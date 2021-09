Ad agosto abbiamo appreso che Pokémon Unite Passerà da Nintendo Switch ad Android e iOS Il 22 settembre, che è oggi. Poco dopo il precarico di ieri, i server portatili Unite sono ora ufficialmente attivi. Questo è un MOBA 5v5 free-to-play che offre un fantastico tema Pokémon, ma è anche un titolo Tencent, e come tale è ricco di acquisti in-app, alcuni dei quali possono essere utilizzati per ottenere un vantaggio rispetto ai giocatori non paganti , assicurandoti che Pokémon Unite paghi per vincere. Fortunatamente, questo è un normale MOBA, quindi il panorama competitivo non è come Dota 2 o League of Legends, che diluisce il vantaggio della monetizzazione pay-to-win.

Il trailer qui sopra offre una rapida occhiata a ciò che Pokémon Unite ha da offrire. Come puoi vedere, questo è davvero un MOBA in cui combatterai Pokémon in squadre di cinque, è un gioco competitivo. Ovviamente era Pokémon Unite Disponibile su Nintendo Switch da luglioMolti hanno già familiarità con il titolo, motivo per cui l’aggiunta del cross-play con il lancio mobile di oggi è sicuramente benvenuta. In questo modo tutti possono partecipare indipendentemente dal fatto che possiedano un dispositivo Switch, iPhone o Android. Cambia recensioni per lei rimasto misto Da quando il titolo è stato rilasciato, questo ha molto a che fare con la monetizzazione.

Via play è disponibile a partire da oggi

Per la maggior parte, Pokémon Unite offre una serie di cosmetici aggiuntivi che costano denaro reale attraverso una valuta di gioco chiamata Aeos, ma il gioco ha anche potenziamenti acquistabili per cose come HP, danni e guarigione, tutte cose che offrono un netto vantaggio a quelli che pagano di più di quelli che non lo fanno. Poi c’è l’opzione opzionale Pass battaglia Ricompensa i giocatori pagando contenuti aggiuntivi e ci sono due tipi di pass, Premium e Premium Plus. Quindi sì, la monetizzazione è dilagante, anche se non è una novità per un titolo Tencent con acquisti in-app fino a $ 99,99 per articolo.

Finché consideri Pokémon Unite come un gioco competitivo casuale che non dovrebbe essere preso troppo sul serio, c’è del divertimento in questo semplice MOBA, ma se stai cercando un’esperienza estenuante simile a Dota 2 o LoL, ti consigliamo per guardare altrove.