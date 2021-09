Abbiamo il calcio delle nostre prime due divisioni, dalla Bundesliga, Bundesliga 2, La Liga 2 e tennis, i quarti di finale del campionato femminile di Ostrava nello show televisivo di venerdì 24 settembre. E la spiegazione dell’assenza di partite nel campionato italiano, nel campionato spagnolo e persino nella Premier League inglese, entrata nel programma televisivo venerdì, è il fatto che ci sono turni intermedi in Italia e Spagna e in Coppa di Lega in Inghilterra .

Due partite di calcio rumeno in TV Show venerdì 24 settembre

Nel calcio rumeno iniziamo con l’apertura della fase della Lega 2 alle 17:00. L’FC Brașov giocherà nel proprio stadio, il CSA Steaua, squadra che non ha diritto alla promozione per due stagioni. In serata, sul palcoscenico nazionale, il 10° turno di Lega 1 inizierà in trasferta con una partita non facile con il Rapid.

Mihai Iosif riceverà una replica dei Volontari, squadra in forte sviluppo nelle ultime partite. L’unico campionato che si gioca venerdì sera è la Bundesliga tedesca, dove durante la settimana non si è giocato nulla. C’è un confronto tra Davide, Golia, Grother Fürth e Bayern Monaco. In Bundesliga 2, ha giocato Heindenheim – Darmstadt e in La Liga 2 Almeria – Tenerife.

15:00 Turni di quarti di finale di tennis femminile WTA Ostrava: Digi Sport 2

17:00 Lega calcio 2: FC Brașov – CSA Steaua: Digi Sport 1, Telekom Sport 1 e Look Plus

Sono le 19:30 Calcio Bundesliga 2: Heindenheim – Darmstadt: Digi Sport 4

Sono le 21:00 Football League 1: Veloce – Volontari: Digi Sport 1, Telekom Sport 1 e Look Plus

Sono le 21:30 Bundesliga di calcio: Grether Fürth – Bayern Monaco: Digi Sport 4, Look Sport 1

Ora 22:00 Campionato spagnolo di calcio 2: Almeria – Tenerife: Digi Sport 2, Look Sport 2, Telekom Sport 2

Moromeții, sui piccoli schermi del programma TV venerdì 23 settembre

Varietà di film inclusi nello show televisivo di venerdì 24 settembre. I bambini possono sicuramente confondere i genitori che hanno altri canali come film d’azione, spettacoli di intrattenimento o partite di calcio perché a partire dalle 20:30 su HBO2, sarà ovviamente un cartone animato con il famoso Scooby Doo e il suo amico Shaggy.

Per chi è interessato ai mondi paralleli, PRO Cinema propone la proiezione di un film sul tema: I figli di Miss Perregrine. Vuoi le arti marziali con Chuck Norris su TVR 1 a Logan Revenge. Ma per coloro che vogliono la sostanza piuttosto che l’azione, il popolare romanzo di Marin Preda Moromeții sta apparendo su Prima TV.

Sono le 20:00 Il Dottore delle Meraviglie – Serie: Canale D

Sono le 20:30 Notizia in anticipo: HBO 2

Sono le 20:30 I figli della signorina Bergren: Cinema PRO

Sono le 21:00 Eroi dell’inferno: TV nazionale

Sono le 21:10 La vendetta di Logan: TVR 1

Ora 21:55 Esperimento di Stanford: HBO

Ora 22:00 Muro: prima TV

Sono le 23:30 X-Men. il primo: PRO .TV

Showbiz a scelta nel programma TV di venerdì 24 settembre: Super Star Romania o X Factor

Venerdì 24 settembre anche gli appassionati di intrattenimento potranno accontentarsi. Perché hanno molte opzioni e la maggior parte di esse sono molto attraenti. Di gran lunga la battaglia per il rating è tra PRO TV e Antena 1, su temi musicali. Su PRO TV abbiamo una nuova notte di Super Star Romania e ad Antena 1 X Factor è un marchio da molto tempo.

A parte i due spettacoli principali, hanno il loro fascino indiscutibile. Su Canale D, ma trasmette anche Antena Stars: Mireasa. I capricci dell’amore, moderati da Gabriela Cristiana e in serata, dalle 22:00 Capatos Show, X-tra Night Show.

Sono le 19:30 sposa. passioni d’amore: Stelle dell’antenna

Sono le 20:00 Storia degli scoiattoli: prima TV

Sono le 20:00 festa umoristica: TVR 2

Sono le 20:30 Superstar Romania: PRO.TV

Sono le 20:30 X Factor: Antenna 1

Ora 22:00 Spettacolo notturno Xtra: Stelle dell’antenna

Sono le 22:30 Bravo, hai stile!: Canale D