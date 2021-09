La funzione RAM 2.0 estesa sarà migliorata per smartphoneIl vivo X60 Pro, V21 e Y72 saranno offerti tramite aggiornamenti software che saranno disponibili da settembre di quest’anno.

Vi ricordiamo che la funzione RAM estesa permette ai clienti vivo di impostare una porzione della memoria di archiviazione del telefono da utilizzare come memoria “attiva”, facilitando l’utilizzo simultaneo di più applicazioni.

Questo sistema è implementato in modo intelligente e può essere attivato o disattivato molto facilmente se è disponibile memoria sufficiente. Per l’X60 Pro, lanciato quest’anno, vivo ha offerto 12 GB di RAM, che possono essere ulteriormente migliorati con altri 3 GB di RAM estesa.

Con Extended RAM 2.0, l’X60 Pro sarà ora in grado di offrire 4 GB di memoria “on demand”, proprio come i modelli vivo V21 e Y72, che passeranno da 3 GB a 4 GB di memoria per un uso a breve termine.