Sabato 18 settembre ci sono molti sport nel programma televisivo, che consistono in calcio, tennis e pallamano femminile in Champions League. L’offerta è molto ricca, soprattutto nel calcio, in quanto abbiamo partite di tutti i maggiori campionati europei e della Lega 1.

Tante partite di calcio in TV sabato 18 settembre

Nel nostro calcio si giocano le partite della Cina – Farol, a Ploiesti e FCU Craiova 1948 – FCSB. Dall’Italia possiamo seguire Genoa – Fiorentina, Inter -. Bologna e Salernitana – Atalanta. Dal campionato inizieranno le partite di Rayo Vallecano – Getafe, Atletico Madrid – Bilbao, Elche – Levante, Alaves – Osasuna. Dalla partita di Ligue 1 Saint-Etienne – Bordeaux. Dal campionato tedesco Bayern Monaco – Bochum e Colonia – Lipsia, e dalla Premier League inglese Wolverhampton – Brentford, Mann. Città – Southampton e Aston Villa – Everton.

Abbiamo il tennis femminile in Lussemburgo, ma abbiamo anche la partita di Coppa Davis tra Romania e Portogallo, che speriamo a Marius Kopel. E nella pallamano femminile, la capitale Polyvanita ospiterà una partita molto difficile per il CSM Bucarest con le russe di Rostov-sul-Don.

12:00 Torneo di Tennis Coppa Davis Maschile: Romania – Portogallo: Digi Sport 2, Look Plus

Sono le 14:30 Football League 1: Cina – Farol: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

Sono le 14:30 Calcio Premier League: Wolverhampton – Brentford: Eurosport 1

15:00 Associazione di tennis femminile lussemburghese: Digi Sport 4

15:00 Calcio La Liga: Rayo Vallecano – Getafe: Telecom Sport 3

16:00 Campionato Italiano Calcio: Genoa – Fiorentina: Aspetto atletico 2

16:30 Bundesliga di calcio: Bayern Monaco – Bochum: Digi Sport 2, Look Plus

17:00 Champions League di pallamano femminile: CSM Bucarest – Rostov sul Don: Digi Sport 1, Telekom Sport 2 e Look Plus

17:00 Calcio della Premier League inglese: uomo. Città – Southampton: Eurosport 1

Ore 17:15 Campionato spagnolo di calcio: Atletico Madrid -. Bilbao: Digi Sport 3, Telekom Sport 2 e Look Sport 2

Ora 19:00 Campionato Italiano Calcio: Inter – Bologna: Digi Sport 2, Telekom Sport 3 e Look Plus

Sono le 19:30 Premier League: Aston Villa – Everton: Eurosport 1

Sono le 19:30 Campionato tedesco: Colonia – Lipsia: Digi Sport 3, Look Sport 2

Sono le 19:30 Calcio La Liga: Elche – Levante: Telecom Sport 2

Sono le 20:00 Campionato di calcio 1: FC U Craiova 1948 – FCSB: Digi Sport 1, Telekom Sport 1 e Look Plus

Sono le 21:45 Campionato: Salernitana – Atalanta: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

Ora 22:00 Campionato spagnolo di calcio: Alaves – Osasuna: Digi Sport 3, Telekom Sport 4 e Look Sport 3

Ora 22:00 Saint-Étienne – Bordeaux: Digi Sport 4, Look Sport 2

Ogni volta che il piacere: BD in montagna e al mare in tv sabato 18 settembre

Ci sono alcuni film da guardare nello show televisivo del sabato e, come al solito, i Quant Leaders provengono da PRO TV con quattro film per tutte le età. Il film inizia con il film per bambini Garfield 2, e di nuovo il simpatico gatto in azione, seguito da Mother’s Night, Excursion with Surprises e John Wick 2.

Ma tra i film in programmazione sabato 18 settembre, almeno dal punto di vista emotivo, nulla può essere paragonato, anche se Na oara, il famoso BD in montagna e in mare, viene riproposto, anche per il fatto che i grandi attori di questo film ricevano oggi applausi dal cielo: Diem Rodolescu, Jan Constantin, Puyo Kalinscu, Iori Dare, Sebastian Babayani.

10:00 Garfield 2: PRO.TV

Sono le 12:45 la notte della mamma: PRO .TV

15:00 Un viaggio con sorprese: PRO .TV

Sono le 15:30 Milionario segreto: TVR 1

Ora 16:45 BD in montagna e al mare: Antenna 1

Sono le 21:10 Viaggio in mare: TVR 1

Ora 22:00 Simone: prima TV

23:00 John Wick 2: PRO .TV

Sono le 23:30 Logan fortunato: Antenna 1

Spettacoli d’onore di nuovo nella trasmissione televisiva di sabato 18 settembre

Sebbene ci siano molti programmi sportivi, in particolare calcio e film che non attirano molta attenzione, ci sono anche programmi di intrattenimento su tre delle TV. Kanal D arriva con un nuovo episodio di Bravo, You Have Style, e in PRO TV ci godiamo Superstar Romania e la giuria professionale.

Tuttavia, Antena 1 avrà molti voti e valutazioni da abbinare poiché molti occhi saranno puntati su una nuova stagione del fantastico formato Asia Express. Presenti in questa versione Connect R e Shift, Adriana Trandafir e sua figlia Patrizia Paglieri con il figlio Lidia Buble e sua sorella Alexandra Ungureanu con la madre, Cuza ed Emy, per un totale di nove coppie.

Sono le 20:00 Stella della Romania: PRO .TV

Sono le 20:00 Asia Express Stagione 4: Antenna 1

Ora 22:00 Bravo, hai uno stile: Canale D