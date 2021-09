Dal 17 al 25 settembre 2021, la Cineteca di Milano presenta un omaggio all’attore francese recentemente scomparso. In cartellone ci sono tre film iconici per portare le interpretazioni di Jean-Paul Belmondo sul grande schermo.

Jean Paul Belmondo, icona del cinema francese ma anche leggenda in Italia, è in testa alla classifica dopo la sua scomparsa il 6 settembre. Il Cinema di Milano presenta tre spettacoli emblematici dell’attore di origine italiana, da proiettare sul grande schermo del MEET Cinema di Milano (in francese, sottotitoli in italiano).

La Mia Droga Si Shyama Jolly | La sirena del Mississippi, di François Truffaut (1969)

Jean-Paul Belmondo e Catherine Deneuve ecco i protagonisti di una storia emozionante…

Guarda sabato 18 settembre alle 16:00.

mercoledì 22 settembre alle 18:30

Sabato 25 settembre alle 18:30

Spione | Le Dulus, di Jean-Pierre Melville (1962)

Un film poliziesco, tra bande, un’ambientazione di rapina e dolos (un indizio colloquiale), parla di amicizia, destino e tradimento…

Guarda sabato 18 settembre alle 18:30.

domenica 19 settembre alle 21:00

Leon Morin pronto, di Jean-Pierre Melville (1961)

In questa produzione italo-francese, Jean Paul veste i panni di un prete, ed Emmanuel Riva “si rallegra del corpo della sua confessione”, come il titolo del romanzo di Beatrice Beck da cui è stato tratto il film.

Guarda venerdì 17 settembre alle 18:15.

E per i lettori di lepetitjournal.com Milano il posto a 5,00 euro anziché 7,50 euro scaricando questo

Buono sconto MEET Cinema per film francesi

MEET Centro per la Cultura Digitale

Viale Vittorio Veneto – 2 – Milano Porta Veneto