamente al tuo periodo estivo. Ti piacerebbe avere un morso?

【Chi Siamo】- Attenzione! Microfibra di alta qualità, 88% poliestere e 12% nylon. Non è un normale materiale per asciugamani. Funzionalità priva di sabbia e super assorbente, asciugatura rapida, leggera e occupa molto meno spazio.

【Il nostro vantaggio】- Progettato e prodotto da WERNNSAI. Processo di stampa avanzato e senza scolorimento, lavabile in lavatrice e facile da pulire, materiale sicuro e traspirante, extra morbido e leggero

【Il suo Vantaggio】 - Modello di anguria rosa caldo, la sabbia non si attacca, si asciuga molto velocemente, senza pilling, occupa quasi zero spazio nella borsa e sono così leggeri! Questi teli mare di qualità misurano 76 x 152 cm per un'ottima copertura e assorbenza

【Politica di Rimborso】- Il miglior prodotto e servizio per te! È possibile ottenere il rimborso per qualsiasi motivo spiacevole. E saremo lieti di ricevere suggerimenti anche da te

WERNNSAI Fenicottero Asciugamano da Spiaggia - Hawaiian Tropical Articoli per Feste 76 x 152 cm Microfibra Piscina Telo da Spiaggia Regalo da Viaggio per Le Vacanze per Ragazze Nuoto

Amazon.it Features TEMPO DI SPIAGGIA - Per quest'estate sarà necessaria una vacanza al mare, facciamo il fenicottero, giochiamo sulla spiaggia, facciamo luau sulla spiaggia senza stress da sabbia!

IL SUO VANTAGGIO - Attenzione! Microfibra di alta qualità, 88% poliestere e 12% nylon. Non è un normale materiale per asciugamani. Funzionalità priva di sabbia e super assorbente, asciugatura rapida, leggera e occupa molto meno spazio.

IL NOSTRO VANTAGGIO - Progettato e prodotto da WERNNSAI. Processo di stampa avanzato e materiale sbiadito, lavabile in lavatrice e facile da pulire, extra morbido e traspirante

IL SUO VANTAGGIO - Caratteristiche hawaiane, la sabbia non si attacca, si asciuga molto velocemente, senza pilling, occupa quasi zero spazio nella borsa e sono così leggeri! Dimensioni 76 x 152 cm per un'ottima copertura e assorbenza

POLITICA DI RIMBORSO - Il miglior prodotto e servizio per te! Puoi ottenere il rimborso per qualsiasi motivo spiacevole. E saremo lieti di ricevere suggerimenti anche da te READ Miglior Maglie Levis Donna: le migliori scelte per ogni budget

Coca Cola COLA195024 - Telo da spiaggia, 70 x 140 cm

Amazon.it Features Prodotto – Asciugamano indeformabile per ragazzi e ragazze in 100% cotone con stampa Coca Cola di alta qualità · leggero, morbido e assorbente · Peso leggero per un elevato comfort

Qualità: asciugamano da bagno perfettamente lavorato in cotone controllato, colori vivaci anche dopo numerosi lavaggi, asciugatura rapida, testato contro la presenza di sostanze nocive secondo Oeko-Tex Standard 100

Contenuto della confezione: telo da spiaggia resistente con design a coke dettagliato per sport, tempo libero, vacanze e piscina

Istruzioni per la manutenzione: prima del primo utilizzo lavare l'asciugamano separatamente a 30° con lavaggio normale. Non candeggiare, adatto all'asciugatrice, stirare a temperatura moderata, non lavare a secco

Idea regalo: asciugamano da doccia come regalo ideale per bambini, ragazzi e adulti per compleanno, Natale, Pasqua o come pensierino

Telo Mare Lol Surprise Asciugamano Da Spiaggia Bambine Ragazze Estate Dimensioni 70 X 140 Centimetri

Amazon.it

Gogokids Teli Mare Asciugamani Sport per Ragazzi Ragazze Asciugamano da Bagno con Cappuccio 100% Cotone Accappatoio Nuoto Cartone Animato Spiaggia Asciugamano Incappucciato

Amazon.it Features 【Buon materiale】100% cotone, morbido e confortevole, super assorbente; Nessuna formaldeide, sicura per il tuo bambino; Lavabile in lavatrice.

【Uso estensivo】Lunghezza127 cm * Larghezza76 cm (50 * 30 pollici), non solo un telo mare per bambini ma può anche essere usato come accappatoio, telo da bagno, asciugamano sportivo e così via.

【Chiusura con bottoni】Chiusure con due bottoni per mantenere in posizione il telo mare.

【Disegno Bello】Il nostro telo mare con cappuccio per bambini ha un bel design da cartone animato, bello ed elegante.

【Servizio garantito】Se non sei soddisfatto al 100% con il nostro accappatoio in cotone per bambini, contattaci, lo rimborseremo o lo sostituiremo.

Baogaier Asciugamano con Cappuccio Bambini Telo Mare da Bagno Ragazzi Ragazze Cotone Polpo Animale Cartoni Animati Morbido Coperta da Spiaggia Grande Morbida Assorbente Nuoto Surf Escursionismo Sport

Amazon.it Features 【Morbido e assorbente】 Il telo da bagno con cappuccio è realizzato al 100% in cotone di alta qualità. Usa nuovi tessuti. Tavolo attivo stampa e tintura taglio pile. Tessuto di spugna all'interno. Aumenterà l'assorbimento d'acqua, la permeabilità all'aria, di lunga durata e resistente all'usura. Si ammorbidisce dopo un uso ripetuto, non sbiadisce e non lascia pelucchi. Il nuovo tessuto ha un effetto antibatterico che ti offre una protezione più salutare.

【Aggiorna Degisn】 Grandi dimensioni: 127 * 76 cm (50 * 30 pollici); Peso : 504 g. Vestito per ragazze e ragazzi dai 2 ai 10 anni. L'asciugamano da bagno da spiaggia con cappuccio per bambini senza fori per le braccia e la lunghezza navale sul design anteriore non forniscono copertura. E ha due bottoni automatici per tenerlo chiuso.

【Usato selvaggiamente】 Per casa, viaggi, nuoto, teli da bagno, gonne da bagno, accappatoi, scialli, coperte, coperte, teli mare, asciugamani, coperte per divani. Perfetto per il divertimento estivo in spiaggia, resta asciutto o caldo dopo il bagno, il nuoto o altri sport, oppure può essere utilizzato per asciugarsi dopo una festa estiva in piscina, portato in spiaggia per sdraiarsi sulla sabbia quando arriva la marea; È ideale per interni ed esterni!

【Motivo colorato e cartone animato】 Il grande polpo, il gabbiano e il piroscafo si godono il sole nell'oceano. Sembrano amore e pace.

【Istruzioni per la cura】 La temperatura massima di lavaggio 30 ℃. Non usare la candeggina. Non lavare a secco. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Ferro.

Minnie Drap de Plage - Telo mare da ragazzo, Rosa (Lpink 1), taglia unica

Amazon.it Features Official and licensed Disney Minnie girls towel, size approx 70x140 cm.

Polyester, water absorbent.

Ekhill Jon Cartoni Animati Bello Unicorno Ragazza Telo Mare Portatile in Microfibra (140 cm × 70 cm) per Fitness, Nuoto, Uso Domestico, Antirughe/Asciugatura Rapida/Durevole/Morbido (F)

Amazon.it Features Materiale: 80% fibra di poliestere + 20% cotone

Dimensioni: lunghezza 140 cm × larghezza 70 cm (dimensioni bilanciate adatte a vari scopi della maggior parte delle persone)

Tecnologia del motivo: l'uso della tecnologia a trasferimento termico migliora l'adesione del motivo e del motivo, la grafica è chiara, la registrazione del colore è accurata, il colore è luminoso, non sbiadisce ed è sicuro e non tossico

Pulizia: facile da pulire e lavare, non importa che si tratti di lavaggio a mano o in lavatrice, non ci sono problemi

Servizio clienti: il nostro servizio clienti è online 24 ore al giorno, pronto a risolvere e rispondere a tutte le domande sui nostri prodotti per te, in modo che tu sia soddisfatto al 100%

Halantex Telo Mare Rosso Bambina in Altalena 70x140cm 100% Cotone - Beach Towel - Nuovo Originale Ufficiale

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Asciugamano / Telo Mare

Dimensioni circa 140x70cm

100% COTONE di OTTIMA QUALITA' e non "duro" acrilico o polistere !

Halantex - GOR8828T - Santoro Ragazza Ape Just Bee-Cause Telo Mare Spiaggia e Bagno Originale Ufficiale - Multicolore - 150x75cm

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Asciugamano / Telo Mare / Telo Spiaggia

Dimensioni circa 150x75cm

100% COTONE di OTTIMA QUALITA' e non "duro" acrilico o polistere !

Treer Poncho Asciugamano con Cappuccio, Adulto Spiaggia Robe Microfibra Asciugatura Rapida Assorbente Telo da Bagno Copricostume Accappatoio per Mare Surf Nuoto Bagno (75X110cm,Ananas)

Amazon.it Features Poncho in microfibra: È adatto a surfisti, nuotatori, sub, triatleti, ciclisti o tutti coloro che desiderano cambiarsi in spiaggia, piscina, lago, fiume o all'aperto. Anti-vento, si asciuga rapidamente, tiene al caldo.

Per cambiarsi in modo facile e discreto: Il poncho/accappatoio in microfibra è il vostro spogliatoio personale, ideale per cambiarsi, per indossare e togliere la muta anche in pubblico, inoltre protegge anche dal freddo.

Materiale: Il poncho è realizzato in microfibra, è morbido, ha un buon assorbimento d'acqua, si asciuga rapidamente ed è davvero compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da trasportare durante i viaggi.

Dimensioni e Cura: Taglia unica per tutti gli adulti e gli adolescenti in generale - Misura grande 75x110 cm. Facile da pulire: sono disponibili lavamani e lavatrice. -------surprise inter grigio fucsia emporio asciugamani cane arena bagno telo grandi cappuccio neonati domestico morbido grande western waterproof windsurf surf pioggia impermeabile tarp tartan

Servizio Garantito: Se non sei soddisfatto al 100% con il nostro telo da bagno con cappuccio per bambini, contattaci, lo rimborseremo o lo sostituiremo.------trasparente trekking spiaggia rosa rosso quadri quicksilver lock pelliccia oceania nuoto monouso adulto liner invernale giallo giraffa fiore frange estivo etnico cerimonia elegante cowboy

Big Mouth Donut Telo Mare, Microfibra, Multicolore, 152x152x1 cm

Amazon.it Features 100% poliestere

Diametro: 152cm

Colorato e bello da vedere

Dock & Bay Telo Mare - Asciugatura Rapida, Senza Sabbia - Compatto, Leggero - Materiali Riciclati al 100% - Include Custodia - Cabana Light - Bora Bora Beige - Large (160x90cm, 63x35)

Amazon.it Features PERFETTO PER LA SPIAGGIA - Perfetto per asciugarsi dopo un tuffo in mere o per rilassarsi e prendere il sole, scegli tra due modelli a righe entrambi ideali per la spiaggia: la capanna bicolore o il design estivo multicolore

STOP SABBIA - Telo mare che lascia la sabbia in spiaggia, per i castelli. Il materiale di alta qualita fara in modo che la sabbia scivoli via appena scuoti l’asciugamano. Il nostro telo mare e apparso per la prima volta in Dragons Den della BBC

MATERIALI RICICLATI AL 100% - I nostri asciugamani sono realizzati con materiali riciclati al 100% e composti da 83% di poliestere e 17% di poliammide. Non solo sono estremamente morbidi con una piacevole sensazione al tatto, ma sono anche ecologici

ASCIUGATURA RAPIDA E SUPER ASSORBENTE- Le fibre assorbiranno tutta l'acqua e l'umidita in pochissimo tempo. Il nostro telo mare si asciuga 3 volte più velocemente degli asciugamani in cotone standard e manterra lontano gli odori sgradevoli di umidita

MISURE IDEALI - Scegli la misura che si adatta alle tue esigenze. Puoi scegliere tra l'asciugamano extra-large (78x35"/200x90cm) con spazio per le chiavi o l'asciugamano grande (63x35"/160x190cm), perfetto dopo una nuotata in mare

LolaPix Asciugamano Mare Personalizzato. Telo Mare. Regalo Personalizzato. Asciugamano Personalizzato. Vari Disegni e Dimensioni. Spiaggia

Amazon.it Features Il tessuto dell'asciugamano mare personalizzato è di 400gr/m2, ed è composto da 30% microfibra e 70% cotone.

️ Il metodo utilizzato per la fabbricazione dell'asciugamano mare personalizzato è la sublimazione. È stampato su uno sfondo bianco, che rispetta tutti i colori del disegno originale e garantisce una finitura permanente che non perde la sua intensità nel tempo.

L'asciugamano mare personalizzato è disponibile in varie misure: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 80x160 cm. Queste misure sono approssimative, poiché tutti i nostri asciugamani sono fatti a mano.

L'asciugamano mare personalizzato ha un lato personalizzabile con una composizione in microfibra morbida e piacevole sulla pelle. L'altro lato è confettato in spugna di cotone con maggiore assorbimento, che vi permetterà di asciugarvi molto facilmente.

⛔ Si raccomanda di non asciugare in asciugatrice il vostro asciugamano mare personalizzato.

Santoro Gorjuss - Telo Mare in Microspugna/Cotone - 75x150 cm

Amazon.it Features Part Number SA91013 Is Adult Product

Accappatoio per Bambini Telo Mare, Asciugamano con Cappuccio Cartone Animato Bambino,100% Microfibra Accappatoio per Bambini Telo Mare per Ragazzi Ragazze Fare il Bagno Nuoto Vacanza Al Mare Beach

Amazon.it Features Materiale delicato sulla pelle: l'asciugamano da bagno è realizzato in materiale ultrasottile di alta qualità, morbido e confortevole, forte assorbimento d'acqua, forte permeabilità all'aria e durevole. Mantieni i tuoi bambini più al sicuro.

Design carino: l'asciugamano da bagno con cappuccio ha un bellissimo design a cartone animato, che è carino, alla moda, carino e alla moda. Ai bambini piacerà travestirsi da personaggi. È molto adatto per la spiaggia, la piscina durante le vacanze oi bambini dopo il bagno a casa.

Dimensioni: asciugamano grande 60X120CM (23,62X47,24 pollici). Adatto a ragazzi o ragazze di età compresa tra 3 e 9 anni per rannicchiarsi in un asciugamano dopo le lezioni di nuoto o il bagno.

Asciugatura rapida: la stampa di alta qualità dell'accappatoio non sbiadisce facilmente anche dopo ripetuti lavaggi. La sua super morbidezza e l'elevato assorbimento d'acqua possono aiutare i bambini a stare al caldo quando fa freddo e prevenire il raffreddore.

Ampiamente Utilizzato: gli asciugamani da bagno sono molto adatti per surfisti, windsurfisti, giochi in spiaggia, nuoto, molto adatti per le vacanze in famiglia, il cappuccio integrato aiuta ad asciugare i capelli e a tenere fuori il vento nelle giornate fredde. READ Miglior Pantaloni In Pelle Uomo: le migliori scelte per ogni budget

Teli Mare Bambini con Cappuccio Asciugamano Poncho Bambini per Spiaggia Bagno Doccia Nuotare Piscina Accappatoio per Ragazze Ragazzi Bambini Asciugamano 6-14 Anni (Pony)

Amazon.it Features ✔️Teli mare bambini morbido e traspirante : Realizzato in microfibra per maggiore secchezza, assorbimento e durata. È morbido e confortevole per i bambini.

✔️ Dimensioni dell' asciugamano per bambini: 29.5 "x 43.3" in tutta la lunghezza e 29.5 "x 29.5" in formato piegato con un cappuccio da 13.8 "x 13.8". Adatto per bambini in crescita e bambini di circa 6-14 anni

✔️Leggero e ad asciugatura rapida : Solo 0,83 libbre e viene fornito con una bella custodia, così portatile da essere utilizzato in bagno, spiaggia, piscina e così via; Anche facile da asciugare e nessun deposito di batteri

✔️ Dettagli ben realizzati: bordi squisiti, nessun filo extra, nessun filo, non sbiadire

✔️Facile da pulire: sono disponibili il lavaggio a mano e in lavatrice. Con design divertenti e colori vivaci, i bambini avranno il loro modo preferito per rimanere asciutti e caldi dopo un bel bagno rilassante.

Mentor Interactive Kit LOL Surprise Mare Cappellino con Visiera Rosa + Telo Mare LOL (Rosa)

Amazon.it Features Color Rosa Size misto

Telo Mare Piscina Lol Surprise Ragazze E Bambine Spiaggia

Amazon.it Features Part Number part_B098FHGJHD

Fouta Telo Mare Grande Cotone 100x200, Telo Spiaggia Antisabbia Leggero frange e angoli, Asciugamano Sauna Uomo Donna Ragazzi, Hammam Pestemal Beach Towel Lungo, Yoga Accessori Coperta Pic Nic Lettino

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SORPRENDENTEMENTE VERSATILE ED ELEGANTE: adorerai la versatilità del tessuto Fouta di Flora Furora - è perfetto per ogni avventura: picnic in spiaggia, drappeggio al collo nelle lunghe notti estive, alla spa... Esattamente dove ti godi la vita!

COPERTA E ASCIUGAMANO 2 in 1: puoi usare il nostro Fouta come: telo mare | Asciugamano per Sauna- Hamam- Spa- Bagno | Coperta da picnic | Asciugamano e coperta Yoga 2 in 1 | Coperta per divano, poltrona, letto | Regalo | Coperta per neonati | Coperta da viaggio compatta | Coperta da campeggio | e molto altro.

GRANDE E SOTTILE - LEGGERO E COMPATTO: il nostro tessuto Fouta misura 100x200 cm e presenta eleganti frange (intrecciate a mano + annodate a mano) su entrambe le estremità con un design orientale. Steso, il nostro Fouta è abbastanza grande per fare un picnic in due o per sdraiarsi da soli. Piegato, il panno è molto compatto grazie al sottile tessuto di cotone di alta qualità, quindi il Fouta si adatta a qualsiasi borsa in movimento!

100% NATURALE E FACILE DA LAVARE - DI QUALITÀ GRAZIE ALL'ARTIGIANATO TRADIZIONALE: in collaborazione con piccoli produttori in Tunisia, i nostri panni Fouta sono realizzati secondo l'artigianato tradizionale. Con ogni acquisto, insieme possiamo rafforzare il sostentamento delle famiglie locali. Realizzato in cotone riciclato - 100% naturale, senza prodotti chimici. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: lavatrice a 30 gradi, non mettere nell'asciugatrice (si asciuga rapidamente all'aria).

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE AL 100%, SERVIZIO 24/7: vogliamo che tu sia soddisfatto del nostro Fouta Premium. Se lo restituisci ad Amazon, ti rimborseremo l'intero importo, senza se e senza ma! Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci. Il nostro team di Flora Furora troverà sempre una soluzione che ti soddisfi. Attendiamo la tua e-mail!

ZOLLNER Telo Mare, 90x170 cm, 100% Cotone, Beige, in Tanti Colori

Amazon.it Features Questo telo tunisino è perfetto da usare in spiaggia come pareo, asciugamano da mare, copertina leggera per le fresche notti d’estate, asciugamano da sauna oppure come coperta da picnic.

La perfetta misura dell'asciugamano hammam di ca. 90x170cm assicura ad avvere tantissimo spazio. È l'accompagnatore perfetto in spiaggia, in piscina e sopratutto in sauna.

Il telo non occupa tanto spazio, ha un peso di ca. 230g/mq. Hai la possibilità di scegliere tra i bellissimi colori a righe, blu, beige azzurro oppure tutto colorato.

È stato elaborato in 100% cotone di prima qualità. L'asciugamano da doccia è quindi super assorbente, resistente nel tempo e di lunga durata.

L'asciugamano da spaggio è facilmente lavabili fino a 60°C e asciugabile in asciugatrice. Ovviamente è stato controllato secondo la certificazione OEKO-TEX Standard con numero 58307 OETI.

Vera Bradley Beach Towel, Decorazione Donna, Foglie di Foresta pluviale, Taglia Unica

Amazon.it Features Durevole e colorata: mostra il lato colorato con il caratteristico motivo Vera Bradley, facile da lavare in lavatrice, per continuare a divertirsi

Dimensioni: 83,8 cm di larghezza e 167,6 cm di altezza, questo grande asciugamano è perfetto per il parco, la piscina o la spiaggia

Lavabile in lavatrice: questo prodotto è costruito per durare nel tempo, lavabile in lavatrice e resistente allo scolorimento, in modo da essere divertente e alla moda

JFAN Accappatoio Piscina Bambino Spiaggia Cappuccio Cartoon Animato Bagno Ragazzi Bello Multi-stile Protezione Solare Doccia Nuotare Asciugamano 2-10 Anni

Amazon.it Features ♥Design:i nostri teli mare sono progettati con colori vivaci e motivi vivaci e carini, adatti alla maggior parte dei ragazzi e delle ragazze e possono portare colori intensi alla vita dell'infanzia. Abbiamo una varietà di stili tra cui scegliere: coccodrillo, sirena, astronauta, squalo, ecc. Se hai bisogno di più modelli, contattaci.

♥Facile da pulire:questo telo mare per bambini è realizzato in microfibra di poliestere, il tessuto è morbido e confortevole, senza pieghe o deformazioni. Ha un forte assorbimento d'acqua, non è facile da sbiadire ed è facile da pulire. Può essere lavato a mano e in lavatrice. Quando giochi in spiaggia, puoi usare questo asciugamano per mantenere il tuo corpo asciutto e caldo.

♥Dimensioni e peso:220 grammi. La dimensione di questo asciugamano è 60*120 cm (senza contare il cappello). Questa taglia è adatta a bambini e ragazzi dai 2 ai 10 anni. Sia i ragazzi che le ragazze possono indossarlo.

♥Multiuso:non è solo un telo da bagno, ma anche come telo mare, impermeabile, protezione solare. È versatile e facile da asciugare. La cuffia da doccia sui vestiti può aiutarti ad asciugare i capelli quando giochi in spiaggia. Gli asciugamani da bagno possono aiutare ti tieni al caldo e ti proteggi dal freddo.

♥Contatto:dopo aver ricevuto la merce, se ti senti insoddisfatto, puoi contattarci in tempo per affrontarlo. Inoltre, se hai altri stili che desideri, puoi anche contattarci.

Treer Poncho Asciugamano con Cappuccio, 3D Adulto Asciugatura Rapida Microfibra Robe Cambiarsi Telo da Bagno Copricostume Accappatoio per Spiaggia Mare Surf (Boemia G,75x110cm)

Amazon.it Features >> Poncho in microfibra: È adatto a surfisti, nuotatori, sub, triatleti, ciclisti o tutti coloro che desiderano cambiarsi in spiaggia, piscina, lago, fiume o all'aperto. Anti-vento, si asciuga rapidamente, tiene al caldo.

>> Per cambiarsi in modo facile e discreto: Il poncho/accappatoio in microfibra è il vostro spogliatoio personale, ideale per cambiarsi, per indossare e togliere la muta anche in pubblico, inoltre protegge anche dal freddo.

>> Materiale: Il poncho è realizzato in microfibra, è morbido, ha un buon assorbimento d'acqua, si asciuga rapidamente ed è davvero compatto e leggero, occupa poco spazio ed è facile da trasportare durante i viaggi.

>> Dimensioni e Cura: Taglia unica per tutti gli adulti e gli adolescenti in generale - Misura grande 75x110cm. Facile da pulire: sono disponibili lavamani e lavatrice. ---(tarp tartan trasparente trekking spiaggia rosa rosso quadri lock pelliccia oceania nuoto monouso adulto liner invernale giallo giraffa fiore frange estivo etnico cerimonia elegante cowboy)

>> Servizio Garantito: Se non sei soddisfatto al 100% con il telo da bagno con cappuccio per bambini, contattaci, lo rimborseremo o lo sostituiremo.---(bambini surprise inter grigio fucsia emporio asciugamani cane arena bagno telo grandi cappuccio neonati domestico morbido grande western waterproof windsurf surf pioggia impermeabile)

BORSA BORSONE PRINCIPESSE DISNEY MARE PISCINA A SCELTA IDEA REGALO MCT1937

Herding Poncho Accappatoio Paw Patrol, 60 x 120 cm (60 x 60 cm + cappuccio), 100% Cotone, Velour

Amazon.it Features Il regalo ideale per tutte le occasioni: colorato accappatoio con stampa della Paw Patrol, per coraggiosi avventurieri

Design unico: poncho da bagno con licenza a tema Paw Patrol, Stampa di alta qualità su entrambi i lati

Semplice e veloce da indossare, Protezione extra dopo il bagno grazie al pratico cappuccio

Materiale di alta qualità: 100% cotone/velour, Prodotto secondo Oeko-Tex Standard 100, Colori intensi, Facile da lavare: Lavabile a 60°C, Adatto all'asciugatrice

Contenuto: 1 Herding Poncho Accappatoio Paw Patrol, Dimensioni (l x l): 60 x 120 cm (60 x 60 cm + cappuccio), Colore: blu

My Custom Style Borsa C, Artigianale Manici 70#Arte-Ragazza, Vermeer#45x38x8

Amazon.it Features Borsa artigianale FULL PRINT #arte -Ragazza col turbante, Vermeer-#,da 45x38x8cm in poliestere, con manici da 70x4cm e chiusura con cerniera. Borsellino opzionale. Realizzata con poliestere Oxford, antimacchia e impermeabilizzato su cui lo sporco non penetra in profondità. Per pulirlo basta un po' d'acqua ed una spugnetta. Per lo sporco piu' persistente è lavabile in lavatrice.

Stampato su uno speciale tessuto trattato con una lavorazione che impermeabilizza la superficie, impedendo allo sporco ed ai liquidi di penetrare nelle trame profonde. La stampa dei tessuti è realizzata nei nostri laboratori, con tecnica sublimatica ad alta risoluzione, per un risultato bello, nitido e duraturo, per poi essere tagliati e lavorati da esperti artigiani che trasformano questi materiali, nel prodotto made in Italy che desideri.

Visita il nostro store www.Amazon.it/mycustomstyle, per visionare migliaia di prodotti già realizzati dai nostri designer, o personalizzati come vuoi. Se hai bisogno di supporto contatta il nostro call center al n. 0 8 2 5 7 8 8 5 9 8, in orari di ufficio, per una consulenza gratuita.

Per la versione personalizzata di questo articolo, o per eventuali sconti quantità, contattaci prima di confermare l'ordine.

Il miglior livello di servizio si ottiene scegliendo la spedizione express con corrieri veloci che offrono: migliore tracciabilità dei colli, efficiente servizio clienti e consegna in 24/48ore, quella standard, più economica, utilizza il servizio postale, o corrieri che non offrono questi servizi READ Miglior Sandalo Basso Donna: le migliori scelte per ogni budget

Banzaii Telo Mare – Fouta per Lettino e Sdraio, Asciugatura Rapida, 90 x 170 cm Ancora Blu

Amazon.it Features Scegli i nostri teli mare nella fantasia e nel colore che preferisci, daranno un tocco di allegria alla tua estate! Utilizzali in spiaggia, in piscina, per un picnic e per tante altre attività per una versatilità senza eguali.

Tessuto leggero, super assorbente e di rapida asciugatura per unire praticità e comfort. Grazie al tessuto sottile e resistente li potrai portare con te senza occupare troppo spazio.

Confezione composta da 1 telo mare singolo 90x170 cm

Composizione: 80% Cotone 20% Poliestere. Prodotto realizzato secondo processi ecocompatibili e in assenza di sostanze nocive. Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.

Acquistando un prodotto Banzaii hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata, inoltre contribuisci ad aumentare l’occupazione in Italia e allo sviluppo di aziende giovanili.

