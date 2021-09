Il nuovo modello di governance che verrà presentato stasera si basa su sei temi centrali Alexis Tsipras dal passo 85 TIF. Secondo le informazioni, queste sono correzioni con un accesso graduale Pubblica amministrazione e Stato nel suo insieme, cambiamenti nei settori della sanità e dell’istruzione, interventi nell’economia ma introduzione di un pacchetto di misure volte a limitarne l’accuratezza.

Per quanto riguarda il settore della pubblica amministrazione, si prevede che il leader dell’opposizione ufficiale annuncerà interventi istituzionali al fine di disarmare completamente lo Stato, cui, secondo le stesse informazioni, farà riferimento il master. Mitsotakis Ha dato a migliaia di dirigenti di partito sottopagati. per nuovo SieteLa pianificazione progressiva di Syriza prevede un significativo aumento delle risorse, dell’occupazione sanitaria, il triplicamento delle strutture sanitarie locali (TOMI) e una rete di assistenza domiciliare integrata.

Inoltre, Alexis Tsipras annuncerà cambiamenti in formazione scolastica. Le azioni da ascoltare dalla fase TIF includono l’assunzione di insegnanti e studenti universitari, l’aumento delle spese, l’innalzamento del livello del diploma di scuola superiore, nonché la riduzione delle ammissioni all’istruzione superiore. Il quarto asse del piano SYRIZA-PS per un nuovo modello di governance relativo a un lavoro. Alexis Tsipras ribadirà che il futuro governo SYRIZA abrogherà immediatamente la legge Hatzidakis, ripristinerà la contrattazione collettiva e creerà una rete di sicurezza per i lavoratori con condizioni di lavoro precarie, come i servizi di consegna. Condizioni di lavoro imposte da una grande azienda Collegamento in campo alimentare).

Tra l’altro, ripresenterà la sua proposta SYRIZA– PS Per aumentare il salario minimo a 800 euro, si parlerà dell’attuazione di un progetto pilota per 35 ore nel nostro Paese senza tagli salariali e incentivi per tutte le aziende che lo realizzeranno, ma anche di un programma coraggioso per promuovere l’occupazione dei migliaia di giovani scienziati aumentando i loro stipendi. Al centro del piano SYRIZA-PS c’è l’adozione di misure immediate per arginare i problemi finanziari che devono affrontare famiglie e imprese.

Tra questi, la regolamentazione del debito privato causato dall’epidemia con la previsione di cancellare parte del debito di base, l’abolizione definitiva del contributo di solidarietà, e una radicale riduzione delle accise su gasolio e gasolio, ma anche su benzina. Procedure e procedure per ridurre i prezzi dell’energia elettrica e un programma per agevolare i costi energetici per le aziende. Il sesto asse delle proposte ufficiali dell’opposizione è legato al cambiamento del modello produttivo del Paese.

