Ingresso al castello

Appena varcata la porta principale, un gigantesco lampadario occupa il campo visivo. ” Frederic Mullenchot (Studio Molen, Eindhoven) lo ha realizzato in fusione di bronzo ed è venuto personalmente al Castello del Nero per installarlo, Procione Paula Navone. Ricorda i lampadari medievali. Mi è piaciuto così tanto che ho speso praticamente l’intero budget per acquistarlo. Inoltre, le decorazioni alle pareti sembrano una galleria di immagini con pezzi di juta dipinti a mano con limone e indossati con l’arte. “Sala degli Specchi”, o la galleria, ricoperta di tutti i vecchi specchi del bagno dell’hotel, per avere un impatto Alice nel paese delle meraviglie. “ Il designer italiano ha mostrato una realtà Sensazione di girare in su.

All’ingresso, un lampadario è stato installato dallo stesso Frederic Mullenchot. Foto di Martin Morell/Como Hotels and Resorts

le stanze

Nelle camere alcune hanno mantenuto gli affreschi originali. I letti, i comodini, le panche e i tappeti disegnati da Paola Navone per Gervasoni si presentano in tonalità tenui. Con l’obiettivo di preservare ciò che era lì da secoli, gli armadi e le scrivanie sono stati rinnovati in pietra serena o marmo di Carrara. Gli altri erano di fabbricazione Lando.

La stanza del balcone. Foto di Martin Morell/Como Hotels and Resorts Martin Morell

il giardino

Progettato daarchitetto paesaggista Britannico Peter CarlsonCon sede in Toscana, si compone di una parte pensata come un vecchio giardino all’italiana con siepi, roseti e grandi alberi, e l’altra parte con balcone affacciato su vigneti e uliveti. ” Abbiamo adottato un trucco, Confi Paola Navone. Attrezzando enormi vasi con ruote, possiamo spostarli per adattare lo spazio alle diverse esigenze, dall’aperitivo al pranzo di nozze. “ Dovevi solo pensarci.