Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha detto che il centrocampista del Manchester United potrebbe tornare alla Juventus alla scadenza del suo contratto la prossima estate, secondo quanto riportato in Italia.

Corriere dello Sport Citato da Super Agent che parla a un canale televisivo italiano Ray Sport Venerdì, tra le discussioni con lo United sul futuro del 28enne proseguono dall’estate.

Secondo quanto riferito, Raiola ha dichiarato: “Il contratto di Pogba scadrà l’anno prossimo. Parleremo con Manchester (United) e vedremo.

“Il Torino gli è sicuramente rimasto nel cuore e lui tiene molto a queste cose. La possibilità di tornare alla Juventus c’è ma dipende anche dalla Juventus”.

all’inizio di questa settimana, Sky Sport Notizie Ha riferito che Pogba è stato colpito dall’assunzione del Manchester United durante l’estate ed è ora più aperto a firmare un’estensione del contratto, a seguito dell’interesse del Paris Saint-Germain.

Ma Raiola afferma che la Juventus è ancora un potenziale, avendo realizzato 124 partite per la squadra in un periodo di quattro anni, essendosi trasferito dallo United dopo appena tre partite in prima squadra nella stagione 2011-12.

Pogba ha aiutato i bianconeri a vincere quattro titoli consecutivi di Serie A, oltre a due vittorie in Coppa Italia, due successi in Supercoppa Italiana e una finale di Champions League, prima di tornare all’Old Trafford con un contratto da £ 89,3 milioni nel 2016.

Anche il Real Madrid è tra i numerosi club interessati a firmare Pogba con un accordo pre-contratto a gennaio.

Pogba ha trascorso quattro stagioni alla Juventus



Resta inteso che continueranno le trattative tra i rappresentanti di Pogba e lo United sul suo futuro, e sebbene non sia stata presa alcuna decisione, si sta avvicinando all’idea di prolungare la sua permanenza a Manchester dopo aver visto l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Raphael Varane e Jadon Sancho .

Gode ​​ancora di un ottimo rapporto con il manager Ole Gunnar Solskjaer e il resto dello staff tecnico e dei giocatori.

Ole: I premi possono convincere Pogba a restare

Lo United vuole che Pogba resti al club



Solskjaer crede che il ritorno di Ronaldo possa aiutare il Manchester United a vincere di nuovo e convincere Pogba a impegnarsi per il suo futuro a lungo termine al club.

Alla domanda sulla situazione attuale di Pogba, Solskjaer ha dichiarato: “Sta a noi ottenere risultati e dimostrare a noi stessi che possiamo vincere titoli.

“Penso che tutti coloro che firmano per il Manchester United vogliano vincere trofei e far parte di un Manchester United vincente.

“Fare parte di una squadra vincente del Manchester United è la sensazione più magica del mondo”.

Guarda la drammatica doppietta di Cristiano Ronaldo che ha aiutato il Manchester United a battere il Newcastle 4-1 al suo straordinario ritorno all'Old Trafford.



Solskjaer crede che l’assunzione estiva del club gli abbia dato una squadra in grado di competere su tutti i fronti in questa stagione.

“Abbiamo avuto abbastanza delusioni, questo è certo, e anche alcuni grandi momenti”, ha detto. “Ma questa squadra è cresciuta e maturata nelle ultime stagioni. Questo era sempre il piano (quando sono arrivato), abbiamo detto che in tre anni avremmo avuto una squadra con esperienza e qualità che poteva essere una sfida.

“Con giocatori come David (De Gea) e Harry Maguire, che è qui da due anni, ottieni quella spina dorsale nella squadra attraverso l’esperienza e la qualità, con Rafael e Cristiano presenti per aggiungerlo.

“Non è l’ultima parte, non puoi mai dire che è l’ultima, ma è qualcosa che dovresti comprare a meno che tu non l’abbia già vinto tu stesso”.