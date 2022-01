Home » Recensione del prodotto Miglior Trattamento Cheratina Per Capelli: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Trattamento Cheratina Per Capelli: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Trattamento Cheratina Per Capelli perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Trattamento Cheratina Per Capelli. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Trattamento Cheratina Per Capelli più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Trattamento Cheratina Per Capelli e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



KATIVA Brazilian Straightening Kit € 14.80

€ 9.99 in stock 13 new from €9.99

Free shipping

Amazon.it Features Part Number Unbekannt_SML Model Alisado Brasileño Is Adult Product Size 1 Unità (Confezione da 1)

Silium Cheratina & Argan Reconstructive Bustina Kit - 24 Ml € 3.90 in stock 4 new from €3.90

Free shipping

Amazon.it Features Trattamento di ricostruzione profonda, basato su due diversi prodotti

Trattamento adatto per capelli sfruttati, danneggiati o secchi

Dona luminosità e morbidezza al capello, per un risultato cosmetico di grande effetto

Maschera ristrutturante Keratin Therapy alla cheratina per uso professionale 100% made in italy senza parabeni 500 ml rinforzante ricostruzione per tutti tipi di capello trattati e sfibrati 413 € 8.93 in stock 5 new from €8.93

Free shipping

Amazon.it Features 100% Made in Italy - 100% Senza Parabeni - Non testato sugli animali.

Keratin Therapy - Prodotto per uso professionale

Maschera ristrutturante delicata alla cheratina con aminoacidi ricavati dall'olio di noce di cocco.

Indicata per capelli normali o trattati. Ideale per un uso frequente grazie alla sua azione lenitiva.

Barattolo da 500ml

PhytorelaxLaboratories KERATINA Trattamento Cheratino Anticrespo, per piastra e phon - 150 ml € 8.65

€ 7.49 in stock 6 new from €7.49

Free shipping

Amazon.it Features Trattamento cheratinico anticrespo

La linea keratina complex contiene cheratina liquida, che si fissa sulla fibra capillare e contrasta i segni del tempo del capello

Non contengono: parabeni; petrolati; coloranti

Kativa Keratina y Argán - Kit stirante brasiliano PACK 2x150 ml € 26.21 in stock 10 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 8436581770001 Is Adult Product Size 150 ml (Confezione da 2)

Alama Professional Maschera Ristrutturante per Capelli, 500ml € 9.90

€ 5.99 in stock 8 new from €5.99

Free shipping

Amazon.it Features Maschera ristrutturante capelli danneggiati e sfibrati

Senza solfati, parabeni, coloranti

Con cheratina

Valabilita: 12 mesi dopo l'apertura READ L'America "civile" frusta gli immigrati

Kativa - Keratin Alisado Brasileño, Kit Stiratura Brasiliana - Trattamento Professionale Lisciante Anti Crespo alla Cheratina, Senza Formaldeide e Solfati - con Shampoo, Balsamo e Maschera Trattamento € 15.90 in stock 9 new from €13.63 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Kit stiratura capelli priva di formaldeide, sale e solfati

Stira e liscia i capelli in modo veloce effetto; formula arrichita con cheratina, olio di argan biologico e componenti liscianti

Il set contiene: shampoo senza parabeni, solfati, sale e glutine; crema per stiratura senza formaldeide; conditioner idratante e nutriente; guanti monouso; istruzioni

Un trattamento completo, facile e veloce per avere capelli lisci, morbidi e lucenti

L'effetto ha una durata di 10 settimane con trattamento costante e corretto

K-Cheratina Liquida - Siero Professionale con Cheratina Idrolizzata e Olio di Argan per Capelli Danneggiati - Trattamento Professionale Idratante e Ristrutturante - 100 ml € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping

Amazon.it Features La cheratina liquida è ideale per riparare e lucidare i capelli danneggiati

Grazie alla sua formula a base di cheratina idrolizzata e olio di argan, crea una naturale barriera protettiva per i capelli

È un siero ultra nutriente che aiuta a rendere più forte la struttura interna del capello, donando lucentezza e morbidezza, attraverso un'azione anti-età sulla fibra capillare

Applicare sui capelli umidi o asciutti e procedere allo styling, non risciacquare

Privo di sali aggiunti

K-Cheratina - Trattamento Professionale Capelli Deboli e Sfibrati - Contiene lo Shampoo Ristrutturante, il Siero ad Azione Riempitiva, la Maschera Ricostruzione e la Cheratina Liquida Ultra-Nutriente € 87.48

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping

Amazon.it Features E' arrivato il trattamento completo di ricostruzione professionale per i tuoi capelli in formato kit di K-Cheratina. Il trattamento è composto da 4 prodotti che svolgono 4 azioni specifiche e mirate

K-Cheratina Shampoo Ricostruzione 250 ml: deterge delicatamente preparando cute e capelli agli step successivi del trattamento di ricostruzione. Grazie alla sua formula con cheratina, svolge un'intensa azione profonda di ristrutturazione e rigenerazione della fibra capillare, riparando i danni causati dai trattamenti chimici e dal brushing. Contiene estratti naturali di sesamo ed olio d’oliva che donano anche brillantezza e volume, lasciando la capigliatura morbida e profumata.

K-Cheratina Siero Ricostruzione 150 ml: ha un'azione riempitiva e agisce sulla struttura del capello apportando corpo e sostanza. Grazie alla sua formula con cheratina, reintegra le microfratture della fibra capillare e ne uniforma la porosità. I capelli danneggiati ritrovano forza, corpo e volume dalle radici alle punte. Privo di parabeni e senza SLES/SLS, contiene estratti naturali di sesamo ed olio d’oliva

K-Cheratina Maschera Ricostruzione 300 ml: maschera con azione acidificante, rinsalda la struttura del capello compattando la cuticola. Grazie alla sua formula con cheratina, favorisce la ristrutturazione e la rigenerazione della fibra capillare. I capelli nutriti e rinforzati, riacquistano forza e morbidezza dalle radici alle punte. Privo di parabeni e senza SLES/SLS, contiene estratti naturali di sesamo ed olio d’oliva

K-Cheratina Cheratina Liquida 100 ml: ideale per riparare e lucidare i capelli danneggiati. Grazie alla sua formula con cheratina idrolizzata e olio di argan, crea una naturale barriera protettiva sui capelli. Siero ultra nutriente che aiuta a rendere più forte la struttura interna del capello.

TRATTAMENTO ALLA KERATINA PROFESSIONALE , 10 FIALE FLUIDO RISTRUTTURANTE CONCENTRATO RIPARATORE ALLA CHERATINA , OLIO MINERALIZZANTE RICOSTRUZIONE PER CAPELLI 10X10ML € 16.10

€ 15.50 in stock 4 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TRATTAMENTO PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI

RICOSTRUZIONE ALLA CHERATINA INTENSIVA

NUTRIENTE , RIPARAZIONE INTENSIVA , CHIUDE LE CUTICOLE

MADE IN ITALY AZIONE IMMEDIATA

10 FIALE X10ML

HAIRMED, R4 Siero Cheratina Ricostruttore per Capelli Secchi Disidratati, Cheratina per Capelli, Trattamento Capelli alla Keratina, 100 ml € 32.00 in stock 3 new from €31.00

Free shipping

Amazon.it Features FLUIDO RICOSTRUTTORE IDRATANTE E PROTETTIVO HAIRMED R4 - Restituisce gli elementi capaci di trattenere l’acqua, preservando l’elasticità e la lucentezza delle strutture fino a tre settimane

CHERATINA - Proteina essenziale per la bellezza dei capelli, che dona forza volume e lucentezza, oltre a sigillare le doppie punte e levigare la superficie capillare

MODO D'USO - Distribuire il fluido ricostruttore direttamente sui capelli lavati. Asciugarli al 60% con il phon. Massaggiare ciocca a ciocca, far seccare il prodotto asciugando con il phon per una decina di minuti, emulsionare e sciacquare bene, fino a completa eliminazione del prodotto

CAPELLI SECCHI TRATTATI - Se i capelli vengono sottoposti a trattamenti o fattori aggressivi (calore, colorazioni, smog) si rovinano diventando duri, ruvidi e fragili. La superficie danneggiata e irregolare, perde la capacità riflettente e i capelli appaiono opachi e spenti

PRODOTTI HAIRMED - Cruelty free, senza parabeni, senza siliconi, senza SLES e sempre in confezione riciclabile eco friendly

Collistar Maschera-impacco capelli ricostruttivo riempitivo, trattamento 2 in 1 alla cheratina, da usare come maschera post shampoo e impacco pre-shampoo, per capelli danneggiati e sfibrati, 200 ml € 24.00

€ 17.49 in stock 11 new from €17.49

Free shipping

Amazon.it Features Bellezza e salute

Marca: Collistar

Dimensioni: 10x15x8 cm

BoldPlex 3 Bond Repair - Maschera per il Trattamento delle Proteine dei Capelli - Formula Idratante Condizionante per Capelli Ricci, Secchi, Colorati, Crespi, Crespi, Rotti o Scoloriti - 200ml € 23.95 in stock 2 new from €23.95

Free shipping

Amazon.it Features Come funziona: Il nostro trattamento ristrutturante funziona a livello molecolare riparando le proteine dei capelli - penetra in profondità in ogni capello, rinforzando e ripristinando i capelli secchi e danneggiati.

Capelli pieni di salute: Ripara in profondità e lenisce i danni causati da trattamenti eccessivi, acconciature e sostanze chimiche. Inoltre migliora l'idratazione dei capelli. Questo è il trattamento per dei capelli più sani

La quantità è importante: Una quantità generosa di trattamento, ben 200ml! Il doppio rispetto alle altre marche. Più prodotto significa poter fare il trattamento regolarmente ed ottenere dei risultati incredibili.

Per tutti i tipi di capelli: Questo trattamento miracoloso è perfetto per capelli ricci, secchi, tinti, crespi, decolorati e sfibrati.

Bellezza eco-sostenibile: I prodotti BoldPlex sono realizzati per aiutarti ad ottenere il meglio facendo scelte sostenibili. Siamo orgogliosi di essere senza parabeni e solfati. Approvato dalla PETA, cruelty-free e 100% vegano. Inoltre, i nostri contenitori sono in plastica riciclata. Impegnati per capelli e ambiente sani.

K-Cheratina - Siero Ricostruzione - Trattamento Professionale con Cheratina per Ristrutturazione Capelli Danneggiati - Uniforma le Fibre Capillari e Dona Corpo e Volume - 150 ml € 27.48

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.it Features Ha un'azione riempitiva e agisce sulla struttura del capello apportando corpo e sostanza

Grazie alla sua formula con cheratina, reintegra le microfratture della fibra capillare e ne uniforma la porosità

I capelli danneggiati ritrovano forza, corpo e volume dalle radici alle punte

Privo di parabeni e senza SLES/SLS, contiene estratti naturali di sesamo ed olio d’oliva

Modo d'uso: 1 Dopo aver lavato i capelli con lo Shampoo K-Cheratina, applicare alcune gocce di K-Cheratina Siero su lunghezze e punte, 2 Massaggiare per favorire l’azione del siero, 3 Pettinare e risciacquare, 4 Uso raccomandato con gli altri prodotti della linea Cheratina

Schwarzkopf Gliss, Trattamento 7 Secondi Riparazione Suprema per Capelli Danneggiati, Trattamento con Keratina e Perla Nera, Riparazione Profonda e Ricostruzione Capelli in 7 Secondi, 200ml € 5.99 in stock 7 new from €5.99

Free shipping

Amazon.it Features Trattamento Schwarzkopf Gliss 7 Secondi Riparazione Suprema: dona lucentezza e riparazione intensa per capelli danneggiati in soli 7 secondi, senza appesantirli

BENEFICI: Questo trattamento dona ai capelli molto danneggiati una riparazione profonda, andando a colmare le carenze di Keratina, riducendo del 90% i capelli spezzati durante la spazzolatura

FORMULA: Con Keratina Liquida e Perla Nera, i tuoi capelli sono istantaneamente luminosi e riparati in profondità

INDICATO PER: Capelli molto danneggiati, deboli e sfibrati, che tendono a spezzarsi

MODO D'USO: Lavare i capelli, usare 1 dose (20 ml) per capelli corti, 1-2 dosi per capelli lunghi. Massaggiare fino a ottenere una delicata crema, lasciare agire 7 secondi e risciacquare abbondantemente

Maschera Capelli Ristrutturante Olio di Cocco e Cheratina - Maschera Balsamo Professionale per Trattamento Idratante di Capelli Secchi o Danneggiati, Doppie Punte, Capelli Ricci e Trattati - 215 ml € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping

Amazon.it Features BALSAMO NUTRIENTE: Queste maschere per capelli ricche ma leggere sono in grado di nutrire i capelli secchi, crespi o rovinati. Hanno un effetto revitalizzante su ricci, boccoli, capelli naturali o colorati

CON CHERATINA E OLIO DI COCCO: Il trattamento lisciante alla cheratina e all'olio di cocco permette di restituire equilibrio nutrizionale ai capelli. Gli oli di argan, avocado e ricino fanno sì che restino forti e sani

ANTICRESPO E DISTRICANTE: Il trattamento riduce doppie punte ed effetto crespo, e rende più forti i capelli, quindi più facili da districare. Adatto a tutti i capelli: spessi, sottili, lisci, ricci, naturali o trattati con colore

RISTRUTTURANTE PER CAPELLI DANNEGGIATI: Questa maschera idratante ti ripara i capelli in pochi minuti. Tienila più a lungo per un effetto balsamo profondo, e per ottenere capelli morbidissimi e facili da gestire

CURA DEI CAPELLI PERFETTA: Questa maschera al cocco non contiene parabeni né solfati, quindi idrata i capelli senza privarli dei loro oli naturali READ Miglior Borsa Da Sella: le migliori scelte per ogni budget

Shampoo ristrutturante Keratin Therapy alla cheratina per uso professionale 100% made in italy senza parabeni flacone da 1litro rinforzante ricostruzione per tutti tipi di capello trattati e sfibrati € 8.20

€ 6.50 in stock 12 new from €6.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% Made in Italy - 100% Senza Parabeni - Non testato sugli animali.

Keratin Therapy - Prodotto per uso professionale

Shampoo ristrutturante delicato alla cheratina con aminoacidi ricavati dall'olio di noce di cocco.

Indicato per capelli fragili, sfibrati o trattati. Delicato sulla pelle, ristruttura il capello in profondità donandogli corpo e volume.

Flacone da 1 litro.

Kativa - Stiratura Brasiliana Senza Piastra Extra Brillantezza - Trattamento Professionale con Cheratina e Perla Liquida - Senza Formaldeide - con Maschera Lisciante, Shampoo e Balsamo Post Stiratura € 16.89

€ 15.50 in stock 3 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trattamento professionale completo che consente di lisciare e stirare i capelli senza usare la piastra, in modo facile e veloce

Grazie alla formula arrichita con cheratina e perla liquida i tuoi capelli saranno splendenti, brillanti e luminosi; senza formaldeide e glutine

L'effetto lisciante ha una durata di 30 giorni e si attiva ogni volta che usi il phon per asciugare i capelli e ha un'azione anti crespo

Il kit contiene: maschera lisciante con crema stirante, shampoo e conditioner post stiratura, guanti monouso e istruzioni

Oltre a lisciare e stirare i capelli, dona luminosità e brillantezza ai capelli opachi grazie alle proprietà della perla liquida

Pantene Pro-V Rigenera&Protegge Set Regalo per Capelli: 1 x Balsamo 3 Minute Miracle (150 ml), 1 x Maschera Protezione Cheratina (300 ml), 3 x Ampolle Sos Shots (3 x 15 ml) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.it Features Pantene Rigenera&Protegge Set regalo include: 1 Balsamo 3MinuteMiracle, 1 Maschera capelli Protezione Cheratina, 3 Sos Shots

Il Balsamo 3 Minute ripara 3 mesi di danni in 3 minuti

La Maschera protezione Cheratina è l'unica che rende i capelli 100% più forti* dal primo utilizzo (*forza contro i danni da styling e rispetto a shampoo senza agenti condizionanti)

Le Pantene Sos Shots aiutano a riparare 6 mesi di danni in 1 solo uso (danni da styling)

Per capelli deboli, danneggiati e secchi

Phytorelax Laboratories Trattamento Spray Intensivo Ricostruzione, 150 ml € 8.65

€ 8.14 in stock 8 new from €6.23 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trattamento intensivo di ricostruzione

La linea KERATINA COMPLEX contiene cheratina liquida, che si fissa sulla fibra capillare e contrasta i segni del tempo del capello

Non contengono: parabeni; petrolati; coloranti

Phytorelax Laboratories Instant Reconstruction Milk, 250 Ml € 9.09

€ 7.89 in stock 6 new from €6.23

Free shipping

Amazon.it Features Ristrutturante istantaneo

La linea KERATINA COMPLEX contiene cheratina liquida, che si fissa sulla fibra capillare e contrasta i segni del tempo del capello

Non contengono: parabeni; petrolati; coloranti

Silium Acido Ialuronico & Macadamia Anti-Age Bustina Kit - 24 Ml € 3.90

€ 2.99 in stock 4 new from €2.99

Free shipping

Amazon.it Features Trattamento di ricostruzione profonda, basato su due diversi prodotti

Un fluido alla macadamia dal potere idratante e ristrutturante

Un boost con acido ialuronico

Trattamento ideale per capelli sfruttati e privi di tono

Dona vitalità e morbidezza al capello per un risultato cosmetico di grande effetto

Napura S9 200ml Shampoo ristrutturante,ricostruzione capelli ristrutturante capelli professionale - riparazione cheratina per capelli danneggiati - trattamento capelli alla keratina - Senza solfati € 22.50

€ 20.50 in stock 1 new from €20.50

Free shipping

Amazon.it Features ✅ ricostruzione capelli danneggiati : Napura S9 adatto a trattamento ristrutturante capelli professionale Shampoo cheratina ricostruzione, con alti livelli di proteine ​​e vitamine. Grazie alla ricca formulazione da ingredienti superfood come mandorle e riso, con il suo nutrimento naturale intensivo, rinforza l’idratazione, ricostruzione capelli danneggiati,ripara i danni alla fibra capillare, lasciando i capelli brillanti, più lucenti, più forti e rivitalizzati.

✅ Ricostruire trattamento cheratina per capelli : Arricchire le fibre capillari danneggiate e riportare in vita i capelli secchi e fragili. Trattamento capelli danneggiati, nutre ogni ciocca e leviga il fusto del capello, preserva gli oli naturali e ricostituire nutrimento e cheratina per capelli che aumenta la forza e mantiene i capelli forti, più elastici e più sani, elimina doppie punte capelli.

✅ Shampoo volumizzante capelli : Shampoo keratina per capelli trattamento,con alle proteine ​​del grano e all'olio di jojoba, ogni ciocca assorbe l’idratazione necessaria, mantenendo i capelli elastici e rafforzandone la resistenza alla trazione. Tutto ciò previene le doppie punte dei capelli, aggiungendo volume ai capelli diradati e facilitando la gestione. shampoo riparatore split ender doppie punte.

✅ Shampoo senza solfati: shampoo alla cheratina, shampoo sulfate free, lava delicatamente i capelli senza agenti aggressivi nella formulazione. Shampoo idratante professionale Napura S9 ricostituire l'umidità e la cheratina e previene la disidratazione del cuoio capelluto e dei capelli. shampoo uso frequente, indicato per Capelli fini, fragili, grossi, secchi, sfibrati, grassi, grassi, ricci, naturali, capelli danneggiati.

✅ Shampo professionali per parrucchieri : Qualità professionale da salone raccomandata dai parrucchieri per trattamento ristrutturante capelli. Mai rimpiangere, goditi risultati di qualità molto migliori rispetto allo shampoo tradizionale del mercato di massa di qualità economica! ❤Deliziati con un'irresistibile fragranza floreale-dolce e fruttata-fresca che rinfresca i tuoi capelli e delizia i sensi.

KERATIN P KIT COMPLETO TRATTAMENTO CHERATINICO RISTRUTTURANTE BIACRE' RICOSTRUZIONE CAPELLI SHAMPOO 100ml + MASK 100ml SPRAY100 ml € 24.00 in stock 7 new from €18.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features KIT COMPLETO TRATTAMENTO CHERATINICO RISTRUTTURANTE

BOTOX TRATTAMENTO CAPELLI: SIERO RISTRUTTURANTE + COLLAGENE E CHERATINA PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERE € 10.88

€ 5.09 in stock 5 new from €5.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 7121 Is Adult Product Size 1 Unità (Confezione da 1)

Alfaparf Keratin Therapy Lisse Design Mask 500ml € 21.88 in stock 15 new from €17.42

Free shipping

Amazon.it Features Prodotto creato per soddisfare tutte le esigenze

Gamma affidabile

Facile da utilizzare

Ottimo prodotto

Prodotto pratico

Ezero Keratina per Capelli Trattamento - Ricostruzione Capelli Crespi - Trattamento Ristrutturante Capelli Professionale - Prodotti per Capelli - Trattamento Capelli alla Keratina - Vegano € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping

Amazon.it Features BENEFICI: grazie a questo trattamento cheratina per capelli ad azione rapida donerai ai tuoi capelli non solo una profonda idratazione, ma anche una bellissima stiratura ricostruendo la struttura della cheratina danneggiata dai prodotti chimici.

NATURALE: questo trattamento capelli danneggiati contiene oli, principi attivi vegetali e aminoacidi ad effetto anti-crespo senza parabeni, siliconi e formaldeide. Prodotto professionale per parrucchieri.

PROPRIETÀ: questo trattamento a base di cheratina per capelli danneggiati rigenera i capelli danneggiati dall'uso di prodotti termici o chimici riparandoli e restituendo loro un aspetto sano. È indicato per ridare corpo, vitalità, morbidezza e idratazione profonda ai capelli trattati.

MODO D'USO: indicato per capelli normali, secchi e molto secchi e per capelli danneggiati. 1. Lavare con lo shampoo alla cheratina e risciacquare; 2. Applicare la maschera da metà lunghezza alle punte e risciacquare; 3. Applicare la crema sui capelli bagnati senza risciacquare.

CONTENUTO: gamma completa 3 step EzeKeratine (1. cheratina shampoo 300 ml; 2. cheratina maschera 300 ml; 3. crema capelli lisciante senza risciacquo 100 ml) al profumo di agrumi. Prodotto fabbricato nell'Unione Europea con i più alti standard di esigenza e qualità.

Alama Professional Repair Miracle Fluid 5In1, 250ml € 6.50 in stock 7 new from €6.50

Free shipping

Amazon.it Features Miracle fluid 5in1 ristrutturante capelli danneggiati e sfibratirestructuring miracle fluid 5in1

0% sles0% parabeni - parabens

Con cheratinawith keratin

Italian professional quality

Made in italy

Kativa - Stiratura Brasiliana Senza Piastra - Formula con Cheratina e Cupuacu per Capelli Rovinati - Senza Formaldeide e Solfati- Confezione con Shampoo, Maschera Lisciante e Balsamo € 15.50

€ 8.99 in stock 5 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trattamento professionale completo per stiratura brasiliana in modo facile, veloce e pratico, senza l'uso della piastra

Ripara e protegge i capelli danneggiati, grazie alla formula arricchita con cheratina e cupuacu

L'effetto lisciante ha una durata di 30 giorni e si attiva ogni volta che usi il phon per asciugare i capelli

Oltre a lisciare e stirare i capelli, i prodotti hanno un effetto anti crespo

Il set contiene: shampoo e conditioner post stiratura, maschera lisciante con crema lisciante, guanti monouso e istruzioni

Plife Keratimask Kit Liso Brasileño ( Kit Retail ) € 9.99

€ 8.99 in stock 4 new from €8.99

Free shipping

Amazon.it Features Senza formole: trattamento lisciante professionale per uso casalingo senza formole; sviluppato con la tecnologia hyaluron system a base di acido ialuronico e cheratina, che garantisce un'efficacia totale e una durata fino a 12 settimane

Risultati a lungo termine: riduce l'effetto crespo riparando la fibra capillare, lasciando i capelli completamente lisci senza doverli stirare. Dona morbidezza e lucentezza ai capelli

Idratazione: aiuta ad aumentare il livello di idratazione nella struttura capillare e lisciare i capelli più a lungo; trattiene ed equilibra l'umidità lasciando capelli docili, luminosi e senza crespo

Contenuto della confezione: la confezione contiene uno shampoo per la pulizia profonda da 30 ml, un trattamento lisciante da 150 ml, uno shampoo per la pulizia riparatrice da 30 ml e un balsamo da 30 ml; oltre alle istruzioni, un pennello e un guanto

Facile da usare: è facile e sicuro da usare a casa; in pochi passi, avrete capelli lisci e setosi con un aspetto professionale per molto tempo; adatto a tutti i tipi di capelli e senza crudeltà READ Miglior Orecchini Uomo Croce: le migliori scelte per ogni budget

