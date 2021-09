Con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese con un massimo di 50 dipendenti, FedEx ha lanciato il concorso “Small Business Grant” in Grecia e in altri 15 paesi europei ed emette premi in denaro di circa 250.000 euro. Il periodo di registrazione al concorso inizia oggi, 15 settembre, e prosegue fino al 20 ottobre 2021.

FedEx Express è una filiale di FedEx Corp. Il più grande corriere del mondo. Nell’ambito della Small Business Grant Competition, alle piccole imprese europee verranno assegnati premi in denaro per un totale di circa 250.000 euro, che li aiuteranno a crescere ea raggiungere i loro prossimi obiettivi. Per la prima volta, il concorso si svolgerà su un unico livello europeo e si rivolgerà a piccole imprese situate in 16 paesi diversi.

Termini del concorso

Il concorso è aperto a piccole imprese no profit con un massimo di 50 dipendenti nei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Israele, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Saranno quindici i finalisti che si contenderanno il primo premio (€ 50.000) o uno dei tre premi scelti dalla giuria: Digital Excellence, Innovation Mastermind e Sustainability Champion ($ 15.000 ciascuno). Oltre ai finalisti che concorreranno per uno dei quattro premi della giuria, le aziende che non si qualificheranno parteciperanno alla fase di votazione pubblica, dove reclameranno il premio Public Choice del loro paese. Ciò significa che ci saranno altri 15 vincitori che riceveranno 10.000 € ciascuno.

“Gestire una piccola impresa è impegnativo anche nei momenti migliori, ma negli ultimi 18 mesi le piccole e medie imprese hanno dovuto lavorare duramente per adattarsi alle nuove condizioni e sopravvivere”, ha affermato Helena Jansson, Senior Vice President, International Finanza. FedEx Express e membro della giuria del concorso. “Con il concorso Small Business Grant, vogliamo sostenere le piccole imprese e aiutarle a realizzare i loro sogni e scrivere un nuovo capitolo della loro storia”.

Per partecipare al concorso, le aziende non devono essere clienti esistenti o avere un account di spedizione attivo con FedEx Express. Il periodo di iscrizione al concorso andrà dal 15 settembre al 20 ottobre 2021. I quindici finalisti saranno annunciati il ​​17 novembre 2021 e inizieranno le votazioni pubbliche per i Public Choice Awards. Tutti i vincitori saranno annunciati il ​​26 gennaio 2022. Per visualizzare il processo di iscrizione e i termini e le condizioni, visitare www.fedex.com/grant.

La Small Business Grant Competition di FedEx, tenutasi per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012, continua ad espandersi ogni anno in tutto il mondo. In Europa, la competizione si è svolta per la prima volta nel 2016 in tre paesi, diventati cinque nel 2019. Ora, per la prima volta, parteciperanno 16 paesi in tutta Europa, al fine di fornire con passione maggiori opportunità alle piccole imprese della nostra regione devoti ai loro obiettivi e all’innovazione.