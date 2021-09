domenica 20 giugno 2021, ROchannel Diaspora TV Arrivato in Italia. Nuova TV con trasmissione in lingua rumena per i rumeni in Italia e gratuita a livello nazionale In Digitale Terrestre sul canale 828, tramite tecnologia DVB-T2 e HBB-TV.

Questa tecnologia è già presente in tutti i nuovi televisori dal 2017 ad oggi e sarà disponibile da settembre 2021 per i set-top box collegati ai televisori di vecchia generazione, dopo la chiusura definitiva del sistema DVB-T (mpg 2).

Nata con un’esperienza decennale nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento, ROchannel Diaspora TV È una televisione semipubblica con programmi televisivi e broadcast originali, prodotti sia in studi romani che nuovi situati in Italia, un’opportunità per stabilire un rapporto diretto con quelli della società rumena e moldava presenti in Italia. ROchannel Diaspora TV È anche un punto di riferimento per istituzioni, associazioni e rappresentanti di confessioni religiose, ma anche per i cittadini che desiderano svelare la realtà della vita quotidiana, le attività che svolgono e le problematiche che affrontano. Il tema principale dei programmi sarà l’informazione, l’intrattenimento e le discussioni sociali, culturali e religiose.

ROchannel Diaspora TV È visibile sull’80% del territorio italiano attraverso il solo canale LCN 828, e tramite applicazioni è disponibile su smartphone e tablet e su Android e Apple iOS inoltre tramite applicazioni è possibile trasmettere in diretta in tutta Europa e in tutte le parti di il mondo.

Attualmente, sul canale 828 del Digitale Terrestre, sono disponibili informazioni sul passaggio alla nuova tecnologia DVB-T2 e sulla possibilità di guardare ROchannel Diaspora TV In modalità HBB-TV. Sono inoltre disponibili codici a barre QR che consentono di scaricare gratuitamente app per smartphone e tablet. A partire dal 15 settembre 2021, il canale effettuerà il trasferimento definitivo sul segnale DVB-T2, in mpg 4.

– Continua l’articolo dopo l’annuncio – READ Miglior Cebion Vitamina C: le migliori scelte per ogni budget

ROchannel Diaspora TV È stato creato senza contributi governativi, italiani o rumeni, e sarebbe quindi equidistante e libero da qualsiasi ingerenza politica. Sarà sostenuto e sostenuto solo con l’aiuto di fondi privati ​​e commerciali, e quindi nel successivo periodo estivo, la gestione ROchannel Diaspora TV Mira a completare tutti gli aspetti della cooperazione con imprenditori e partner interessati a questo progetto in Italia, al fine di garantirne lo sviluppo indipendente e professionale.

Resta inteso che questo progetto è anche un ottimo mezzo di networking e promozione di imprenditori di ogni estrazione aziendale, indipendentemente dalla nazionalità, che sono interessati a sviluppare e promuovere la propria attività attraverso ROchannel Diaspora TV Copre circa un milione e mezzo di attrazioni, compresi i rumeni e i moldavi che si trovano sulla penisola.

GESTIONE TV ROchannel