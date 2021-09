Mark Noble ha avuto un tocco per tutta la partita ed è stato un rigore che è stato salvato.

Il West Ham ha pagato la penalità per la decisione di David Moyes, Lionel Messi sembrava meno felice in una sostituzione anticipata e un grande calciatore di tutti i tempi è stato onorato.

Ecco alcuni dei migliori tweet dal calcio di questo fine settimana.

1. Nabil Rami commette errori

Era solo la fine Nello stadio di Londra Domenica.

Innanzitutto, Jesse Lingard ha portato il Manchester United in vantaggio per 2-1 all’89’ al West Ham, dove si è comportato bene in prestito la scorsa stagione.

Poi, ai supplementari, gli Hammers vinsero un rigore.

Con la sua squadra data la possibilità di pareggiare il punteggio con l’ultimo calcio della palla, David Moyes ha preso la decisione *coraggiosa* di portare Mark Noble a tirare il calcio di rigore.

Come ti dirà Gareth Southgate, portare un giocatore proprio alla fine di una partita a prendere un rigore è rischioso. Moyes non ha visto la finale di Euro 2020?

Il West Ham ha sofferto lo stesso che l’Inghilterra ha subito contro l’Italia a luglio. Noble, con il suo primo e unico tocco della partita, ha bloccato con successo il suo calcio.

Queste statistiche possono dare un po’ di sollievo a Noble.

La sua mappa tattile del gioco dipinge un ottimo quadro.

Parare il rigore è stato anche il primo di David de Gea per un po’.

È stata una partita piuttosto noiosa per gran parte del secondo tempo e gli spettatori sono stati felicissimi del pericolo in ritardo.

Per il Manchester United è stata un’altra prestazione strana, sufficiente per vincere. Ora sembrano avere il tag “People Team” che a volte è diretto a loro.

2. Il mondo del calcio di Graves

Ci sono stati riconoscimenti da tutto il calcio per commemorare la morte di Jimmy Greaves, uno dei più grandi attaccanti del calcio, all’età di 81 anni.

Greaves – che ha giocato per Chelsea, Milan, Tottenham e West Ham – è il capocannoniere della storia della Premier League, con 357 gol. Il più grande attaccante dell’Inghilterra è il capocannoniere di tutti i tempi del Tottenham.

Personaggi di vari sport hanno salutato un brillante giocatore di football, che in seguito è diventato un famoso annunciatore.

E c’era questa meravigliosa lettera nel nord di Londra.

Per ogni giovane aspirante racket, ecco alcuni ottimi e semplici consigli dall’uomo stesso.

3. Uno sguardo gelido?

Le cose sembravano molto gelide tra i suoi connazionali argentini Mauricio Pochettino e Lionel Messi al Parc des Princes domenica.

Il nuovo numero 10 del PSG stava facendo la sua prima partita in casa contro il Lione – o almeno lo era fino a quando l’allenatore non lo ha preso e lo ha riportato al terzino destro Achraf Hakimi con un punteggio di 1-1.

Gol nel finale di un altro entrato, Mauro Icardi, Il Paris Saint-Germain ha assegnato la vittoria, comunque.

4. Bel tocco

Inghilterra Macedonia del Nord spazzata 8-0 Venerdì le qualificazioni ai Mondiali.

Ma il momento della notte venne dopo quello con uno splendido cenno del capo.

Leah Williamson decide di consegnare la giocatrice di coppa a Rachel Daley, che ha subito la morte di suo padre pochi giorni prima.

5. Gli straordinari, Gary?

Molti tifosi che hanno guardato la Serie A questo fine settimana potrebbero essere perdonati per aver visto Gary Lineker fornire un supporto tattico ed emotivo allo stanco allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

6. La celebrazione di Eric Cantona è stata arrestata?

Naby Keita Record assoluto di urlo contro il Crystal Palace Sabato e la sua celebrazione del ghiaccio è stata quasi altrettanto buona. Suona familiare a qualcuno?

7. regolatori di velocità

È stretto in cima alla classifica della Premier League, con Liverpool, Chelsea e Manchester United imbattuti.

Sorprendentemente, Liverpool e Chelsea hanno record identici.

8. Haaland che fa cose Haaland

In Bundesliga, Erling Braut Haaland ha segnato un gol per il Borussia Dortmund con un colpo di testa su un calcio di karate di cui Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato orgoglioso.

9. La piccola sembra un po’ diffidente

Pep Guardiola ha avuto una settimana difficile per la stampa. Innanzitutto, è stato criticato da alcuni per i suoi commenti sulla partecipazione alla partita all’Etihad Stadium. E ancora un Pareggio deludente in casa con il SouthamptonI suoi commenti sulle carenze del Manchester City nella partita non sono stati accolti con simpatia universale.

10. Corrispondenza reale

E infine, le notizie dal Crystal Palace. Possiamo stare tutti tranquilli ora.