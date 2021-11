Home » Recensione del prodotto Miglior Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Videocamera Sorveglianza Esterno Wifi e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



ieGeek Telecamera WiFi Interno / Esterno Batteria 10000mAh Senza Fili, FHD 1080P Telecamera di Sicurezza con Rilevamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Compatibile con SD/Cloud € 99.00

€ 69.99 in stock 4 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Senza Fili 100% e 10000mAh Batterie Ricaricabili】È dotata delle batterie con 10000 mAh professionalità utilizzate sulle auto Tesla e non è necessario tirare alcun cavo o praticare fori e la telecamera wifi esterno senza fili può essere utilizzata con il iegeek pannello solare (non incluso), non preoccuparti di toglierla per caricare

【Rilevamento del Movimento PIR e Avvisi in Tempo Reale】Il fotodiodo integrato supporta le notifiche di avviso istantanee (in 0.2s - 3 s), potresti anche regolare il livello di sensibilità di rilevamento tra 1-10 e persino personalizzare il piano di allarme e l'intervallo di allarme per ridurre i falsi allarmi

【1080P HD e Visione Notturna a Infrarossi Automatica e Grandangolo 130 °】 Adottando il nuovissimo chip HiSilicon di alta fascia ed il sensore SONY e 3 LED IR, rileverà automaticamente la luce ambientale e passano alla modalità notturna per una visione al buio fino a 65 piedi (20 m). L’obiettivo grandangolare di 130 gradi ti consente di monitorare un ambiente molto ampio. Questa telecamera esterna wifi offre immagini e video cristallini indipendentemente dalle condizioni atmosferiche

【Audio Bidirezionale e Video in Tempo Reale】La telecamera wifi esterno ha un microfono ed un sistema di altoparlanti integrati e può fare un video talk in tempo reale con chi si trova davanti alla telecamera in qualsiasi occasione e situazione tramite l’app (funzione interfono)

【Grado di Protezione IP65】La telecamera wi-fi esterno adotta il design del vuoto, tutte le parti importanti sono protette da doppi strati. Rispetto ad altre videosorveglianze che hanno solo un singolo strato di prestazioni impermeabili, migliora la capacità di lavorare correttamente in tutte le condizioni atmosferiche come forti piogge, forti nevicate e luce solare diretta

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa € 44.90

€ 39.90 in stock 37 new from €39.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Video ad altissima definizione - FHD 2304 x 1296, registra ogni immagine con una definizione cristallina da 3 MP

Rete cablata o wireless - Collega la videocamera alla rete tramite Ethernet o WiFi per un'installazione più flessibile

Visione notturna avanzata - Fornisce una distanza visiva fino a 30 m anche nell'oscurità totale

Rilevamento movimento e notifiche - Ti avvisa quando la videocamera rileva un movimento

Allarme sonoro e luminoso - Attiva effetti luminosi e sonori per spaventare i visitatori indesiderati

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 1 videocamera € 99.99

€ 54.99 in stock 11 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi.

Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse).

Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia.

Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l'audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor (la funzione Live View non è costantemente attiva).

Telecamere Senza Fili da Esterno, G-Homa Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Colore Visione Notturna/Audio a 2 Vie/1080P/Movimento PIR/sirena/intelligente AI/Impermeabile IP65 (2021 Aggiornato) € 59.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Visione chiara diurna e notturna a colori] G-Homa videocamera sorveglianza interno wifi adotta la luce a doppia sorgente, ha aggiornato la qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione, vede fino a 33 piedi di distanza al buio. Una grande visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale proteggono la tua casa. Il nostro telecamera wifi esterno è approvato da FCC、CE e RoHS.

[Smart AI - Riconoscimento uomo/animale domestico/veicolo/pacco] Telecamera esterno con rilevamento del movimento intelligente AI può creare 3 zone di privacy di rilevamento personalizzate, persona rilevata, veicolo, pacco e animali domestici, ridurre fastidiosi falsi allarmi. Ricevi solo le notifiche istantanee che ti interessano! Smart crea il tuo telecamera wifi in Long Standby.

[Audio bidirezionale + allarme sonoro Spotlight -Auto / Manuale] Il wifi wireless telecamere wifi interne supporta vedere, ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ti trovi sull'APP del telefono cellulare. Il nostro telecamere videosorveglianza con cloud storage gratuito e condivisione familiare, forte protezione della privacy! È importante sottolineare che può allarmi a distanza sul telefono, molto utile per avvertire la persona sospetta. Più sicurezza!

[Notifica video aggiornata + rilevamento del movimento] - Non ti preoccupare di perdere nessun momento importante. G-homa telecamera wifi interno ha un sensore PIR ottimizzato. Quando viene rilevato un movimento umano, l'app della fotocamera invierà una notifica video al telefono, seguirà il movimento e registrerà ogni singolo movimento compiuto dall'intruso.

✔ 100% SODDISFAZIONE: più facile da connettere, wireless, veloce, facile da connettere APP e installare, configurati in pochi minuti. È possibile installare saldamente l'IP65 Waterproof telecamere da esterno in esterni e interni, telecamera batteria funzionerà perfettamente in caso di pioggia battente, sole cocente, neve pesante. Se hai domande sul prodotto che hai ricevuto, faccelo sapere senza esitazione. Faremmo del nostro meglio per aiutarti e migliorare le tue esperienze di acquisto.

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa € 79.99

€ 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Visione Notturna a Colori con Smart Spotlight】- La telecamera CTQ3N 1080p può monitorare attivamente al buio in bianco e nero e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento umano. Scegli tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento umano).

【Rilevamento Intelligente delle Persone】- l'algoritmo IA integrato non richiede un abbonamento aggiuntivo e consente a telecamera CTQ3N di identificare l'attività umana per garantire che gli avvisi siano rilevanti per la sicurezza della tua casa.

【Zone e Notifiche di Rilevamento del Movimento Personalizzabili】- Disegna zone specifiche all'interno del campo visivo della videocamera in cui desideri rilevare l'attività. Quando viene rilevata l'attività, riceverai una notifica in tempo reale.

【Ascolta cosa sta succedendo】- Il microfono incorporato con eliminazione del rumore registra un audio chiaro fino a 5 metri di distanza. Ora puoi ascoltare e vedere cosa sta succedendo nel tuo cortile, indipendentemente da dove ti trovi.

【Opzioni di archiviazione multipla】- Ogni telecamera di sicurezza WIFI EZVIZ è dotata di uno slot per schede MicroSD che supporta fino a 256 GB. Se è necessario un backup aggiuntivo, sono disponibili anche opzioni di archiviazione cloud basate su abbonamento ma non obbligatorie. (Scheda SD venduta separatamente)

ieGeek Telecamera Wifi Esterno 1080P FHD Videocamera sorveglianza Wi-Fi Interno con Rilevazione di Movimento, Visione Notturna 25m, Audio Bidirezionale, Compatibile con Scheda SD € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Visione notturna 1080P Full HD 25m & Impermeabile IP66】La telecamera di sorveglianza per esterni iegeek ha 18 luci LED a infrarossi incorporate per fornire una qualità video Full HD 1080P diurna e notturna. Quando la luce è attenuata, la telecamera passa automaticamente alla modalità di visione notturna e la distanza visibile può raggiungere i 25 m (82 piedi).Funzione impermeabile IP66, indipendentemente dall'ambiente in cui la telecamera esterna può registrare video 24 ore al giorno.

【Doppia Antenna Wifi 4dBi Migliorata & Connessione più stabile】Rispetto ad un'antenna Wi-Fi 3dBi separata, la sua connessione Wi-Fi è più stabile. Non devi preoccuparti che la videocamera perda la connessione Wi-Fi e puoi guardare i video della videocamera ovunque. Nella confezione è presente un manuale di istruzioni in italiano e puoi completare facilmente la connessione wifi della videocamera entro 2-5 minuti.

【Rilevamento del Movimento e Notifica APP】Quando viene rilevato un movimento (il rilevamento umanoide PIR non è supportato), viene inviata una notifica di allarme al telefono e può anche essere impostato un allarme per spaventare il ladro. È possibile impostare l'area di rilevamento del movimento e la sensibilità nell'APP CamHipro per ridurre i falsi allarmi. Le telecamere di sorveglianza wireless per esterni supportano anche le notifiche e-mail.

【Monitoraggio remoto PC / APP / Ipad e memoria SD card 】Supportano la connessione simultanea a PC, telefono cellulare e tablet. Puoi guardare video in tempo reale o riprodurre e scaricare video su più dispositivi. La telecamera wireless supporta l'archiviazione su scheda SD / NVR / FTP. Supporta anche il protocollo di rete RTSP / ONVIF e si connette ad altri software o dispositivi di archiviazione di terze parti. Una garanzia di 1 anno è fornita da un team di professionisti.

【Chiaro Audio Bidirezionale】Il microfono e l'altoparlante incorporati rendono chiaro il suono del video registrato. Attraverso la funzione intercom dell'APP CamHipro, puoi parlare con la persona davanti alla telecamera IP esterna ovunque. La fotocamera supporta il rilevamento del suono e la notifica del rilevamento del suono in tempo reale. Non importa dove ti trovi, puoi cogliere qualsiasi suono sospetto.

Telecamera wifi esterno con Visione Notturna a Colori, Ctronics 1080p PTZ Zoom Digitale IP Videocamera di Sorveglianza con Pan 355° e Tilt 90°, Auto Tracking, Rilevazione Umana, Audio Bidirezionale € 79.99 in stock 1 new from €79.99

1 used from €74.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Visione Notturna a Colori fino a 25m]: Questa videocamera di sorveglianza Wi-Fi ha due modalità di visione notturna: quella a colori e quella ad Infrarossi. Grazie al design della doppia tipologia di sorgente luminosa, che comprende 4 fari riflettori e 5 luci Infrarosse, questa videocamera di sorveglianza domestica è capace di mostrarti immagini brillanti e con colori vivaci anche nell'oscurità totale. La visione notturna è garantita fino ad un massimo di 25m.

[Auto-Tracking]: Questa telecamera di sicurezza Wi-Fi ha una funzione integrata di tracciamento automatico dei movimenti umani, offrendoti una migliore visuale del soggetto ed una protezione più completa. Quando tu o qualsiasi altra persona passa davanti all'angolo di ripresa della videocamera, questa si sposterà verso la persona che sta camminando, ruotando l'inquadratura dell'immagine affinché essa rimanga al centro dell'attenzione.

[Audio Bidirezionale e Rilevazione Umana]: Il microfono e l'altoparlante integrati nella videocamera ti consentono di comunicare meglio con la tua famiglia, ovunque ti trovi. Quando la funzione di rilevazione umana è attiva e vengono rilevati il contorno e le sembianze di una forma umana, che ti avviserà di un possibile intruso nella tua proprietà. Altri oggetti o animali in movimento davanti alla videocamera, come insetti, pioggia o vento, non verranno rilevati e notificati dalla videocamera.

[Pan di 355°, Tilt di 90° e Impermeabilità IP66]: Grazie al movimento orizzontale di 355° e quello verticale fino a 90°, potrai controllare da remoto la rotazione della videocamera di sorveglianza tramite Wi-Fi, per controllare ogni angolo interno o esterno direttamente dal tuo smartphone. Questa videocamera di sorveglianza per esterni è dotata di una struttura protettiva con un grado di impermeabilità IP66, progettata per un utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse.

[Archiviazione su Scheda SD e Accesso da Remoto]: Questa telecamera domestica CCTV per esterni è compatibile con il sistema ONVIF/NVR e supporta i sistemi operativi più diffusi, come Android, iOS e Windows. La videocamera può essere facilmente monitorata tramite l'app gratuita "Ctronics". Sono supportate schede di memoria SD fino a 128GB e fino a 16 angolazioni configurabili. L'archiviazione sulla scheda SD ti consente di visualizzare le registrazioni da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. READ Miglior Olio 31 Erbe: le migliori scelte per ogni budget

ieGeek Telecamera Wi-Fi Interno/Esterno Senza Fili con 10400mAh Batteria, FHD 1080P Videocamera di Sorveglianza, Rilevazione PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Compatibile con Scheda SD/Cloud € 109.99

€ 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Aggiornata Batteria con 10400mAh e 100% Senza Fili】Batteria al litio ricaricabile da 10400mAh incorporata, può essere installata all'esterno con il set di viti in dotazione. Non è necessario posare alcun filo o praticare fori superflui, non occorre preoccuparsi dell'alimentazione e del cavo ethernet. La telecamera può essere utilizzata con il ieGeek pannello solare (non incluso) che può caricare la telecamera automaticamente quando il sole è pieno, non preoccuparti di toglierla per caricarla.

【Due Antenne Esterne da 4dB e Rilevazione PIR】La telecamera wi-fi esterno senza fili utilizza 2 antenne orientabili per un segnale più forte e stabile. Quando il sensore PIR (Passive InfraRed) rileva il movimento di un corpo umano riconoscendone la temperatura, la telecamera wifi, tramite l'applicazione CloudEdge, invia un messaggio di allarme al telefono e registra l'evento.

【 1080P Full HD e Visione Notturna a 20 Metri】La telecamera di sorveglianza wifi è dotata del nuovissimo chip HiSilicon di alta fascia e del sensore di immagine CMOS SONY da 1/3 di pollice che fornisce una migliore stabilità e definizione di immagini e video. I 4 LED IR rilevano la luce ambiente e commutano automaticamente la modalità diurna in notturna, garantendo anche al buio la visibilità fino a 20 m. Il grandangolo di 130 gradi consente la videosorveglianza di spazi molto ampi.

【Audio Bidirezional e Impermeabilità IP65】La telecamera wifi da esterno ha un microfono e un sistema di altoparlanti integrati che permettono conversazioni bidirezionali ad alta fedeltà in ogni situazione. Tramite il pulsante virtuale presente nell’app CloudEdge, è possibile utilizzare la funzione interfono e colloquiare con chi è davanti alla telecamera.

【Archiviazione SD/Cloud e Facile Scansione】Due metodi di archiviazione: scheda SD (max 128GB) / cloud (gratuito i primi 7 giorni). Scarica l'app "CloudEdge" da Google Play o Apple Store, esegui la scansione del QR Code per connettere il telefono alla telecamera.

Telecamera Wi-Fi Esterno Batteria 10400mAh Senza Fili con Solare Pannel, ieGeek WiFi Videocamera Sorveglianza, PIR e Rilevamento del Movimento, Visione Notturna 20m, IP65 Impermeabile € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alimentata da pannello solare e batterie ricaricabili】La ieGeek telecamera wifi esterno batteria senza fili contiene batterie ricaricabili da 10400 mAh ed è dotata di pannello solari per un'installazione rapida e wireless. Quando la batteria è scarica, l'APP Cloudege invierà una notifica di batteria scarica per ricordarti di caricare e la batteria può durare circa 1-2 mesi dopo una carica completa.

【Visione notturna HD e Connessione WiFi Stabile】Fornisce la stessa immagine chiara giorno e notte. La distanza di visione più lontana è di 20 m e il campo visivo grandangolare di 130° consente di vedere l'ambiente circostante in tutte le direzioni e la potenza del segnale raggiunge il 70%-88%. Dopo aver collegato la telecamera, l'APP rileverà la potenza del segnale intorno a te e si consiglia di installarla nella migliore posizione di monitoraggio con un segnale forte.

【Rilevamento del Movimento Umanoide PIR e Audio Bidirezionale】La telecamera wifi esterno batteria di sorveglianza può personalizzare i livelli di sensibilità 1-10 nell'APP per ridurre i falsi allarmi; una volta rilevato il movimento, l'APP invierà le notifiche sul telefono. Puoi visualizzare da remoto cosa è successo nell'APP in tempo reale e gestirlo in tempo. Microfono e altoparlante integrati, la chiamata è più chiara e fluida.

【Custodia in metallo Impermeabile IP65】La robusta custodia in metallo della telecamera della batteria di sorveglianza può resistere alla temperatura ambiente da -13 ° F a 140 ° F (da -25 ° C a 60 ° C), risolvendo l'installazione esterna a causa di danni causati dall'acqua o problemi della fotocamera ad alta temperatura.

【Protezione dalla crittografia della privacy】La telecamera WiFi esterno wireless di sicurezza supporta 2 modi per archiviare i tuoi video. La scheda Micro SD (non inclusa, supporta 2 GB-128 GB) è comoda, Cloud Storage è più privato e ha più spazio di archiviazione. Ognuno di essi utilizza la crittografia a livello di banca dei tuoi dati per proteggere le tue registrazioni e l'accesso remoto.

Telecamera Spia, 1080P HD Telecamera Nascosta Wifi Senza Fili Microcamera per Casa Lunga Durata Batteria Mini Videocamera Sorveglianza Interno con Visione Notturna Rilevamento di Movimento € 52.99

€ 37.49 in stock 2 new from €37.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ◆ [Sei preoccupato?] Con la tua vita così impegnata quante ore al giorno trascorri con la tua famiglia? Quando non ci sei ti mancano spesso la tua famiglia e i tuoi animali? Vorresti sapere se il tuo bambino sta piangendo? O se la tata è pigra? Ti preoccupi per la loro sicurezza? Vuoi davvero sapere cosa sta accadendo in casa?

◆[È facile e ti aiuteremo!] Capiamo bene le tue preoccupazioni, perché ad ognuno di noi stanno a cuore i propri affetti e vogliamo prenderci cura della loro felicità e della loro sicurezza! Basta acquistare la microcamera AOBOCAM e potrai stare tranquillo: non importa quanto tu sia lontano o quanto tempo resterai fuori casa. Possiamo aiutarti a realizzare il tuo desiderio di vedere i tuoi bimbi, animali domestici e genitori anziani sempre e ovunque, e proteggere la sicurezza della tua famiglia.

◆ [ dimensioni contenute, ampio uso] Questa è la telecamera di sicurezza Wi-Fi più piccola al mondo: misura solo 1,3 pollici, è facile da nascondere e difficile da scoprire da parte di terzi. Si tratta di un dispositivo wireless. È molto semplice da configurare e installare. Grazie al suo potente magnete è possibile fissare il dispositivo a varie superfici. Potrai anche guardare video in diretta e ascoltare il suono da remoto tramite l’APP direttamente sullo smartphone.

◆[Perché le immagini della telecamera nascosta AOBOCAM sono le più nitide] Abbiamo un team di ricerca e sviluppo tecnico all’avanguardia, specializzato in algoritmi intelligenti. Rispetto ad altre fotocamereosul mercato, la telecamera wifi AOBOCAM può catturare dettagli dell’immagine migliori nelle stesse condizioni pur con la stessa quantità di pixel. Sono presenti 6 led infrarossi ad alta . la visione sarà nitida anche nell’oscurità più profonda!

◆[Perché la batteria della telecamera spia AOBOCAM ha il tempo di standby più lungo] La spy cam AOBOCAM è dotata di una batteria al litio ad alta capacità da 1500 mAH con un tempo di standby fino a 6 ore. Mentre la durata della batteria di altre fotocamere è di soli 30 minuti . Non Dovrai preoccuparti che i ladri provino a tranciare i cavi dell’alimentazione della nostra microcamera al fine di rubare in casa: Anche in caso di interruzione di corrente,infatti, monitorata come di consueto.

ieGeek 360° PTZ Telecamera Wi-Fi Esterno con Batteria 15000mAh Senza Fili, 1080P Videocamera Sorveglianza con Pannello Solare, Rilevazione PIR, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Audio a 2 Vie € 139.99 in stock 2 new from €139.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Flexible Pan Tilt & 360° Copertura】Grazie alla rotazione orizzontale a 355° e alla rotazione verticale a 120° e 4X digital zoom, la telecamera Pan and Tilt wifi per esterni garantisce una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda; e monitora ogni angolo della tua casa o del tuo negozio e nessun angolo morto di monitoraggio.

【Alimentazione a Pannello Solare & 100% Senza Fili】 La telecamera wifi esterno senza fili con pannello solare e batterie ricaricabili da 15000 mAh aggiornate garantiscono il potere eterno. Non è necessario tirare cavi o praticare fori e preoccuparti di rimuoverla per caricarla.

【1080P HD & Visione Notturna 】La telecamera PT con pannello solare è dotata di sensore di colore CMOS 1/3, che fornisce immagini e video cristallini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. 4 luci IR rilevano automaticamente la luce ambientale e passano alla modalità di visione notturna, la distanza del monitor è fino a 15m.

【Rilevamento del Movimento PIR Intelligente】La telecamera wifi esterna batteria rileva in modo intelligente il movimento delle persone in tempo reale; quando rileva le persone, sarai avvisato in modo immediato. Potresti anche regolare il livello di sensibilità di rilevamento tra 1-10 e persino personalizzare il piano di allarme e l'intervallo di allarme per ridurre i falsi allarmi.

【Connessione WiFi Stabile & IP65 Impermeabile】Le doppie antenne 4DBI conferiscono alla telecamera sorvegliaza pt una ricezione di rete più forte e più stabile rispetto ad altre telecamere. Il design impermeabile IP65 può impedire completamente l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua. Può funzionare in modo impeccabile, indipendentemente da forti piogge o esposizione al sole. La temperatura di funzionamento standard dovrebbe essere compresa tra -20 °C e 50 °C.

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d'Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa € 99.99

€ 70.00 in stock 1 new from €70.00

43 used from €57.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ALTA RISOLUZIONE 1080P E VISIONE NOTTURNA FINO A 30 M: Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna ottima fino a ben 30 m di distanza

ALLARME CON SIRENA E LUCE STROBOSCOPICA: La telecamera da esterna ezTube controlla le aree importanti della tua casa 24/7, una volta che viene rilevato un movimento, inizia a registrare automaticamente e viene inviata una notifica sul vostro mobile

AUDIO BIDIREZIONALE DI QUALITA’ Hi-Fi: La telecamera da esterno con il suo algoritmo di riduzione dei disturbi, filtra il rumore di sottofondo, offrendo così un' ottima qualità della voce

PROTEZIONE IP66 DA POLVERI & LIQUIDI: Grazie alla certificazione IP66, l’IP camera outdoor EZVIZ assicura un’elevata protezione dalle varie situazioni climatiche, quali pioggia, sole o neve, assicurando un utilizzo duraturo

COMPATIBILE CON SMART HOME: Questa telecamera WiFi WiFi può essere controllata da Alexa attraverso Echo Show, con l’assistenza vocale, può anche essere collegata ad altri sistemi smart home come Google Home o IFTTT e mantenere ogni cosa sincronizzata

Telecamera Wi-Fi Esterno senza fili,1080P Batteria telecamera esterno ,videocamera sorveglianza esterno wifi con impermeabile IP65, visione notturna, rilevamento del movimento, audio bidirezionale € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【100% wireless e lunga attesa】 Poiché la nostra telecamera wifi esterno è wireless, può essere installata facilmente in meno di cinque minuti senza strumenti complicati. Combinando i vantaggi del rilevamento intelligente del movimento PIR, la telecamera esterno batteria può normalmente funzionare per 1-6 mesi. (Promemoria: caricare completamente la batteria quando la si utilizza per la prima volta.)

【Rilevamento movimento PIR e avviso in tempo reale】 Le nostre telecamere da esterno wifi sono dotate di un sensore di movimento.Quando viene rilevato un movimento umano, la telecamera invierà una notifica di avviso al tuo smartphone. La regolazione del livello di sensibilità di rilevamento delle telecamere senza fili da esterno può anche aiutarti a rimuovere l'80% dei fastidiosi falsi positivi.

【1080P HD e Visione Notturna a Infrarossi Automatica e Grandangolo 130°】 La nostra telecamera esterna ha una qualità dell'immagine ad alta definizione 1080P.Il sensore all'interno della telecamera da esterno rileverà automaticamente la luce ambientale e passerà alla modalità notte, La capacità di visione Notturna può raggiungere fino a 32 piedi (10 m) e l'obiettivo grandangolare da 130° consente di monitorare un ambiente più ampio.

【2 Vie Audio e waterproof】 telecamera esterno wifi microfono e altoparlante integrati, supporta chiamate audio bidirezionali in tempo reale. Puoi utilizzare l'APP per avvisare i ladri, bloccare i visitatori alla porta o comunicare direttamente con la famiglia o gli amici. Questa telecamera wi-fi esterno batteria supporta la resistenza all'acqua IP65 e può funzionare a basse temperature da -4°F a 122°F.

【Miglioramento del segnale e servizio post-vendita intimo】 La possibilità di connettersi al WI-FI è molto stabile (2.4GHz), facile da configurare l'archiviazione su scheda SD, Ogni ip camera è dotata di uno slot per schede MicroSD. Se hai domande sul prodotto, ti preghiamo di contattarci.

Telecamera Videosorveglianza WiFi Interno/Esterno Senza Fili con Batteria, HD 1080P Videocamera di Sorveglianza, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Allarme Sonoro e Luminoso € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【100% Wireless & Easy Installation】Questa telecamera di sorveglianza wireless è dotata di una propria batteria, che può essere caricata dal cavo adattatore del telefono, e stabilisce una connessione per la telecamera al telefono tramite WIFI, nessun cavo o cavo di rete è necessario, può essere installato e collegato al telefono in pochi minuti (compatibile con android/IOS), plug and play.

【Full HD 1080P & SD Storage & Cloud Storage】La telecamera di sorveglianza ricaricabile dispone di un obiettivo da 2 MP con risoluzione 1920 * 1080 HD per un'immagine più chiara. È dotato di uno slot per schede SD e supporta schede SD fino a 128G (scheda SD non inclusa), oppure è possibile utilizzare il servizio cloud del programma per caricare video o immagini (questa funzione è un'opzione a pagamento).

【Rilevamento intelligente PIR & Allarmi acustici e visivi】La telecamera è dotata di rilevamento del movimento umano PIR e se si imposta un allarme nel programma, invierà un avviso al tuo telefono cellulare quando la telecamera rileva una persona. E la telecamera è dotata di luci lampeggianti e di un allarme sonoro per spaventare gli estranei con cattive intenzioni.

【Audio bidirezionale & Visione notturna a colori】La telecamera è dotata di un microfono e un altoparlante che permette di parlare con la persona di fronte alla telecamera, agendo come un citofono e sostituendo il campanello. Al buio, l'immagine è in bianco e nero, ma una volta rilevato il movimento umano, si illumina e dà un'immagine a colori, rendendo l'immagine più chiara e vivida.

【Servizio post-vendita】 Se avete domande sul prodotto, contattateci, abbiamo un team di professionisti per risolvere per voi. Se il prodotto è danneggiato o se il prodotto non soddisfa le vostre aspettative, lo restituiremo per voi. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti il miglior servizio di qualità.

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d'allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile con Alexa € 99.99

€ 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【ALLARME CON SIRENA E LUCE STROBOSCOPICA】La telecamera Wi-Fi da esterna EZVIZ controlla le aree importanti della tua casa 24/7. Una volta che viene rilevato un movimento, inizia a registrare automaticamente e viene inviata una notifica direttamente sul vostro dispositivo mobile. Al rilevamento, la telecamera attiva una forte sirena ed emette una luce stroboscopica per impaurire gli intrusi. Puoi decidere in ogni momento di abilitare e disabilitare il sistema d’allarme manualmente.

【ALTA RISOLUZIONE 1080P & VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI FINO A 30M】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera da esterno permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza.

【AUDIO BIDIREZIONALE DI QUALITA’ Hi-Fi】La telecamera da esterno con il suo algoritmo di riduzione dei disturbi, filtra il rumore di sottofondo, offrendo così una migliore qualità della voce.

【PROTEZIONE IP66 DA POLVERI & LIQUIDI】Grazie alla certificazione IP66, l’ip camera outdoor EZVIZ garantisce un’elevata protezione dalle varie situazioni climatiche, quali pioggia, sole o neve, assicurando un utilizzo duraturo.

【COMPATIBILE CON SMART HOME】Funziona con ALEXA! Questa telecamera Wi-Fi può essere controllata da Alexa attraverso Echo Show, con l’assistenza vocale. Può anche essere collegata ad altri sistemi smart home come Google Home o IFTTT e mantenere ogni cosa sincronizzata. READ Miglior Scarpiera In Plastica: le migliori scelte per ogni budget

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) € 39.90

€ 29.99 in stock 46 new from €20.99

1 used from €28.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Hai difficoltà nella configurazione? puoi risolverlo facilmente guardando il video di unboxing e configurazione pubblicato da tp-link in questa pagina

Video di alta qualità: visione notturna fino a 8 metri, risoluzione 1080p per immagini nitide e chiare; ottieni una visione dettagliata della stanza - movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114°

Rilevazione movimento e notifiche istantanee: ricevi istantaneamente notifiche push dall'app quando viene intercettato un movimento; tp-link ha anche fornito una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico

Allarme acustico e luminoso integrato: innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati

Two-way audio: audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera

Telecamera WiFi Esterna,Sibosz FHD 1080P Videocamera di Sorveglianza , Visione Notturna, IP66 Impermeabile, audio bidirezionale, Rilevamento del Movimento € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Immagine Full HD 1080P e Visione notturna Colore】 Con una risoluzione HD da 1920x1080 pixel e una visione notturna da 50m, la telecamera PTZ per esterni offre immagini nitide giorno e notte.Una rotazione di 350 ° in orizzontale e 93 ° in verticale e la risoluzione di 1080P HD offrono una buona qualità dell'immagine e una visione piuttosto ampia.

【Rilevazione del movimento】 Quando viene rilevato un movimento, viene automaticamente salvato sulla scheda Micro SD.Lo slot per schede SD esterno è facile da usare ed espande le opzioni di memoria. Supporta micro SD card, max 128G. (non fornito)

【Audio bidirezionale】Il microfono e l'altoparlante integrati nella telecamera PTZ esterna consentono di comunicare con i visitatori o di prevenire gli intrusi emettendo allarmi dissuasivi. Visione notturna migliorata con 4 luci a LED a infrarossi fino a 50 m, 4 pezzi di luci LED bianche fino a 50 m, anche in ambienti bui.

【IP66 Impermeabile】 Questa telecamera di sorveglianza è robusta e abbastanza solida da resistere alle intemperie esterne (-4 ℉ ~ + 140 ℉), garantisce prestazioni eccellenti quando viene utilizzata per il monitoraggio di interni / esterni.

【Facile installazione e Accesso Remoto】 Facile installazione WiFi. Configurazione rapida tramite iOS e Android(App: Tuya Smart), accesso e controllo da remoto per la visualizzazione in tempo reale e le registrazioni. Con la telecamera PTZ Wireless Outdoor Surveillance, ovunque tu sia, puoi prenderti cura di tuo figlio, animale domestico e cortile da casa, sempre e ovunque.

EZVIZ C8C Telecamera WiFi da Esterno 1080p Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360 °,con Visione Notturna Fino a 30 m,AI, Impermeabile € 109.99

€ 92.36 in stock 41 new from €92.00

4 used from €75.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Vedi ancora più lontano: C8C è la prima telecamera Pan&Tilt WiFi per esterni di EZVIZ, una svolta particolare che combina un design raffinato con funzionalità complete; catturando più dettagli rispetto alle normali telecamere per esterni, questa telecamera offre una protezione affidabile e completa per esterni

Visione dettagliata e completa: Questa telecamera acquisisce video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la ottima chiarezza

Copertura a 360°: L’ambiente circostante è sorvegliato in modo completo con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera C8C offre una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

Rilevamento di persone attivato da AI: Intelligenza elevata; quale aggiornamento rispetto al semplice rilevamento dei movimenti, l'algoritmo AI incorporato rileva in modo intelligente il movimento delle persone in tempo reale; quando le persone entrano nella tua area di rilevamento personalizzata, sarai avvisato in modo immediato

Visione notturna intelligente: In questa modalità, la telecamera C8C passa automaticamente dal monitoraggio in bianco e nero a quello a colori, attivando i faretti alla rilevazione di persone in movimento; il video di allarme sarà registrato completamente a colori, con tutti i dettagli necessar; questo sì che è smart

Telecamera Wi-Fi Esterno ieGeek 360° PTZ WiFi Videocamera Sorveglianza con 1080P Visione notturna a colori, Tracciamento Automatico, IP66 Impermeabile, Rilevamento del movimento, Audio bidirezionale € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tracciamento Automatico Oggetti in Movimento】La iegeek telecamera wi-fi esterno può ruotare di PTZ 355° in orizzontale e di 90° in verticale. Quando viene rilevato un oggetto in movimento, può tracciare automaticamente la traiettoria del movimento e registrare e monitorare continuamente ogni angolo della casa per 24 ore.

【1080P Visione Notturna a Colori】Le tre modalità di visione notturna a colori/infrarossi/intelligenti possono essere personalizzate nell'app CamHipro. La telecamera wifi esterno è dotata di 4 luci LED bianche e luci a infrarossi.Il sensore ad alte prestazioni può passare automaticamente dalla modalità giorno a quella notte e la distanza può raggiungere i 98 piedi/25 metri.

【Rilevamento del Movimento e Notifica APP】Quando sei a casa o fuori, una volta che la telecamera esterna wifi rileva un oggetto o un suono in movimento (il rilevamento umanoide PIR non è supportato), l'APP invierà la notifica per ricordarti di trovare e affrontare tempestivamente le situazioni anomale.

【Connessione Remota e Condivisione Multiutente】Anche se sei lontano da casa, puoi connetterti alla telecamera da esterno remoto e controllare la situazione in casa/fuori casa in tempo reale tramite l'APP. Non è necessario preoccuparsi di interrompere il segnale WiFi stabile. (Supporta WiFi 2.4G, non 5G)

【IP66 Impermeabile e Audio Bidirezionale】Il guscio in plastica di alta qualità ABS resistente alle alte temperature e impermeabile non è altro che metallo.Anche se è installato all'aperto, non c'è bisogno di preoccuparsi che la fotocamera venga danneggiata.Puoi parlare con la tua famiglia sempre e ovunque. Supporta la connessione a PC e telefono cellulare, supporta schede micro SD fino a 128 GB per archiviare immagini video.

Imou Telecamera WiFi Esterno, 4MP Videocamera sorveglianza da Esterno Telecamera di Sicurezza con Rilevamento Umano, Impermeabile IP67, Visione Notturna 30m, Compatibile con Alexa, 2,4g, Bullet 2C 4MP € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Altissima Definazione da 4MP & Visione Notturna Fino a 30M】Questa telecamera wifi esterno ha l’obiettivo grandangolare di 109 °, soddisfato una visione adatta durante il monitor, e della visione notturna infrarossa(fino a 30m) e gli immagini ad alta risoluzione in 2560Px1440P, visualizzato come in pieno giorno.

✅【Impermeabile IP67 & Connessione Wi-Fi stabile】Il grado protezione certificato per l’intrusione di corpi liquidi/solidi è IP67, la telecamera esterna wifi riesce a funzionare in condizioni da -30 a 60℃, resistente a intemperie come tempesta o neve. La distanza tra il router e la camera raggiunge fino a 15 metri nella casa. È compatibile solo con rete wifi da 2,4G, non supporta 5G.

✅【Rilevamento Umano】Con l'avanzato rilevamento intelligente del movimento, questa telecamera da esterno può distinguere le persone da altri oggetti. Possiamo ricevere notifiche più specifiche e sapere immediatamente cosa sta attivando gli avvisi con uno sguardo del tuo telefono.

✅ 【Opzioni di registrazione flessibili】Questa videocamera di sorveglianza supporta registrazioni continue, attivate dal movimento e programmate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I video di tutti questi 3 tipi di registrazione possono essere salvati sulla scheda microSD (fino a 256 GB, non inclusa) o nel cloud Imou.

✅【Facile configurazione & compatibilità con FTP / NVR】Questa telecamera IP esterna può essere utilizzata tramite l'APP IMOU LIFE o cliente PC, facile accesso tramite tre passaggi (connessione via cavo Ethernet o WLAN). Compatibile con NVR, si adatta perfettamente ai sistemi iOS / Android / Windows.

Telecamera Wi-Fi Esterno, Telecamera di Sorveglianza 1080P, IP66 Impermeabile, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento del Movimento, Compatibile con IOS/Android € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale metallico, IP66 impermeabile】 Questa telecamera wifi esterna 1080P è realizzata in lega di zinco-alluminio, resistente alle alte temperature, resistente al vento e alla neve, dotata di robustezza e duratura nel tempo. La telecamera adotta la tecnologia impermeabile IP66, anche in ambienti estremamente difficili, può mantenere immagini ad alta definizione e registrare chiaramente ogni fotogramma.

【Facile connessione, visione notturna HD 20M】 Bastano tre passaggi per collegare facilmente il dispositivo. Con la funzione di visione notturna a infrarossi ultra-sensibile, attraverso la luce del sensore a infrarossi di alta qualità 18 * 850nm, fornisce una migliore visione notturna ad alta definizione e una distanza di monitoraggio della visione notturna di 20 metri.

【Antenna 5Dbi, crittografia multipla speciale】 Questa telecamera wi-fi esterno senza fili utilizza un'antenna 5Dbi innovazione che rende la potenza del segnale doppia rispetto a quella di una normale antenna 3Dbi, rendendo così la connessione di rete più stabile. La crittografia video utilizza algoritmi speciali per proteggere efficacemente la tua privacy. Anche se la scheda di memoria viene persa, altre persone non saranno in grado di visualizzare i video.

【Dispone di due canali audio, rilevamento del movimento】 La videocamera sorveglianza ha un microfono e un altoparlante integrato, che consentono di comunicare con gli altri sempre e ovunque. Quando la telecamera rileva il movimento, ti ricorderà anche cosa è successo nel video attraverso l'APP( IPC 360 applicazione ), in modo da proteggere meglio la tua casa e la tua famiglia.

【Servizio post-vendita multifunzionale ed efficace】 Questa fotocamera ha molteplici funzioni come il rilevamento del movimento, l'archiviazione cloud, l'audio bidirezionale, la visione notturna 1080P e l'impermeabilità; inoltre, se avete domande sul prodotto, vi preghiamo di contattarci in tempo, ci impegneremo a fornirvi un servizio post-vendita soddisfacente.

ieGeek Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, 180° Pan FHD 1080P Telecamera Solare con Batteria 10000mAh, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Rilevazione Movimento PIR, 2 Vie Audio,Compatibile Cloud/SD € 139.99

€ 105.99 in stock 1 new from €105.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Flessibile 180° Rotazione Orizzontale】Grazie alla rotazione orizzontale di 180°, concedendoti esperienze ultra grandangolari che puoi controllare da remoto la rotazione della telecamera PTZ dal tuo smartphone. Con una sola questa telecamera wifi esterno, puoi monitorare facilmente cortile o giardino, ecc.

【10000mAh Grande Capacità & Pannello Solare Integrato & 100% Senza Fili】La telecamera wi-fi esterno senza fili con pannello solare e batterie ricaricabili da 10000mAh offre alla telecamera un tempo di lunga durata fino a 365 giorni. Non è necessario tirare cavi o praticare fori e preoccuparti di rimuoverla per caricarla.

【1080P FHD & 15M Visione Notturna】Dotata del nuovissimo chip HiSilicon e del sensore di colore 1/3 CMOS, la telecamera solare ti offre immagini e video FHD 1080P anche dal giorno o dalla notte. Grazie alla presenza di Led infrarossi può vedere fino a 15 metri. Switcher doppio filtro ICR, che cambia automaticamente da colore in bianco e nero migliorando drasticamente la qualità d'immagine in assenza di luce.

【Allarmi su Rilevazione del Movimento】Allarme movimento PIR integrato, quando viene rilevato il movimento e la telecamera wifi esterno può immediatamente inviare le informazioni di allarme all'app del telefono cellulare che suonerà come al ricevimento di un messaggio SMS. Inoltre ad ogni rilevamento salverà una foto e un filmato dell'evento sulla scheda di memoria. La rilevazione di movimento è settabile su vari livelli di sensibilità (1-10 livello) per adattarla ad ogni tipo d'installazione.

【Adatta ad Uso Esterno】Con modulo wifi ad alte prestazioni e antenna 4DBI wifi esterna, ricezione wifi più forte e alta stabilità anche in lontananza. Dispone di un impermeabilizzazione di grado IP65 che le garantisce protezione da pioggia e polvere e che quindi ne consente l'installazione anche in luoghi esposti alle intemperie. La telecamera esterna venendo con un sistema citofono, ora puoi parlare con le persone esterne attraverso la telecamera all'aperto proprio come su una telefonata.

Telecamera Wifi Esterno Full HD 1080P, SriHome Telecamera IP con Visione Notturn, 1080P PTZ IP Videocamera di Sorveglianza con Pan 350° e Tilt 90°, Rilevazione Umana, Audio Bidirezionale € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Angolo di visione e immagini eccellenti】 Ultra HD 2.0 Megapixel e diaframma automatico e zoom motorizzato 5X con visione notturna IR possono farti sperimentare dettagli ravvicinati impeccabili, fornendo video chiari e piacevoli sia di giorno che di notte. Proteggi la tua casa / ufficio / lavoro 7 * 24. Ne vorrai uno per l'ingresso del tuo cortile, garage, cortile sul retro e il tuo bellissimo giardino.

【Avvisi di rilevamento del movimento e audio bidirezionale】 Notifica push reale all'app del telefono o Invia e-mail con foto o quando viene rilevato un movimento, supporta anche la registrazione di video di allarme su scheda micro SD locale (128G Max) (non inclusa) .Questa telecamera ptz microfono e altoparlante integrati e adotta la tecnologia anti rumore, il suono fluente ti consente di confortare la persona amata.Puoi comunicare tra loro chiaramente ogni volta che vuoi.

【IP66 impermeabile e visione notturna】 Questa fotocamera è dotata di un design unico e custodia in stabile impermeabile di livello IP66.Può essere utilizzata per esterni anche sotto la pioggia, la neve e le intemperie. Ha anche superato CE, FCC. Test RoHs. Con la risoluzione FULL HD 1080P (1920 * 1080), offre video chiari e piacevoli sia di giorno che di notte.

【Plug & Play, compatibile con Onvif】 Seguendo il manuale passo passo, è abbastanza facile e veloce configurare questa telecamera wifi domestica in pochi minuti. Compatibile con Onvif. Nota: Wi-Fi a 5 GHz NON SUPPORTATO attualmente.

【Facile da configurare e ben compatibile】 Non è necessario un costoso NVR o cavi complicati, usa semplicemente l'alimentatore incluso e collegalo al tuo WiFi; se installi un NVR in un secondo momento, il protocollo Onvif incluso rende la videocamera compatibile con quasi tutti NVR là fuori.

Netvue Telecamera wifi Esterno,1080P FHD WIFI Senza Fili Videocamera Sorveglianza Compatibile con Alexa, IP66 Impermeabile, Rilevamento di Umano Movimento, Visione Notturna, Audio Bidirezionale € 44.99

€ 38.24 in stock 1 new from €38.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Full HD 1080P e Visione Notturna】 La telecamera wifi da esterno Netvue può acquisire immagini e video super 1080P anche durante il giorno e la notte. Il potente LED a infrarossi 3X850NM consente di ottenere una visione chiara al buio, la distanza di visualizzazione sarà fino a 60 piedi (30 m).

【AI Intelligente. Rilevazione Umana】L'algoritmo avanzato opzionale è in grado di riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, permettendoti di concentrarti su ciò che conta. Non solo è possibile ottenere il rilevamento umano o tutte le notifiche di movimento, ma è anche possibile impostare la sensibilità, il tempo e l'area di rilevamento del movimento.

【COMPATIBILE CON SMART HOME - Funziona con ALEXA】 Questa telecamera wifi esterno può essere controllata da Alexa tramite Echo Show, Echo Spot, Echo Plus o Fire TV ecc. Con l'assistenza vocale, può essere più conveniente per monitorare la tua casa ovunque e in qualsiasi momento .

【Impermeabilità IP66】La telecamera sorveglianza wifi esterno Netvue ha una straordinaria capacità di resistere all'acqua, supportare la gamma di ambienti da -20° C a 50° C da -4° F a 12°F. La Vigil Cam è abbastanza forte per resistere estreme meteorologiche e danni. È più adatto per esterni, come cortile, corridoio, porta, parcheggio, giardino, vano scala, ecc.

【Configurazione Ethernet e WLAN】 La telecamera ip wifi esterno può essere connessa alla rete tramite 2.4 G WiFi o un cavo Ethernet, può garantire una configurazione wifi più stabile. Nella confezione puoi anche trovare tutto il necessario per fissarlo al muro. Facile da installare e utilizzare con controlli intuitivi.

Netvue Telecamera Wi-Fi Esterno,1080P FHD Videocamera Sorveglianza Compatibile con Alexa, Rilevamento di Umano Movimento, Visione Notturna, Audio Bidirezionale € 46.99 in stock 2 new from €46.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Smart A.I. Rilevazione umana】Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoti di concentrarti solo su ciò che conta. È inoltre supportato il rilevamento del movimento.

【HD 1080p e Visione Notturna】 La telecamera wi-fi esterno senza fili Netvue è in grado di acquisire immagini 1080P o di ottenere video HD anche di giorno e di notte. Il potente LED a infrarossi consente di vedere chiaramente al buio, la distanza di visualizzazione sarà fino a 60 piedi.

【Connessione via Cavo wifi ed Ethernet】 La Telecamera IP Esterno 1080P esterno può essere connessa a Internet tramite 2.4 G WiFi o un cavo Ethernet, che può facilmente assicurare di registrare un video live chiaro e fluido per la sorveglianza domestica.

【Audio Bidirezionale】 La videocamera sorveglianza esterno Netvue consente di comunicare con gli ospiti invitati quando si è fuori casa e l'allarme dissuasivo può causare strani ospiti.

【Compatibile con Alexa】 Tutte le nostre telecamere sorveglianza wifi esterno possono supportare due abilità: l'abilità Netvue e l'abilità video live di Netvue. Pertanto può supportare più dispositivi e ottenere più funzioni per soddisfare le tue esigenze. Come Echo Show, Echo Spot, Echo Plus o Fire TV.

EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife € 119.99

€ 83.99 in stock 1 new from €83.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

【Sorveglianza in FullHD 1080p e Visualizzazione a colori diurna e notturna】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, la telecamera a batteria BC1C può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

【Rilevamento di Persone e Avvisi Precisi】La tecnologia di rilevamento persone consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente le figure umane. Ciò garantisce la ricezione di avvisi unicamente in concomitanza dell’avvicinamento di un individuo e non, ad esempio, di un animale. Puoi impostare intervalli di tempo specifici per il rilevamento. Se la telecamera rileva la forma di una persona, attiverà automaticamente una sirena e lampeggerà di due faretti

【Audio Bidirezionale e Resistente a Qualsiasi Condizione】Caratterizzata da un’impermeabilità di grado IP66, la telecamera a batteria BC1C è progettata per resistere agli agenti atmosferici. Ascolta quello che succede e parla con i tuoi visitatori, come se fossi lì, con un semplice tocco sulla app EZVIZ!

【Archiviazione eMMC integrata da 32 GB】la telecamera a batteria BC1C integra una memoria eMMC da 32 GB, il che significa che non è più necessario spendere soldi extra per schede di memoria esterne. Puoi anche scegliere di salvare i tuoi dati su EZVIZ CloudPlay abbonandoti al servizio, per maggiore protezione in caso di danneggiamento o smarrimento del dispositivo. READ Il mistero del piccolo mostro MIRROR fa discutere gli scienziati. Dettagli »ILMETEO.it

360° PTZ Telecamera WIFI Esterno a Batteria Senza Fili, BOIFUN Videocamera Sorveglianza Pannello Solare con 15000 mAh Batteria, 1080P, Rilevamento del Movimento Umano, Audio Bidirezionale € 139.99 in stock 2 new from €139.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Pannello Solare& Batteria Ricaricabile Da 15000 mAh】 Dotata di pannello solare e batterie ad alta densità da 15000 mAh, questa telecamera wi-fi esterno wireless può essere alimentata in modo permanente.E la penetrazione estremamente forte della doppia antenna 4dBi rende la gamma di connessione WiFi più ampia.E rispetto alle telecamere tradizionali, puoi installarla all'interno o all'esterno con le viti incluse, senza perdere tempo a perforare pareti e posare cavi di alimentazione.

【Orizzontale 355° & Verticale 120° & Zoom 4X】La telecamera senza fili wi-fi esterno supporta una rotazione orizzontale di 355° e verticale di 120°.Puoi controllare la telecamera tramite l'APP e ruotarla nella direzione che desideri visualizzare a piacimento, fornendo alla tua casa una protezione a 360°.La sua copertura del campo visivo è equivalente al raggio di monitoraggio di due normali telecamere fisse.Inoltre, la funzione di zoom 4x ti aiuterà a visualizzare ogni dettaglio della tua casa.

【Visione Notturna A Infrarossi Full HD 1080P E 20 Metri】 Grazie alla risoluzione Full HD 1920x1080P, questa telecamera wifi esterno batteria ti offre immagini nitide. Le 4 luci a infrarossi rileveranno automaticamente i cambiamenti nella luce ambientale e passeranno alla modalità di visione notturna quando la luce diventa debole. Con il sensore COMS ad alte prestazioni, il più recente chip di fascia alta e obiettivo da 3,6 mm, offre una visione fino a 65 piedi/20 metri.

【Rilevamento Umano PIR&Notifica Intelligente In Tempo Reale】 La videocamera sorveglianza esterno wifi batteria BOIFUN si basa sul sensore PIR e sulla tecnologia di rilevamento AI intelligente, con funzione di rilevamento umanoide intelligente.E il tasso di precisione del rilevamento può raggiungere il 97%.Quando la fotocamera rileva un essere umano, verrà attivata e invierà notifiche di avviso in tempo reale a te e agli utenti con cui condividi, in modo che tu possa rispondere in tempo.

【Più Funzioni Delle Telecamera Wifi Esterno Senza Fili】 La telecamera wi-fi esterno batteria BOIFUN è dotata di un involucro esterno resistente alle intemperie classificato IP65.E questa fotocamera supporta anche l'interfono vocale, l'archiviazione SD (non inclusa, massimo 128 GB) e l'archiviazione cloud (prova gratuita di 7 giorni). La telecamera senza fili supporta anche la connessione online tra più persone e la tua famiglia può anche monitorare la tua casa online tramite l'APP mobile.

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Interno 2K, Videocamera Sorveglianza Interno wifi 3MP per animali e bambini, Motorizzata a 360°, Audio a due vie, Funziona Alexa, Avvisi movimento, Visione notturna, Modello CP1 € 59.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Immagini in Super HD 4MP(2K)】Questa telecamera wifi interno CP1 registra le immagini in risoluzione 2K, offrendo dettagli nitidi anche con lo zoom digitale 4x, per vedere tutto chiaramente, sia in modalità live sia di riproduzione.

【Copertura a 360° nessun punto cieco】Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale a 350 ° e rotazione verticale a 55 °, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza. Lo zoom 8X fornisce una panoramica dettagliata di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ lo rende disponibile sul tuo smartphone o dispositivo mobile.

【Audio bidirezionale in tempo reale】– Parla con i tuoi cari e dissuadi gli estranei indesiderati, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale della telecamera da interno CP1. Utilizzando l'app EZVIZ sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.

【Ottima visione notturna 】– Protezione 24 ore su 24 con la telecamera da interno CP1. Grazie alle potenti luci a LED a infrarossi puoi vedere fino a 10 metri nella penombra.

【Tracciamento intelligente】Quando rileva un oggetto in movimento, la telecamera wifi interno CP1 lo segue automaticamente e ti avvisa inviando un'immagine in tempo reale.

YI Telecamera Outdoor 1080P Kit da 2,Telecamera Wifi Esterno Compatibile con Alexa, Impermeabile IP65 con Sirena Integrata,Visione Notturna a infrasossi, Rilevamento Movimento con Notifiche Push Reale € 149.99

€ 83.99 in stock 1 new from €83.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IMPERMEABILE IP65: Grazie al tasso di protezione IP65 che la rende perfettamente resistente all’immissione di corpi sia liquidi (come acqua e neve) che solidi (come sabbia e grandine) e ad una temperatura di esercizio che va da -10° a 50° C, YI Outdoor Camera è perfetta per la sorveglianza di ambienti esterni, in qualsiasi periodo dell’anno ed indipendentemente dalle condizioni climatiche. Ideale anche per l’utilizzo indoor.

RISOLUZIONE IN FULL HD CON ECCELLENTE VISIONE NOTTURNA: - Video con risoluzione 1920 x 1080p (Full HD) - Lente grandangolo con zoom digitale 4x e montatura a sfera regolabile per molteplici angoli visuali - 12 LED infrarossi per eccellente visione notturna fino a 15 metri di distanza - Luce LED di stato frontale disattivabile via app (ideale per non rendere la telecamera visibile nell’oscurità).

RILEVAMENTO DI ATTIVITÀ CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE - RILEVAMENTO UMANO: rileva persone in movimento fino a 20 fps - RILEVAMENTO SONORO: rileva suoni tra 50 e 90+ dB (regolabile) - NOTIFICHE-PUSH DELL’ATTIVITÀ RILEVATA: Notifiche push su smartphone (frequenza e livello di sensibilità regolabili) a seguito di rilevamento di attività - TIME-LAPSE: possibilità di comprimere fino a 6 ore di registrazione continua in brevi video-clip da 5-30 secondi - DELIMITAZIONE AREA ATTIVITÀ (OPZIONALE).

ALLARME DETERRENTE OPZIONALE: Sirena integrata che, se abilitata, emetterà un allarme acustico ad ogni attività rilevata dalla telecamera - AUDIO BIDIREZIONALE: Parla e ascolta grazie al microfono e l’altoparlante integrati. Supportate sia modalità Intercom (solo una parte alla volta può parlare) che Vivavoce (entrambe le parti possono parlare simultaneamente) - COMPATIBILE CON ALEXA ECHO SHOW: Visualizza la trasmissione in vivo della telecamera sul tuo Echo Show con un semplice comando vocale.

ARCHIVIAZIONE OPZIONALE SU CLOUD & SCHEDA MICRO-SD: Possibilità di archiviare su Cloud tutti i filmati registrati dalla telecamera fino a 30 giorni iscrivendosi ad uno dei piani di abbonamento mensili o annuali disponibili. Supportata anche l’archiviazione locale mediante scheda microSD fino a 128 GB (acquistabile separatamente).

1080P Telecamera Wi-Fi Esterno Per negozi/giardino, Impermeabile IP66 Telecamera IP Esterno ,Nera Telecamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna(Tuya Smart App) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quando viene rilevato un oggetto in movimento, la telecamera ti invierà un allarme tramite l'APP Tuya Smart e potrai impostare da solo la sensibilità dell'attivazione del pop-up.

Questa telecamera può ruotare di 360 ° in orizzontale e 110 ° in verticale, combinata con la qualità dell'immagine ad alta definizione 1080P, può essere vista fino a 30 metri di distanza.

La telecamera ha una potente funzione di visione notturna, 12 luci LED a infrarossi da 850 nm, in modo da poter vedere di notte come durante il giorno.

La telecamera supporta Audio Bidirezionale, microfono e altoparlante integrati, anche se sei in viaggio d'affari, puoi utilizzare questa funzione anche per parlare con la persona che desideri.

IP66 resistente alle intemperie, il grado di impermeabilità di questa fotocamera è IP66, quindi non devi preoccuparti nemmeno in caso di maltempo all'aperto.

