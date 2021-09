Verge rileva che la struttura dello Xiaomi Smart Glass è tradizionale. Tuttavia, possederne uno è ancora fuori dalla portata della persona media. Il vetro contiene un display o uno schermo che può essere utilizzato per funzionalità di realtà aumentata.

Xiaomi afferma di aver optato per un “sistema LED micro monocromatico” per lo schermo. La ragione principale di ciò è “lunga durata nonostante l’elevata densità di pixel e la struttura semplice”. Secondo Schumi, i piccoli LED forniscono “schermi più compatti e l’opportunità di integrarsi con lo schermo”.

Foto: xiaomi

Si dice che il micro LED sia una tecnologia che diffonde la luce da sola. È ampiamente considerato il successore dello schermo OLED. Ma è ancora piuttosto costoso e non ha ancora iniziato a essere ampiamente utilizzato nei prodotti commerciali.

Lo schermo di Xiaomi ha “circa le dimensioni di un chicco di riso”. Misura 2,4 mm x 2,02 mm e ha una luminosità massima di 2 milioni di lumen. Tuttavia, la luce non apparirà molto brillante una volta che raggiunge l’occhio: è stata utilizzata una luminosità maggiore per consentire la visibilità alla luce del sole dopo aver attraversato la lente a guida d’onda ottica. Xiaomi ha affermato che lo schermo verrà utilizzato per la navigazione, la traduzione in tempo reale e le notifiche sullo schermo.

Smart Glass funzionerà interamente come dispositivo Android autonomo, senza la necessità di una connessione telefonica separata. Secondo Xiaomi, il vetro intelligente potrebbe un giorno sostituire il telefono. Il dispositivo avrà un processore ARM quad-core non specificato, un modulo Wi-Fi e Bluetooth, una batteria e una fotocamera da 5 megapixel. Il peso totale sarà di 51 grammi.