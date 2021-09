Microsoft ha annunciato che lancerà ufficialmente la prossima generazione di Windows 11 il 5 ottobre. È noto che sono state introdotte diverse modifiche significative, tra cui un nuovo menu di scelta rapida e un design del centro di notifica. Per quanto riguarda la parte inferiore del sistema, sebbene le funzioni di base non siano cambiate molto rispetto a Windows 10, il colosso del software Redmond ha implementato moltissime migliorie. Ad esempio, Windows Latest ha recentemente indicato che Windows 11 ridurrà lo spazio sul disco rigido occupato da vari programmi.

Microsoft ha detto,finestre 11 Ridurrà lo spazio su disco occupato da diverse applicazioni della posta in arrivo. A tal fine, l’azienda ha migliorato la tecnologia di compressione per il sistema operativo e varie applicazioni “inbox”.

In particolare, molti programmi, inclusi Sticky Notes e Microsoft To-Do, vengono visualizzati solo come “stub”.

Se avvii la nota adesiva dal menu Start per la prima volta, vedrai prima una nuova schermata di caricamento, dopodiché i restanti file binari dell’applicazione verranno caricati su richiesta senza alcuna interazione dell’utente durante questo periodo.

Il funzionario ha affermato che questo passaggio può ridurre notevolmente l’occupazione di spazio su disco da parte del software di sistema, nonché meno attività di aggiornamento in background e traffico di download.

Come mostrato nella figura, Sticky Notes carica i file binari tramite Microsoft Store e i relativi componenti non devono necessariamente essere inclusi nel sistema operativo per impostazione predefinita. Scrivania Per le applicazioni mature, Microsoft non lo farà.

In secondo luogo, Windows 11 riduce anche il carico del disco del sistema operativo stesso e del browser Microsoft Edge predefinitoDocumenti a sostegnoHa notato che i driver Ethernet e Wi-Fi preinstallati saranno ora resi disponibili sotto forma di “Funzioni su richiesta” (FOD).

Per impostazione predefinita, questi driver sono preinstallati per aiutare a migliorare l’esperienza complessiva del sistema operativo, ma a volte non sono necessari. La buona notizia è che in Windows 11, questi driver occupano meno spazio e consentono agli utenti di gestirli ed eliminarli manualmente nell’app Impostazioni.

Infine, con l’avvicinarsi della data di rilascio, anche Microsoft sta lavorando duramente per correggere molti bug in Windows 11 e apportare altri miglioramenti.